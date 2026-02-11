Bitcoin’de Çifte Satış Baskısı Sonrası Yatırımcılar Denge Arıyor

Bitcoin’de yakın zamanda yaşanan fiyat düşüşüyle birlikte, satış baskısının piyasada nasıl dağıldığı büyük dikkat çekti. Kripto para piyasasında, kısa vadeli yatırımcıların ve madencilerin aynı anda yoğun şekilde satış yaptığı ender bir dönemden geçildiği görüldü. Ancak bu yükselen arz, daha büyük yatırımcılar tarafından hızlı şekilde absorbe edildi. Böylece kısa vadeli düşüş beklentisi zayıfladı ve piyasanın dengelenmesine zemin hazırlandı.

Eşzamanlı Satışlarla Zayıf Ellerin Elenmesi

Şubat başında Bitcoin fiyatı 60 bin dolarlı seviyelere gerilediğinde, kısa vadeli yatırımcılar ve madenciler yoğun şekilde satışa geçti. Madenci Pozisyon Endeksi 2,95’e kadar çıktı; bu, geçmişte zorunlu satışların ve nakit oluşturma baskısının arttığı zamanlarda görülen bir seviye olarak öne çıktı. Bu dönemde kısa vadeli yatırımcıların alım ortalaması ise 92 bin dolar civarına işaret ediyordu. Fiyat bu seviyenin altında kaldığı için, birçok yeni yatırımcı pozisyonlarından zararla çıkmaya başladı. Satışların zararına yapılması, STH SOPR verisinin 0,977 olarak ölçülmesiyle doğrulandı.

Büyük Yatırımcılar ve Uzun Vadeli Holder’ların Rolü

Piyasadaki bu satış dalgası alıcı bulmakta zorlanmadı; 100 ile 1.000 Bitcoin arasında bakiyesi bulunan cüzdanlar, toplam girişlerin %77’sini oluşturdu. Aynı dönemde uzun vadeli yatırımcı hesaplarının toplam sermayesine 5,68 milyar dolar ekleme yapması da bu eğilime işaret etti. Toplamda fiyat 69 bin dolar bandına yakın seyrederken, uzun vadeli yatırımcılar birikimlerini artırmayı sürdürdü. Böylece satış baskısına rağmen borsalarda fiyatların daha fazla aşağıya inmesi engellenmiş oldu. Bu dönemde piyasadan çekilen arzın döngüselliği de azaldı, yani piyasaya dönen coin miktarı sınırlandı.

Madencilerin Zor Dönemi Sürüyor

Kısa vadede yoğun satış dalgası son bulmuş gibi görünse de, madenciler üzerindeki baskı sürüyor. Satış fazlası sonrası Madenci Pozisyon Endeksi -1,31 seviyesine kadar geriledi; bu, satış baskısının azaldığını gösteriyor. Ancak bu dönemde madenci gelirleri tam anlamıyla eski seviyesine ulaşmadı. Hashrate başı kazanç (hashprice) Şubat başındaki dipten toparlansa da, yıllık ortalamasının belirgin şekilde altında kalmayı sürdürüyor. Bu nedenle madenciler fiyat dalgalanmasına ve kalıcı düşük gelir riskine karşı hassasiyetlerini koruyor.

Aynı zamanda, kısa vadeli yatırımcıların maliyetinin 91.855 dolar civarında oluşu, satış potansiyelinin aşağı yönlü hâlen devam edebileceği anlamına geliyor. Fiyat bu seviyenin üzerinde seyretmedikçe, zararına satışların kısa zamanda tamamen sona ermesi beklenmiyor.

Piyasa verileri, kısa süreli iki taraflı satış dalgasının büyük ölçüde uzun vadeli yatırımcılar ve balinaların koordineli alımları sayesinde absorbe edildiğini gösteriyor. Bu birikim süreci, ileride arz şokunun yaşanma ihtimalini artırırken, tüm belirsizliklerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Madenci gelirlerinin hâlâ düşük olduğu, yeni gelen yatırımcıların büyük kısmının da kâr bölgesinin dışında kaldığı gözleniyor. Mevcut tablo, daha fazla yukarı hareketten çok, piyasa dinamiklerinin yeniden dengelenmesini ve bunun talep artışıyla desteklenmesini öne çıkarıyor.