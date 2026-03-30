Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)Kripto Para

Midas’ın yeni yatırımıyla blokzincir varlıklarında likidite sorunu çözülüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Midas yeni finansmanı ile getiri ürünlerinde hızlı çıkış imkanı sunacak yeni bir sistem geliştirdi.
  • Kurum, likidite sorununun çözümü için hazır fonlardan oluşan özel bir katman kurmayı amaçlıyor.
  • Yapılan bu yatırımla blokzincir tabanlı varlıklara kurumsal ilgi artış gösterebilir.
Blokzincir tabanlı getiri ürünlerine odaklanan Midas, likidite sorununu çözmek için 50 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı. Kurum, topladığı bu sermayeyle, vadeli ve getiri sağlayan varlıklara sahip yatırımcıların hızlı çıkış yapabilmesi için yeni bir teknoloji geliştirmeyi planlıyor.

Kurumsal yatırımcılar için hızlı likidite hedefi

Midas, büyük yatırımcıların klasik portföylerini blokzincir temelli amaçlarla çeşitlendirmesine imkan tanıyor. Şirket tarafından geliştirilen platformda, getirili finansal stratejiler tokenlaştırılarak blokzincire taşınıyor. Venture yatırımı aşamasında RRE ve Creandum öncülüğünde gerçekleşen son yatırım turuna Framework Ventures, Franklin Templeton ve Coinbase Ventures gibi önemli şirketler destek verdi.

Son dönemde, kurumların tokenlaştırılmış ürünlere ilgisi giderek büyürken, likidite ve işlemlerin hızla tamamlanamaması sektörde ana engeller arasında yer alıyor. Piyasadaki pek çok tokenlaştırılmış yatırım ürünü, kullanıcı varlıklarını çeşitli DeFi stratejilerine yönlendiriyor ve genellikle “kasalar” üzerinden işletiliyor. Düzenli getiri sunan bu yapılar, aynı zamanda mevcut pozisyonları bozma ve çıkış işlemlerini yavaşlatan bir etkiye sahip.

Midas, aldığı yeni yatırım miktarıyla sistemini bir üst aşamaya taşımayı hedefliyor. Kurum, yatırımcılara, varlıklarını beklemeden anında çekebilme imkanı tanıyacak yeni bir çözüm geliştirme sürecinde.

Midas Staked Liquidity ile anında çıkış imkanı

Yapılan açıklamaya göre, Midas Staked Liquidity (MSL) olarak adlandırılan özellik ile yatırımcılar çekim işlemlerinde gecikme yaşamadan sistemden çıkış sağlayabilecek. Sistem, her çekim talebi sırasında mevcut pozisyonları kapatmak yerine daha önceden ayrılmış bir likidite havuzunu kullanarak, çıkış taleplerine anında yanıt veriyor.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Dennis Dinkelmeyer, topladıkları yatırımla sistemi genişleteceklerini belirterek şunları vurguladı:

“Bu yatırım, fonlarımızın arkasındaki altyapıyı büyütmemizi sağlayacak. Böylece hızlı çözüm, daha derin likidite ve daha fazla yatırım stratejisine erişim mümkün olacak. Bunu yaparken şeffaflıktan ve getiriden ödün verilmemesi de sağlanacak.”

2024 yılında faaliyete başlayan Midas, bu süreçte 1,7 milyar dolar değerinde tokenlaştırılmış varlık çıkardı. Şirket, yatırımcılara bugüne dek toplam 37 milyon dolar getiri dağıttı.

Midas, kurumsal yatırımcıların blokzincirde daha etkin ve esnek pozisyon yönetimi yapabilmesi için teknolojik altyapısını geliştirmeye odaklanmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
