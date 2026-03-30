QCP analistlerinin Mart 2026 sonu kripto para öngörüleri

Hafta sonunda düşüş yaşayan Biitcoin yeniden 67 bin doları aştı ancak istikrar kazanan ETF çıkışları can sıkıcı. İran geriliminde de ilerleme kaydedilmesi ve burada vakit daralıyor. QCP Capital analistleri Mart ayının son saatlerinde güncel durumu ele alarak öngörülerini paylaştı. Kripto paraları neler bekliyor?

QCP kripto para öngörüleri

BTC, Asya piyasasının işlem hacminin düşük olduğu saatlerde kısa süreli 65 bin dolar testini yaptı. Ardından hafta sonunda oyalandığı aralığa geri dönen Bitcoin 67 bin doları kazandı. Ay boyunca aynı eğilimin tekrar ettiğinden bahseden analistler bunun rutine döndüğünü söylüyor.

Fakat riskler ortadan kalmış değil. Özellikle İran’daki çatışmanın hâlâ çözülmemiş olması nedeniyle, BTC’nin geçen Cuma günü çeyrek sonu vade sonu satışlarının ardından yükseliş ivmesini yeniden kazanması için daha fazlasına ihtiyacı var.

“Mevcut durumda, BTC üst üste altıncı aylık kapanışı kırmızıya boyamaya ve yılın başından bu yana ilk üç aylık düşüş serisini kaydetmeye doğru ilerliyor; bu da piyasa duyarlılığının hala kırılgan olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte, 65.000 dolar ile 70.000 dolar aralığını koruması dikkat çekici. Geleneksel piyasalar jeopolitik baskı altında zorlanırken, BTC İran çatışmasının başlamasından bu yana hem altını hem de büyük hisse senetlerini geride bıraktı. Trump’ın İran enerji altyapısına yönelik saldırılara verdiği 10 günlük ara, 6 Nisan’daki son tarihe yaklaşırken, BTC’nin aralık içinde kalması muhtemel; bu tarihten sonra piyasalar olası bir tırmanışa hazırlanıyor.” – QCP Capital

Neler olacak?

Müzakerelerin ilerlediğine dair açıklamalar yapan ABD aynı anda kara operasyonu için hazırlıklarını sürdürüyor. İran’ın Yemen’deki müttefikleri sürecin daha da kızışması halinde savaşa dahil olacaklarını açıkladı. Husi milislerinin Bab el-Mandeb boğazını daha önce kapatmayı başardığını biliyoruz eğer süreç bu yönde ilerlerse enflasyon şoku daha da şiddetlenecektir.

QCP analistleri petrol fiyatının 3 haneli seviyelerde oyalanması nedeniyle enflasyonist baskının artık daha hissedilebilir olduğunu düşünüyor.

“Gerginliğin azaldığı bir senaryoda bile, bölgede faaliyet gösteren tankerler için savaş riski primlerinin hızla normale dönmesi olası değildir. Bunun nihayetinde BTC gibi devlet dışı değer saklama araçlarının cazibesini artırıp artırmayacağı ise hâlâ açık bir soru. Opsiyonlarda, back-end volatilitesi hafifçe düşmüş olsa da, vade sonu sıkışması, büyük bir üç aylık rollover sonrasında tipik olarak görülen seviyenin altında kaldı. Bu durum, piyasadaki temkinli havayı yansıtıyor.”

Özetle analistler savaş gündeminin hızla değişmediği ortamda kripto paralar için pek umutlu değil.