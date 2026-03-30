Kayıt Banner
Ekonomi

Son Dakika: Trump’ın kritik 30 Mart İran açıklaması

Bilmeniz Gerekenler

  • Trump: ABD, İran'daki askeri operasyonlarımızı sonlandırmak için yeni ve daha makul bir rejimle ciddi görüşmeler yürütüyor.
  • Trump: Anlaşma sağlanamazsa İran'ın tüm elektrik santrallerini, petrol kuyularını ve Kharg Adası'nı tamamen yok edeceğiz
  • Trump: Anlaşma ‘muhtemelen’ sağlanacak. Büyük ilerleme kaydedildi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
ABD Başkanı Donald Trump bu hafta çok önemli açıklamalar yapacak ve bu bekleniyordu. İlki şimdi geldi. Bölgeye gönderilen binlerce askerin ardından 6 Nisan’ı son tarih olarak ilan eden Trump “anlaşmaya varmak üzereyiz” diyor. İran ilk zamanlar “iletişim halinde olduklarını” bile yalanlarken şimdi anlaşma ihtimalini yalanlıyor. Yani ilerleme var. Peki anlaşma olmazsa ne olacak?

Trump Son Dakika

Donald Trump yaklaşan ara seçimler öncesinde İran’a saldırarak en büyük siyasi hatalarından birini yaptı. Petrol fiyatı 107 doların üzerinde ve haftalardır 3 haneli seviyelerde olan fiyat ABD enflasyonunu yukarı çekiyor. Bu yüzden faizleri bu yıl muhtemelen inmeyecek. Trump bu süreci hızla noktalamak istiyor ve haklı nedenleri var.

Biraz önce yaptığı açıklamada büyük ilerleme kaydedildiğini söyleyen Trump anlaşma olmaması halinde bunun acı verici olacağını yazdı.

“Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki askeri operasyonlarımızı sonlandırmak üzere YENİ VE DAHA MAKUL bir rejimle ciddi görüşmeler yürütüyor.

Büyük ilerleme kaydedildi; ancak herhangi bir nedenle kısa sürede bir anlaşmaya varılamazsa – ki muhtemelen varılacaktır – ve Hürmüz Boğazı derhal “trafiğe açılmazsa”, İran’daki sevimli “ziyaretimizi”, kasıtlı olarak henüz “dokunmadığımız” tüm elektrik santrallerini, petrol kuyularını ve Kharg Adası’nı (ve muhtemelen tüm su arıtma tesislerini!) havaya uçurup tamamen yok ederek sonlandıracağız. Bu, İran’ın eski rejimin 47 yıllık “Terör Dönemi” boyunca katlettiği ve öldürdüğü birçok askerimiz ve diğerleri için bir intikam olacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Başkan DONALD J. TRUMP”

Bizim bakmamız gereken şey petrol grafiği, burada hafif bir yükseliş daha gördük yani piyasalar riskin artışını (bu açıklamayla) fiyatlıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Midas’ın yeni yatırımıyla blokzincir varlıklarında likidite sorunu çözülüyor
Bir Sonraki Yazı Trump’ın İran’a yönelik açıklamaları kripto para piyasasında yükselişi tetikledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?