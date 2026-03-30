Kayıt Banner
Kripto Para

QCP analistlerinin Mart 2026 sonu kripto para öngörüleri

Bilmeniz Gerekenler

  • QCP: Veriler piyasa duyarlılığının halen kırılgan olduğunu söylüyor.
  • QCP: “Gerginliğin azaldığı bir senaryoda bile, bölgede faaliyet gösteren tankerler için savaş riski primlerinin hızla normale dönmesi olası değil.
  • BTC İran çatışmasının başlamasından bu yana hem altını hem de büyük hisse senetlerini geride bıraktı. Ancak yükseliş için gerilimin azalması şart.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Hafta sonunda düşüş yaşayan Biitcoin yeniden 67 bin doları aştı ancak istikrar kazanan ETF çıkışları can sıkıcı. İran geriliminde de ilerleme kaydedilmesi ve burada vakit daralıyor. QCP Capital analistleri Mart ayının son saatlerinde güncel durumu ele alarak öngörülerini paylaştı. Kripto paraları neler bekliyor?

İçindekiler
1 QCP kripto para öngörüleri
2 Neler olacak?

QCP kripto para öngörüleri

BTC, Asya piyasasının işlem hacminin düşük olduğu saatlerde kısa süreli 65 bin dolar testini yaptı. Ardından hafta sonunda oyalandığı aralığa geri dönen Bitcoin 67 bin doları kazandı. Ay boyunca aynı eğilimin tekrar ettiğinden bahseden analistler bunun rutine döndüğünü söylüyor.

Fakat riskler ortadan kalmış değil. Özellikle İran’daki çatışmanın hâlâ çözülmemiş olması nedeniyle, BTC’nin geçen Cuma günü çeyrek sonu vade sonu satışlarının ardından yükseliş ivmesini yeniden kazanması için daha fazlasına ihtiyacı var.

“Mevcut durumda, BTC üst üste altıncı aylık kapanışı kırmızıya boyamaya ve yılın başından bu yana ilk üç aylık düşüş serisini kaydetmeye doğru ilerliyor; bu da piyasa duyarlılığının hala kırılgan olduğunu vurguluyor.

Bununla birlikte, 65.000 dolar ile 70.000 dolar aralığını koruması dikkat çekici. Geleneksel piyasalar jeopolitik baskı altında zorlanırken, BTC İran çatışmasının başlamasından bu yana hem altını hem de büyük hisse senetlerini geride bıraktı. Trump’ın İran enerji altyapısına yönelik saldırılara verdiği 10 günlük ara, 6 Nisan’daki son tarihe yaklaşırken, BTC’nin aralık içinde kalması muhtemel; bu tarihten sonra piyasalar olası bir tırmanışa hazırlanıyor.” – QCP Capital

Neler olacak?

Müzakerelerin ilerlediğine dair açıklamalar yapan ABD aynı anda kara operasyonu için hazırlıklarını sürdürüyor. İran’ın Yemen’deki müttefikleri sürecin daha da kızışması halinde savaşa dahil olacaklarını açıkladı. Husi milislerinin Bab el-Mandeb boğazını daha önce kapatmayı başardığını biliyoruz eğer süreç bu yönde ilerlerse enflasyon şoku daha da şiddetlenecektir.

QCP analistleri petrol fiyatının 3 haneli seviyelerde oyalanması nedeniyle enflasyonist baskının artık daha hissedilebilir olduğunu düşünüyor.

“Gerginliğin azaldığı bir senaryoda bile, bölgede faaliyet gösteren tankerler için savaş riski primlerinin hızla normale dönmesi olası değildir. Bunun nihayetinde BTC gibi devlet dışı değer saklama araçlarının cazibesini artırıp artırmayacağı ise hâlâ açık bir soru.

Opsiyonlarda, back-end volatilitesi hafifçe düşmüş olsa da, vade sonu sıkışması, büyük bir üç aylık rollover sonrasında tipik olarak görülen seviyenin altında kaldı. Bu durum, piyasadaki temkinli havayı yansıtıyor.”

Özetle analistler savaş gündeminin hızla değişmediği ortamda kripto paralar için pek umutlu değil.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanının İran Açıklamaları 30 Mart

American Bitcoin’in rezervinde hızlı büyüme yaşandı

SEC rehberindeki belirsizlikler eleştiri konusu oldu

Bitcoin hashrate’inde yılın ilk çeyreğinde yaşanan düşüş dikkat çekiyor

BitMine Immersion Technologies, zorlu piyasa koşullarına rağmen Ethereum alımlarını artırdı

BYDFi İncelemesi 2026: Ücretler, Özellikler ve Güvenlik

Kripto bağlantılı hisselerde değer kaybı sonrası yeni fırsatlar öne çıkıyor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Kripto para piyasası barış umuduyla yükseldi, altcoinler dikkat çekti
Bir Sonraki Yazı Midas’ın yeni yatırımıyla blokzincir varlıklarında likidite sorunu çözülüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Alchemy Pay ve HTF Securities, SFC Tip 1 (Menkul Kıymet Alım Satımı) Lisansını Başarıyla Aldı
Basın Bülteni
Sıcak Gelişme: Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanının İran Açıklamaları 30 Mart
Ekonomi Kripto Para
Bitcoin’in 65.200 dolar desteği, Yemenli Husilerin İran savaşına dahil olmasıyla yeniden test edildi
BITCOIN (BTC)
American Bitcoin’in rezervinde hızlı büyüme yaşandı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
XRP Coin yatırımcısına göz kırpıyor, verilere ve teknik analize dikkat
RIPPLE (XRP)
Lost your password?