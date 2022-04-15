X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Popüler Kripto Para Cüzdanı MetaMask, Yeni İşlevini Başlattı!

Popüler kripto para cüzdan uygulaması yeni işlevini duyurdu.
09:15
15 Nisan 2022
Popüler Kripto Para Cüzdanı MetaMask, Yeni İşlevini Başlattı!
Yazar: Emre Aydıner

Dünyanın önde gelen kripto para cüzdanlarından olan MetaMask, yakın zamanda yeni bir işlevinin duyurusunu yaptı. İşte MetaMask’ın duyurusunu yaptığı yeni özelliğin detayları…

MetaMask, MetaMask Snaps İşlevini Başlattı

Popüler kripto para cüzdan platformu MetaMask’in yeni başlatılan MetaMask Snaps işleviyle, kullanıcılar Metamask’ta Bitcoin varlıklarını yönetebilir ve daha fazla ağı, işlevi, güvenlik aracını vb. destekleyebilir.

MetaMask’ın başlattığı MetaMask Snaps, herkesin MetaMask’in işlevselliğini güvenli bir şekilde genişletmesine, bağımsız bir ortamda yürütülmesine ve kullanıcıların cüzdan deneyimini özelleştirmesine olanak tanıyan bir sistem olarak kullanıcıları karşılıyor.

Örneğin: MetaMask’a yeni API‘ler eklemek, farklı blok zinciri protokolleri için destek eklemek, dahili API’leri kullanarak mevcut işlevselliği değiştirmek vb.

Metamask ekibi, bu önemli gelişeme hakkında açıklamalarda bulunurken açıklamalarda şu ifadeye yer verildi.

Snaps, Metamask’ı daha önce mümkün olmayan şekillerde değiştiren son kullanıcı deneyimleri yaratmanın yeni bir yoludur.

MetaMask, Bitcoin Varlık Yönetimini Destekliyor

Ethereum blok zinciri ile etkileşim kurmak için kullanılan bir kripto para cüzdanı MetaMask, bu yeni özelliği Twitter üzerinden yaptığı yeni bir paylaşım ile duyurdu.

MetaMask‘ın resmi Twitter hesabından paylaşılan Tweet’te şu ifadeler yer aldı;

Hiç Bitcoin’inizi MetaMask içinde yönetebilmeyi dilediniz mi? MetaMask Snaps bunu ve çok daha fazlasını etkinleştirebilir. İşte bu Bitcoin Snap’in geliştirici yapımız üzerinde çalışırken tadına varın.

Metamask tarafından bugün yayınlanan tanıtım videosuna göre kullanıcılar , BitcoinSnap web sitesini açıp Metamask’ta Snap işlevini indirdikleri sürece lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) varlıklarını yönetebilir, para transfer edebilir ve işlem kayıtlarını görüntüleyebilir.

MetaMask Snaps Nedir?

Snaps, herkesin MetaMask‘ın yeteneklerini güvenli bir şekilde genişletmesine izin veren bir sistemdir. “Snap”, cüzdan deneyimini özelleştirebilen, yalıtılmış bir ortamda çalıştırdığımız bir programdır. Örneğin kullanıcılar, Snaps ile birlikte MetaMask’a yeni API’ler ekleyebilir, farklı blok zinciri protokolleri için destek ekleyebilir veya dahili API‘leri kullanarak mevcut işlevselliği değiştirebilir.

Dolayısıyla Snaps, MetaMask’i daha önce imkansız olan şekillerde değiştirerek web3 son kullanıcı deneyimleri yaratmanın yeni bir yoludur.

Snaps, kurulum sırasında kullanıcı tarafından verilen izinlerle belirlenen sınırlı bir dizi yeteneğe erişimlerinin olduğu yalıtılmış bir ortamda çalıştırılır. MetaMask’ın Ethereum Sağlayıcı RPC API’sinde olduğu gibi, snaps JSON-RPC kullanarak MetaMask ile iletişim kurar.

Snaps RPC API’sinin bir parçası olarak belgelenen Ethereum Sağlayıcı JSON-RPC API’mize de yeni RPC yöntemleri eklendi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Rusya Kripto Para Düzenlemeleri Konusunda Sona Mı Yaklaşıyor?
Rusya Kripto Para Düzenlemeleri Konusunda Sona Mı Yaklaşıyor?
Endeks Yine Korkuda Bitcoin (BTC) Yine Bu Seviyelerde!
Endeks Yine Korkuda Bitcoin (BTC) Yine Bu Seviyelerde!
Celcius Network CEO’sundan 2022 Yılı Beklentileri: Bitcoin, Bu Fiyat Seviyelerine Ulaşabilecek mi?
Celcius Network CEO’sundan 2022 Yılı Beklentileri: Bitcoin, Bu Fiyat Seviyelerine Ulaşabilecek mi?
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’deki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’deki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?
Piyasada Düşüş Devam Edecek Mi? Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum
Piyasada Düşüş Devam Edecek Mi? Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum
Bitcoin (BTC) ve AVAX Bu Seviyelere Düşebilir! Detaylı Analiz!
Bitcoin (BTC) ve AVAX Bu Seviyelere Düşebilir! Detaylı Analiz!
Rus Yetkiliden Kripto Para Açıklaması!
Rus Yetkiliden Kripto Para Açıklaması!
Ünlü Kripto Firmasından Büyük Tahmin: Bitcoin (BTC) Ne Kadar Olacak?
Ünlü Kripto Firmasından Büyük Tahmin: Bitcoin (BTC) Ne Kadar Olacak?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Gateio’dan NFT Yorumu: Piyasa Değeri Ne Olacak?
Bu NFT Platformunu Kullananlar Dikkat! Tüm Varlıklarınız Tek Bir İşlemde Çalınabilir
Bu NFT Platformunu Kullananlar Dikkat! Tüm Varlıklarınız Tek Bir İşlemde Çalınabilir
NFT’imi Kiraya Vermek İstiyorum: Bebek Fluffy’ler Geliyor!
Fenerbahçe’nin Kalecisinden Anlamlı NFT Projesi: Her Şey Çocuklar İçin!
Son Teknik Analizler
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Ethereum (ETH), XRP Fiyatı, ADA Coin ve Solana Coin Grafik!
Zilliqa (ZIL) Boğalarının Yeni ATH İçin Buna İhtiyacı Var!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2022 İlk Çeyrek DeFi Raporu! İkinci Çeyrek Beklentileri Neler?
Yüzde 200 Artabilir! 2 DeFi Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022