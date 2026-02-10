Goldman Sachs’ın Bitcoin ETF Yatırımı 1,1 Milyar Doları Aştı

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, son yapılan yasal bildirimlere göre kripto varlıklarındaki payını önemli oranda artırdı. Banka, toplamda yaklaşık 2,36 milyar dolarlık kripto varlık portföyüne ulaşırken, bunun yarısından fazlasını Bitcoin ETF’leri oluşturuyor. Son açıklamalarda, BlackRock tarafından yönetilen iShares Bitcoin Trust ETF’de 1,1 milyar dolarlık pozisyon dikkat çekti.

Bitcoin ETF’leri ve Diğer Kripto Pozisyonları

Goldman Sachs’ın portföyünde yalnızca BlackRock’ın yönetimindeki Bitcoin ETF’leri bulunmuyor. Yapılan bildirimlerde Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund’ında yaklaşık 35,8 milyon dolar, American Bitcoin adlı fonda ise 92 bin dolar değerinde pay dikkat çekti. Ayrıca bankanın Bitcoin Depot ve çeşitli kripto madencilik şirketlerinde 57 bin dolar civarında yatırımı olduğu belirtildi.

Goldman Sachs’ın Kriptoya Yaklaşımındaki Dönüşüm

Uzun yıllar boyunca kripto paralara karşı mesafeli olduğu bilinen Goldman Sachs, geçtiğimiz yıllarda bu yaklaşımında değişikliğe gitmişti. Özellikle 2022 yılında ilk Bitcoin teminatlı kredi işlemini ve teslimatsız Bitcoin opsiyon ticaretini hayata geçiren banka, dijital varlık pazarına daha yakından ilgi göstermeye başladı. Önceki yıllarda yapılan üst düzey açıklamalarda Bitcoin’in “yatırım yapılabilir bir varlık sınıfı olmadığı” yönünde çekinceler öne çıkarken, son dönemde SEC başvurularında bankanın Bitcoin ETF’lerindeki pozisyonunun büyüdüğü gözlemlendi.

2024 yılı başından bu yana yayınlanan raporlara göre Goldman Sachs, kısa sürede Bitcoin ETF’lerindeki payını üç katına çıkardı. Banka şu anda 1,5 milyar dolara yaklaşan Bitcoin ETF yatırımıyla, kurumsal anlamda da lider oyuncular arasında yer aldığını gösteriyor. Ayrıca açıklamalarda bankanın Ethereum, XRP ve Solana gibi farklı dijital varlıkları da portföyüne aldığı yer aldı.

Bitcoin Fiyatında Son Dönem Gelişmeleri

Goldman Sachs’ın bu hamlesi, Bitcoin’in fiyatında tamamlanan hareketlerle aynı döneme denk geldi. Bitcoin bir süredir 70 bin dolar psikolojik seviyesinin üzerinde tutunmakta zorluk yaşıyor. Geçtiğimiz hafta görülen satış dalgası, fiyatı önce 70 bin doların, ardından 60 bin doların altına çekti ve destek arayışı 60 bin dolarda son buldu. Bu seviyede gelen alımlarla fiyat yeniden 71 bin 700 dolar civarına tırmansa da haftayı 70 bin 315 dolara yakın kapattı.

Fiyat toparlansa da piyasa eğilimi temkinli görünmeye devam ediyor. Analistler, düşüşü hızlandıran baskının ardından Bitcoin’in yön bulmakta zorlandığını ifade ediyor. Şu anda öne çıkan ilk direnç noktası 71 bin 800 dolar; bu seviyenin üzerinde ise 74 bin 500 dolar ve sırasıyla 79 bin ile 84 bin dolar seviyelerinde daha güçlü engeller var.

Aşağı yönde ise alıcıların geri dönüşü için 65 bin 650 ve 63 bin dolar seviyelerinin korunması önem taşıyor. 60 bin dolar ise kritik destek olarak kabul ediliyor ve hemen altında 57 bin 800 dolarda bulunan bir başka önemli teknik seviye, piyasadaki dip arayışını simgeliyor.