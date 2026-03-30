Kripto para piyasası barış umuduyla yükseldi, altcoinler dikkat çekti

Kripto para piyasası haftaya yükselişle başladı. Bitcoin, günün erken saatlerinden itibaren yüzde 2,1’lik bir artış kaydederken, ether fiyatı da yüzde 3,1 oranında arttı. Özellikle altcoin piyasasında daha güçlü yükselişler görüldü. Chiliz ve optimism gibi bazı tokenlar, yüzde 6’nın üzerinde değer kazandı.

Jeopolitik gelişmeler piyasada etkili oldu

Piyasalardaki iyimserliğe rağmen, İran’la yaşanan çatışmanın beşinci haftasına girmesi yatırımcıların temkinli duruşunu sürdürdü. Pakistan’ın barış görüşmeleri için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıklamasına rağmen, finans piyasalarında bu gelişmelere tam güven oluşmadı. Haftasonu Brent petrol fiyatı 108 dolara kadar yükseldi; bu seviyenin, çatışma öncesi 70 dolar civarlarından oldukça yukarıda olduğu dikkat çekti.

ABD hisse senedi endeks vadeli kontratları ise Pakistan’ın açıklamalarına olumlu yanıt verdi. Nasdaq 100 ve S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,25 artış gösterdi. Dolar endeksi ise 100,2 puanda sabit kaldı.

Daha geniş zaman diliminde bakıldığında kripto piyasasında aşağı yönlü yapı sürüyor. Ekim ayından bu yana daha düşük zirveler ve dipler dikkat çekiyor. Bitcoin, şubat başından bu yana 75.000 ile 62.800 dolar aralığında yatay hareket ediyor.

Vadeli işlemler ile volatilite dinamikleri

Bitcoin vadeli işlem açık pozisyonlarındaki büyüme iki ayın zirvesine ulaştıktan sonra durakladı. Haftasonu itibarıyla 748,65 BTC düzeylerine gelen açık pozisyonda bir artış olmuştu; fakat fonlama oranlarının sıfıra yakın seyretmesi ve 24 saatlik hacimde negatif değerler, kısa pozisyon eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

Asya seansında Bitcoin fiyatı 65.000 dolara geriledikten sonra gelen spot talebin etkisiyle yaşanan yükselişte, vadeli açık pozisyonlarda düşüş yaşandı. Bu durum, yaşanan yükselişin ağırlıklı olarak spot işlemlerden kaynaklandığını, kaldıraçlı yatırımcıların ise henüz güven duymadığını yansıtıyor. Bitfinex’te BTC/USD uzun pozisyonlar Kasım 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Tarihsel olarak bu artış, ciddi satışların öncesinde görülmüştü.

XRP, ETH, DOGE ve SOL gibi önde gelen kripto paralar için vadeli işlem açık pozisyonunda son 24 saatte belirgin bir değişiklik olmadı. Ancak AVAX ve LTC’de açık pozisyonlar çift haneli büyüdü. Buradaki sermaye girişlerinin büyük kısmının kısa yönlü işlemlerle ilişkili olduğu, negatif hacim verilerinden anlaşılıyor.

Bitcoin’in 30 günlük oynaklık endeksi yeniden düşüş gösterdi ve yüzde 55’e geriledi. Hafta sonunda bu oran yüzde 58 seviyesine kadar çıkmıştı. Endeks, geleneksel piyasalardaki İran kaynaklı dalgalanmalara rağmen, kripto piyasasında görece bir sakinliği işaret etmeyi sürdürdü. Ether için volatilite göstergelerinde benzer bir tablo gözlendi.

Deribit platformunda hem bitcoin hem de ether için satım opsiyonlarının, alım opsiyonlarına göre bütün vadelerde daha pahalı kalması, piyasada aşağı yönlü beklentilerin devam ettiğini gösteriyor. 65.000 ile 70.000 dolar aralığında negatif gamma dengesi ise fiyatların yatay seyretmesini destekleyebilir.

Pazartesi günü, CoinDesk Memecoin Endeksi ve DeFi Select Endeksi önde gelen performanslar sergiledi. Her iki endekste yükseliş yüzde 2’nin üzerinde gerçekleşti. Bitcoin ağırlıklı CoinDesk 20 endeksi ise yüzde 1,5 oranında artış kaydetti.

Altcoin piyasasındaki hareketin arkasında, genel olarak azalan likidite etkili oldu. Cuma günü yaşanan sert düşüşte borsalardaki arz talebin üzerine çıktı ve birçok varlık “aşırı satım” durumuna geldi. Bu da bugünkü toparlanma eğilimini tetiklemiş oldu.