Goldman Sachs’ın Kripto Varlık Yatırımları 2,36 Milyar Doları Aştı

Goldman Sachs, 2025’in dördüncü çeyreğine ilişkin 13F raporunda kripto varlık yatırımlarına dair güncel rakamları açıkladı. Rapor, bankanın portföyünde toplam 2,36 milyar dolar değerinde dijital varlık bulunduğunu ortaya koydu. Bu tutarın yaklaşık 1,1 milyar doları Bitcoin, 1 milyar doları Ethereum, 153 milyon doları XRP ve 108 milyon doları Solana yatırımından oluştu. Kripto paraların banka portföyündeki oranı yüzde 0,33 seviyesinde yer aldı.

ABD’li Yatırım Bankası’nın XRP Pozisyonu Dikkat Çekiyor

Söz konusu raporda bankanın, kripto bağlantılı varlıklarda ABD’nin önde gelen bankaları arasında en fazla pozisyona sahip kurumlardan biri olduğu görülüyor. Ancak toplam portföy içindeki kripto varlık oranı halen sınırlı bir düzeyde seyrediyor.

Elde edilen verilere göre, bankanın XRP yatırımları büyük ölçüde XRP üzerinden işlem gören borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla gerçekleştirildi. Portföydeki XRP ETF’lerinin toplam değeri yaklaşık 152 milyon dolar olarak raporda yer aldı.

XRP ETF’lerindeki miktara yönelik yapılan değerlendirmelerde, kurumsal alım sinyallerinin, son dönemde hacimli işlemlerle kendini gösterdiği aktarıldı.

ABD spot XRP ETF’leri toplamda 1,04 milyar doların üzerinde net varlığa sahip durumda. Bu ETF’ler 56 gün önce işlem görmeye başlamıştı ve yalnızca 4 seansta çıkış kaydedildi. Bu bilgiler, kurumsal ilginin sürdüğüne işaret ediyor.

Dünyanın önemli yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, başta kamu kurumları ve büyük şirketler olmak üzere, birleşme, sermaye piyasaları ve yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık sağlıyor. 2026 başı itibarıyla, bankanın kontrol ettiği varlıkların toplamı 3,6 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca, alım-satım, varlık yönetimi ve portföy yönetimi gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.

Geçmişten Bugüne Bitcoin ve Kripto Paralar Konusundaki Tutumu

Kuruluş, geçmişte Bitcoin ve benzer kripto varlıklar konusunda temkinli bir yaklaşım sergiledi. Özellikle 2020 öncesinde, yönetici ve araştırma ekipleri tarafından Bitcoin’in genellikle spekülatif bir araç olduğu ve geleneksel finans değerleri açısından yetersiz bulunduğu dile getiriliyordu.

Bankanın o dönem yayımlanan değerlendirmelerinde, kripto paraların muhafazakâr portföyler için uygun olmadığı; aynı zamanda fiyat oynaklığının ve düzenleyici risklerin öne çıktığı vurgulandı.

2020 sonrası dönemde, kurumsal ilginin belirgin şekilde artmasıyla birlikte, banka stratejisini bir miktar değiştirdi. Kripto ticaret masası yeniden açıldı, türev ürünlere erişim sağlanmaya başlandı ve Bitcoin’in enflasyona karşı potansiyel koruma aracı olabileceğine dikkat çekilen analizler yayımlandı. Yine de banka, bu varlıkları ana sınıf olarak kabul etmekten kaçındı.

2022’de yaşanan kripto fiyat düşüşleriyle birlikte altyapı ve karşı taraf risklerine dikkat çekildi. Son dönemde ise banka, ETF’ler ve tokenizasyon projeleri başta olmak üzere, ihtiyatlı şekilde kripto pazarında yer almaya başladı. Kurumun mevcut yaklaşımında, kripto varlıkların hâlâ spekülatif olduğu görüşü belirginliğini koruyor.