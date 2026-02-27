Winvest — Bitcoin investment
Ethereum (ETH)

Ethereum Geliştiricisi Vitalik Buterin, Kuantum Dirençli Yol Haritasını Açıkladı

Özet

  • Vitalik Buterin, Ethereum'u kuantum saldırılarına karşı daha dirençli hale getirmek için yeni öneriler sundu.
  • Hash tabanlı imza algoritmaları ve STARK kanıtları ile güvenlik güncellemeleri gündeme geldi.
  • İmza toplulaştırma ve esnek protokol değişiklikleriyle ölçeklenebilirlik ve güvenlik hedefleniyor.
COINTURK
COINTURK

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, kuantum bilgisayarların gelişmesine karşı ağı Ethereum’un gelecekteki güvenliğini korumak için kapsamlı yeni öneriler sundu. Kripto dünyasında tanınan bir isim olan Buterin, özellikle ağın kriptografik temellerini güçlendirmeye odaklanıyor.

İçindekiler
1 Kuantum Tehditlerine Karşı Güvenlik Adımları
2 Veri Doğrulama ve Kriptografik Geçiş
3 İmza Şemaları ve Toplu Doğrulamanın Etkisi

Kuantum Tehditlerine Karşı Güvenlik Adımları

Buterin’in son açıklamalarında, Ethereum ağında olası kuantum hesaplama saldırılarına karşı savunmasız dört ana bileşene dikkat çekildi. Validator imzaları, veri depolama süreçleri, kullanıcı hesaplarının imzaları ve uygulama katmanındaki sıfır bilgi kanıtlarının mevcut teknolojilerle kuantum direncine sahip olmadığı vurgulandı.

Ethereum’un blokzincirinde şu anda Boneh–Lynn–Shacham (BLS) imzaları kullanılıyor. Buterin, ağdaki konsensüs katmanında, kuantum saldırılarına karşı daha dayanıklı olan hash tabanlı imza algoritmalarına geçiş yapılmasını önerdi. Özellikle hash fonksiyonunun seçiminin gelecek on yıllarda Ethereum’un güvenlik altyapısının temelini oluşturacağına işaret ediyor ve bu konuda uzun vadeli etkileri olabileceğine dikkat çekiyor.

Veri Doğrulama ve Kriptografik Geçiş

Ethereum’da veri saklama ve onaylama işlemlerinde kullanılan Kate-Zaverucha-Goldberg (KZG) taahhütleri, mevcut haliyle kuantum dayanıklı değil. Buterin, bu açıdan KZG yerine, kuantum saldırılarına karşı direnç gösteren STARK tabanlı sıfır bilgi kanıtlarının tercih edilebileceğini belirtiyor. Ancak bu değişim, mühendislik açısından ciddi bir çalışma gerektiriyor ve sorunsuz bir geçiş için dikkatli planlama öne çıkıyor.

Bu geçişin Ethereum’un son hash fonksiyonu olabileceği değerlendirmesiyle dikkat çekiyor ve bu seçimin titizlikle yapılması gerektiğini vurguluyor.

İmza Şemaları ve Toplu Doğrulamanın Etkisi

Mevcut durumda, Ethereum’un kullanıcı hesapları ECDSA adı verilen bir imza algoritmasını tercih ediyor ve bu algoritma kuantum bilgisayarlar karşısında risk taşıyor. Buterin, protokol düzeyinde esnek imza şemalarının mümkün kılınmasını ve kullanıcıların istedikleri zaman kafes tabanlı, kuantum dirençli algoritmalara geçebilmesini öneriyor. Ancak post-kuantum imzalar geleneksel yöntemlere göre çok daha büyük veri boyutlarına ve işlem sırasında daha fazla gas maliyetine ihtiyaç duyuyor.

Bu noktada, ağı optimize etmek yerine protokol katmanında imzaların ve sıfır bilgi kanıtlarının topluca (recursive aggregation) doğrulanmasının esas çözümü sunacağını vurguluyor. Her işlem veya kanıtın zincir üzerinde tek tek onaylanması yerine, binlerce imzayı ve büyük veri setlerini tek bir “doğrulama çerçevesi” altında kontrol etmek, işlem başına maliyeti önemli ölçüde düşürebilir.

Bir blokta çok sayıda bu çerçeve bir araya gelebilir ve büyük çaplı sıfır bilgi kanıtları verimli biçimde işlenebilir. Böylelikle doğrulama yükü kişisel işlemlerden genel blok seviyesine taşınıyor ve kuantum sonrası güvenlik sisteminin ölçeklenebilirliği artırılıyor.

Buterin’in değerlendirmesinde, Ethereum Foundation’ın yayımladığı “Strawman” yol haritasına da işaret ediliyor. Bu yol haritası, gelecekte blok sürelerinin ve işlem kesinliği sürelerinin kısaltılması yönündeki beklentileri içeriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ve Ethereum’da 8,7 Milyar Dolarlık Opsiyon Sonu: Piyasalar Kritik Eşikten Geçiyor

Ethereum Ağı Hız ve Güvenlikte Yeni Bir Döneme Hazırlanıyor

Ethereum İçin Kuantum Direnci Gündemde: Vitalik Buterin Geleceğe Yönelik Yol Haritasını Paylaştı

Kripto Para Piyasasında Kısa Pozisyonlar Yoğun Baskı Altında: Likidasyonlar Rekor Seviyede

Ethereum Fiyatı Yeniden 2.000 Doların Üzerinde: Piyasada Gözle Görülür Alım Hareketi

Sıcak Gelişme: Ethereum Beklenen Strawmap Yol Haritasını Duyurdu

Ethereum’da Büyük Yatırımcılar Satarken ve Alırken Fiyat Yükseldi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin ve Nvidia Kesişiminde: Yüksek Teknoloji Betası Kripto Piyasasını Nasıl Etkiliyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ve Nvidia Kesişiminde: Yüksek Teknoloji Betası Kripto Piyasasını Nasıl Etkiliyor?
Kripto-Yapay Zeka
SEC, Özel Piyasalara Perakende Erişimi Tartışmak Üzere Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenleyecek
Kripto Para Hukuku
Kripto Para Yatırımcısına Müjde: Likidite Muslukları Seçim İçin Açılabilir!
Kripto Para
Milyonların Sevgilisiydi, Şimdi Herkes Ondan Kaçıyor: Dev Altcoin’deki Gizli Sinyal Tartışmalara Neden Oldu
Cardano (ADA)
Bitcoin’deki Düşüşün Arkasında Ne Var? Bitwise CIO’sundan Açıklama
BITCOIN (BTC)
Lost your password?