Kripto para piyasasında uzun zamandır yer edinmiş ve artık yatırımcının güveni kazanmış coin ve token’ların yanı sıra yeni çıkan ve her geçen gün farklı şekillerde yatırımcının ilgisini çeken coin ve token’lar da bulunuyor. Yeni çıkan kripto para birimlerini satın almak ise yatırımcılar için zaman zaman karmaşık olabiliyor. Çünkü yeni kripto para birimleri hemen büyük borsalarda listelenmeyebiliyor ve bu da yatırımcıların işini zorlaştırıyor. Gate.io ise bu aşamada devreye giriyor ve uzun yıllardır kullanıcısına hizmet veren borsa listelediği kripto para birimleri ve bu kripto para birimlerinin çokluğu ile dikkatleri çekiyor.

Neden Gate.io?

Öncelikle borsa ekibi, Gate.io’nun geçmişten bugüne kullanıcı odaklı çalıştığını ve güvenliği temele aldıklarını ifade ediyor. Borsa, bir yandan kullanıcıları koruyacak her adımı atarken bir yandan da kullanıcıların kolay bir şekilde diledikleri tüm kripto para birimleri ile işlem yapmalarına imkan vermek için çalışıyor.

CoinMarketCap verilerine göre şu anda Gate.io’da 2.360 işlem çifti ve 1.388 kripto para birimi bulunuyor. Dolayısıyla borsa, kullanıcılarına ilgilenebilecekleri bütün kripto para birimlerini tek bir çatı altında sunuyor. Bu da yatırımcıların gem coin’leri keşfetmesine ve henüz büyük artışlar yaşamamış kripto para birimlerine yatırım yapmasına imkan tanıyor. Gate.io ile yatırımcıları, kolay bir şekilde henüz büyük çıkışını yakalamamış kripto para birimlerine yatırım yapabiliyor. Dolayısıyla Gate.io özellikle büyük kripto para yelpazesi ile dikkatleri çeken borsalar arasında kendisine yer buluyor.

Bu noktada Gate.io blockchain projelerinin keşfedilmesi ve endüstrinin gelişmesi için de önemli bir platform olduklarını ifade ediyor. Gate.io sayesinde yatırımcıların yanı sıra diğer borsaların da yeni kripto paraları keşfedebileceği ifade ediliyor.

Bunlar ek olarak yapılan açıklamalara göre Gate.io, “multi-currency” yani “çoklu para birimi” etiketiyle de tanınıyor ve borsayı öne çıkaran en önemli özelliklerden birinin bu olduğu ifade ediliyor. Gerçekten de Gate.io ile henüz diğer borsalarda olmayan coin ve token’lara ulaşabilir, büyük yükselişler öncesinde yatırımlarını şekillendirebilirsiniz. ancak bu noktada yatırımcıların unutmaması gereken bir nokta bulunuyor: Yatırımcılar mutlaka kendi araştırmalarını kendileri yapmalı ve risk kontrolü sonrasında işlemlerini şekillendirmeli.

Öte yandan Gate.io kullanıcıların potansiyel projeleri keşfetmesi için “Yeni listelenenler” ve “En çok kazananlar” gibi kategorileri de sunuyor. Böylece kullanıcılar yenilikçi özellikler sayesinde hem kripto para birimlerini yakından takip edebiliyor hem de kazanan kripto para birimlerinin grafiklerini yorumlayabiliyor. Ayrıca “Yeni listelenenler” sayfasında yakın zamanda borsada yer alacak kripto para birimlerini de görebilirsiniz. Böylece yatırımcılar kripto para birimi borsada listelenmeden araştırmalarını yapabilir ve listeleme sonrasında işlemlerini gerçekleştirebilir.

“En çok kazandıranlar” sayfasında ise, yatırımcıların en çok işlem yaptığı ve son 24 saat içinde en çok artış yaşayan kripto para birimlerini görebilirsiniz. Böylece artış oranlarına ve araştırmalarınıza göre kripto para birimine yatırım yapıp yapmayacağınıza karar verebilirsiniz.

