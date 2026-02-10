Kripto Para Hukuku

SafeMoon’un Eski CEO’suna 8 Yıldan Fazla Hapis Cezası

Özet

  • SafeMoon’un eski CEO’su Karony’ye 100 ay hapis cezası verildi.
  • Yatırımcılar projede ciddi kayıplar yaşadıklarını aktardı.
  • Mahkeme, dolandırıcı yöntemlerle yatırımcı güveninin suistimal edildiğini belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen davada, SafeMoon’un eski üst yöneticisi Braden John Karony, dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle 100 ay hapis cezasına çarptırıldı. New York’ta bulunan Brooklyn federal mahkemesinde, Yargıç Eric Komitee’nin verdiği kararda, Karony’nin yatırımcı güvenini istismar ettiğine hükmedildi.

İçindekiler
1 Yatırımcıların Kayıpları ve Duygusal Etkiler
2 Mahkemenin Gerekçesi ve Savcılığın Talepleri
3 SafeMoon Projesindeki Usulsüzlükler

Yatırımcıların Kayıpları ve Duygusal Etkiler

Mahkeme sırasında ifade veren mağdurlar, SafeMoon’a yaptıkları yatırımlar nedeniyle ciddi maddi kayıplar yaşadıklarını anlattı. Bazı yatırımcılar, bu süreçte birikimlerinin tamamını yitirdiklerini ve değerli eşyalarını satmak zorunda kaldıklarını belirtti. Eğitim fırsatlarından ev sahibi olma planlarına kadar pek çok hedefin dolandırıcılık nedeniyle ertelendiği aktarıldı.

Mağdurlar, Karony’nin proje sürecinde sürekli görünür olup topluluk güvenini kazandığını, açıklamalarıyla kendisine inanmalarını sağladığını dile getirdi.

Mahkemenin Gerekçesi ve Savcılığın Talepleri

Mahkemede savcılar, Karony’nin yatırımcıları yanıltmaya yönelik hareketlerinin kasıtlı olduğunu ifade etti. Karony’nin suçun sonuçlarının farkında olduğu ve pişmanlık göstermediği ileri sürüldü. Yargıç Komitee, verilen zararın büyüklüğünü vurguladı; Karony ve birlikte hareket ettiği kişilerin, yatırımcıların güvenini kazanmak için yoğun çaba harcadığını ve aksini iddia etseler de fonlara erişimi sürdürdüklerini belirtti.

Yargıç, olayın geleneksel dolandırıcılıktan ziyade hırsızlık niteliğinde olduğunu, tek tek büyük meblağlarda kayıpların yaşandığını ve verilen zararın ciddi boyutta olduğunu vurguladı.

Savcılar, Karony için 12 yıl hapis cezası talebinde bulundu ancak mahkeme 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Cezanın yanı sıra, para cezası ve tazminat için ayrı bir duruşmanın 23 Nisan’da yapılması planlandı.

SafeMoon Projesindeki Usulsüzlükler

2021’de piyasaya sürülen SafeMoon, yatırımcılara uzun vadeli ödüller ve ‘kilitli’ likidite havuzu vaat etmişti. Proje ekibi, yatırımcı fonlarına dokunulamayacağını ve ani değer düşüşü riskinin olmadığını öne sürmüştü. Ancak, dava sırasında ortaya çıkan belgeler, yöneticilerin gizli şekilde likidite kontrolünü sürdürdüklerini ve milyonlarca dolarlık fonu kendi menfaatleri için kullandıklarını gösterdi. Karony’nin de projeden maddi çıkar elde ettiği belirtildi.

Ürün; yanlış beyan, fonların kötüye kullanılması ve yatırımcıların yanıltılması iddiaları nedeniyle kısa sürede çöktü. Jüri, Karony’yi dolandırıcılık suçundan suçlu buldu.

Verilen hapis kararıyla SafeMoon davası, dijital varlık piyasasında yatırımcı güvenini kötüye kullanma ve şeffaflık eksikliğinin ağır cezalarla sonuçlanabildiğini gösteren örneklerden biri oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

