Son Dakika: Trump’ın kritik 30 Mart İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump bu hafta çok önemli açıklamalar yapacak ve bu bekleniyordu. İlki şimdi geldi. Bölgeye gönderilen binlerce askerin ardından 6 Nisan’ı son tarih olarak ilan eden Trump “anlaşmaya varmak üzereyiz” diyor. İran ilk zamanlar “iletişim halinde olduklarını” bile yalanlarken şimdi anlaşma ihtimalini yalanlıyor. Yani ilerleme var. Peki anlaşma olmazsa ne olacak?

Trump Son Dakika

Donald Trump yaklaşan ara seçimler öncesinde İran’a saldırarak en büyük siyasi hatalarından birini yaptı. Petrol fiyatı 107 doların üzerinde ve haftalardır 3 haneli seviyelerde olan fiyat ABD enflasyonunu yukarı çekiyor. Bu yüzden faizleri bu yıl muhtemelen inmeyecek. Trump bu süreci hızla noktalamak istiyor ve haklı nedenleri var.

Biraz önce yaptığı açıklamada büyük ilerleme kaydedildiğini söyleyen Trump anlaşma olmaması halinde bunun acı verici olacağını yazdı.

“Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki askeri operasyonlarımızı sonlandırmak üzere YENİ VE DAHA MAKUL bir rejimle ciddi görüşmeler yürütüyor. Büyük ilerleme kaydedildi; ancak herhangi bir nedenle kısa sürede bir anlaşmaya varılamazsa – ki muhtemelen varılacaktır – ve Hürmüz Boğazı derhal “trafiğe açılmazsa”, İran’daki sevimli “ziyaretimizi”, kasıtlı olarak henüz “dokunmadığımız” tüm elektrik santrallerini, petrol kuyularını ve Kharg Adası’nı (ve muhtemelen tüm su arıtma tesislerini!) havaya uçurup tamamen yok ederek sonlandıracağız. Bu, İran’ın eski rejimin 47 yıllık “Terör Dönemi” boyunca katlettiği ve öldürdüğü birçok askerimiz ve diğerleri için bir intikam olacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Başkan DONALD J. TRUMP”

Bizim bakmamız gereken şey petrol grafiği, burada hafif bir yükseliş daha gördük yani piyasalar riskin artışını (bu açıklamayla) fiyatlıyor.