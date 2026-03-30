Trump’ın İran’a yönelik açıklamaları kripto para piyasasında yükselişi tetikledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki askeri operasyonların sonlandırılması için yeni ve daha ılımlı bir yönetimle ciddi görüşmeler yürütüldüğüne dair ilk kez halka açık bir değerlendirmede bulundu. Trump’ın bu açıklaması, çatışmanın başlamasından bu yana Tahran’da bir yönetim değişikliğinin ABD tarafından ilk kez açıkça telaffuz edilmesi anlamına geliyor.

Askeri baskı ve müzakerelerde yeni aşama

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “yeni yönetim” ifadesini kullanarak, görüşmelerin şubat ayı sonunda başlayan savaş sırasında başta olmayan farklı bir liderlik yapısıyla sürdüğüne işaret etti. Bu mesajda, Hürmüz Boğazı’nın derhal ticarete açılması için çağrıda bulunup, aksi takdirde İran’ın elektrik santralleri, petrol kuyuları ve Hark Adası’nın tamamen yok edilebileceğine dair net bir uyarıda bulundu. Ayrıca, tuzdan arındırma tesislerinin de hedefler arasında değerlendirmeye alındığını vurguladı.

Trump, beş haftalık çatışma boyunca ABD’nin bu tür sivil ve enerji altyapılarını bilerek hedef almadığının altını çizdi. Görüşmelerin seyrine bağlı olarak askeri müdahale ile müzakere arasında kalan bu belirsizlik ortamı, hem siyasi hem ekonomik açıdan piyasalar üzerinde baskı yarattı.

Kripto paralarda hızlı yükseliş ve likidasyonlar

Açıklamanın ardından kripto para piyasasında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Bitcoin fiyatı 67.600 doların üzerine çıkarak 24 saatlik yüzde 1,3’lük değer kazanımı sağladı. En çok sıçrama gösteren varlık ise yüzde 3,1 artışla Ether oldu. Solana yüzde 1,9 yükselirken, XRP yüzde 1 artış gösterdi ve fiyatı 1,35 dolara ulaştı. Haftalık bazda ise Bitcoin yüzde 1,3, XRP yüzde 1,2, Solana ise yüzde 2,2 gerilemiş durumda. Tron ise 24 saat içinde yüzde 1,3, hafta genelinde ise yüzde 5,3 artışla öne çıktı.

Yükseliş sırasında piyasadaki kısa pozisyonlar ciddi şekilde sıkıştı. CoinGlass verilerine göre, yalnızca son bir saatte 9,32 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye olurken, uzun pozisyonlarda bu rakam 207 bin dolarla sınırlı kaldı.

Son 24 saatte piyasa genelinde toplam 340 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bu tasfiyelerin aslan payı, Trump’ın paylaşımı öncesinde gece saatlerinde gerçekleşen 242,25 milyon dolarlık satıştan geldi. En büyük tekil tasfiye, Bybit borsasında 9,8 milyon dolarlık BTCUSD pozisyonunda yaşandı.

Trump, askeri seçeneklerin masada kalmaya devam ettiğini ve müzakerelerin başarılı olmaması halinde İran’ın enerji ve sivil altyapısının hedef alınabileceğine işaret etti.

Piyasalarda, hem olası bir ateşkes ve yönetim değişikliği beklentisi hem de yoğun askeri tehditlerin aynı anda gündeme gelmesi, fiyatların belirlenmesinde belirsizliğe neden oldu.