Gate.io Start-Up ve Diğer Proje Destekleri

Gate.io platform olarak sadece kripto para birimlerini listelemek ile kalmıyor aynı zamanda projelerin gelişimini de destekliyor. Bu noktada ilk olarak Gate.io start-up ekosistemi dikkatleri çekiyor.

Gate.io start-up, merkezi olmayan blockchain varlıklarının indirimli satışlarını sağlamak için kullanıcı ile buluşturulan bir özellik olarak tanımlanıyor. Yapılan açıklamalara göre Gate.io start-up, 2022 yılının ilk çeyreğinde 106 projenin başlatılmasında yer aldı.

Start-up programı sayesinde pek çok yenilikçi proje kullanıcılar ile buluşturulurken bir yandan da Gate.io bu projeleri destekleyerek ekosisteme kazandırmış oldu. Yukarıda da görüldüğü gibi start-up projelerinin getirileri çok yüksek olabiliyor ve borsa da kullanıcılarına bu projelere erkenden yatırım yapma imkanı sunarak kazançlarını katlama şansı veriyor.

Start-up’a ek olarak Gate.io potansiyeli olan projeleri desteklemek için eksiksiz bir ürün ekolojisi sunduklarını da ifade ediyor. Bu ürünler arasında; Gate Labs, hibe prgramı ve Gate Ventures bulunuyor.

Gate Labs: Gate Labs, yüksek kaliteli projelerin geliştirilmesi teşvik etmeyi amaçlayan tohum finansman turlarına ev sahipliği yapacak. Akıllı sözleşme EVM ana ağının GateChain’de kullanıma başlaması ile borsa, yüksek performans, güvenli altyapı ve düşük gaz ücretleri ile karakterize edilen ve herkesin son derece güvenli ve ölçeklenebilir dapp’ler oluşturmasını sağlayabileceklerini ifade ediyor.

Hibe Programı: Hibeler aracılığı ile Gate.io merkezsiz projeler için fonlar sağlanacağını ve bu şekilde geleceğin inşasında yer alacaklarını ifade ediyor. Uygun görülen her projeyi desteklemek için hibe fonları olduğunu ifade eden borsa, projelerin GateChain üzerinde inşa edilmesinin zorunlu olmadığını da dile getiriyor.

Gate Ventures: Gate.io’nun risk sermayesi kolu olan Gate Ventures, dijital çağda dünyayı yeniden şekillendirecek merkezi olmayan altyapı, ekosistemler ve uygulamalara yapılan yatırımlara odaklanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki endüstri liderleriyle çalışarak, sosyal ve finansal etkileşimleri yeniden tanımlama fikirleri olan gelecek vaat eden ekiplere ve girişimlere yardımcı olacakları ifade ediliyor.

Dolayısıyla tüm bunlara bakıldığında aslında Gate.io’nun sadece kripto para listeleyen bir borsa olmadığı aynı zamanda blockchain ve merkezsizlik alanında gelişmek isteyen projeleri destekleyen büyük bir platform olduğu anlaşılıyor.

Bilindiği gibi kripto para ekosisteminde yatırım yapmak kadar doğru projeye yatırım yapmak da çok önemli. Doğru projelere erken dönemlerde yapılan yatırımlar gelecekte büyük karlara dönüşebiliyor. Dolayısıyla yatırımcı bir yandan kendi araştırmasını yürütürken bir yandan da kendisine uygun bir platform ile çalışmak istiyor. Gate.io ise bu noktada hem yatırımcıların hem de bu alanda girişimlerde bulunmak isteyen kişilerin yanında olduklarını ifade ediyor.

Gate.io ile işlem yapmaya başlamak ve diğer özellikleri keşfetmek için platformun websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi:

Lütfen Gate.io‘nun belirli pazarlarda ve yargı bölgelerinde tam hizmet ölçeğini sağlamayabileceğini ve Gate.io’nun Kısıtlanmış Konumlardan Hizmetlerin tamamının veya bir kısmının kullanımını kısıtlayabileceğini veya yasaklayabileceğini unutmayın. Kısıtlanmış konumların ayrıntıları için lütfen Hizmet Şartları “Bölüm II Uygunluk” bölümünü okuyun.