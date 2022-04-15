Snaps, Metamask’ı daha önce mümkün olmayan şekillerde değiştiren son kullanıcı deneyimleri yaratmanın yeni bir yoludur.

Metamask ekibi, bu önemli gelişeme hakkında açıklamalarda bulunurken açıklamalarda şu ifadeye yer verildi.

MetaMask’ın başlattığı MetaMask Snaps , herkesin MetaMask’in işlevselliğini güvenli bir şekilde genişletmesine, bağımsız bir ortamda yürütülmesine ve kullanıcıların cüzdan deneyimini özelleştirmesine olanak tanıyan bir sistem olarak kullanıcıları karşılıyor.

Popüler kripto para cüzdan platformu MetaMask’in yeni başlatılan MetaMask Snaps işleviyle, kullanıcılar Metamask’ta Bitcoin varlıklarını yönetebilir ve daha fazla ağı, işlevi, güvenlik aracını vb. destekleyebilir.

Dünyanın önde gelen kripto para cüzdan larından olan MetaMask, yakın zamanda yeni bir işlevinin duyurusunu yaptı. İşte MetaMask’ın duyurusunu yaptığı yeni özelliğin detayları…

Ethereum blok zinciri ile etkileşim kurmak için kullanılan bir kripto para cüzdanı MetaMask, bu yeni özelliği Twitter üzerinden yaptığı yeni bir paylaşım ile duyurdu.

MetaMask‘ın resmi Twitter hesabından paylaşılan Tweet’te şu ifadeler yer aldı;

Hiç Bitcoin’inizi MetaMask içinde yönetebilmeyi dilediniz mi? MetaMask Snaps bunu ve çok daha fazlasını etkinleştirebilir. İşte bu Bitcoin Snap’in geliştirici yapımız üzerinde çalışırken tadına varın.

Metamask tarafından bugün yayınlanan tanıtım videosuna göre kullanıcılar , BitcoinSnap web sitesini açıp Metamask’ta Snap işlevini indirdikleri sürece lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) varlıklarını yönetebilir, para transfer edebilir ve işlem kayıtlarını görüntüleyebilir.

MetaMask Snaps Nedir?

Snaps, herkesin MetaMask‘ın yeteneklerini güvenli bir şekilde genişletmesine izin veren bir sistemdir. “Snap”, cüzdan deneyimini özelleştirebilen, yalıtılmış bir ortamda çalıştırdığımız bir programdır. Örneğin kullanıcılar, Snaps ile birlikte MetaMask’a yeni API’ler ekleyebilir, farklı blok zinciri protokolleri için destek ekleyebilir veya dahili API‘leri kullanarak mevcut işlevselliği değiştirebilir.

Dolayısıyla Snaps, MetaMask’i daha önce imkansız olan şekillerde değiştirerek web3 son kullanıcı deneyimleri yaratmanın yeni bir yoludur.

Snaps, kurulum sırasında kullanıcı tarafından verilen izinlerle belirlenen sınırlı bir dizi yeteneğe erişimlerinin olduğu yalıtılmış bir ortamda çalıştırılır. MetaMask’ın Ethereum Sağlayıcı RPC API’sinde olduğu gibi, snaps JSON-RPC kullanarak MetaMask ile iletişim kurar.

Snaps RPC API’sinin bir parçası olarak belgelenen Ethereum Sağlayıcı JSON-RPC API’mize de yeni RPC yöntemleri eklendi.