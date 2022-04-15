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Ripple CEO’sundan SEC Davasına İlişikin Açıklamalar: Hukuki Süreç Nasıl İlerliyor?

Ripple CEO'su, SEC davasının gidişatı hakkındaki fikirlerini paylaştı.
09:49
15 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Paris Blockchain Haftasında katılımcılara şirketin SEC arasındaki davanın gidişatı hakkındaki fikirlerini paylaştı. Garlinghouse, davanın gidişatı hakkında “umduğumdan çok daha iyi gidiyor” ifadelerini kullanarak söz konusu hukuki süreç hakkındaki olumlu beklentilerini dile getirdi. Ayrıca Garlinghouse’a göre SEC ve Ripple arasındaki bu dava, yalnızca şirket adına değil, tüm kripto ekosistemi adına oldukça kritik bir öneme sahip

Ripple CEO’sundan Açıklamalar

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirket ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında uzun süredir devam eden dava sürecinin Ripple adına olumlu bir sonuç vereceğine yönelik beklentilerini dile getirdi. Paris Blockchain Haftasında hukuki sürece ilişkin açıklamalar yapan Garlinghouse, davanın gidişatının beklediğinden çok daha iyi olduğunu söyledi.

Ayrıca Garlinghouse, davanın yalnızca Ripple adına değil, tüm kripto ekosistemi adına oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

“SEC-Ripple Davası, Ekosistem İçin Önemli”

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, bu davanın yalnızca Ripple için değil, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm kripto ekosistemi için oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Garlinghouse, Ripple davayı kaybederse, bu durumun kripto para borsalarındaki çoğu kripto varlığın SEC tarafından “menkul kıymet” olarak nitelendirilmesine neden olabilecek bir örnek teşkil edebileceğini belirtti. Ripple CEO’su bu durumda tüm kripto para borsalarının da SEC’ye kaydolması gerekebileceğini de sözlerine ekledi.

Garlinghouse, XRP’yi bir menkul kıymet olarak nitelendiren ve üst düzey yöneticileri Brad Garlinghouse ve Christian Larsen’e kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptıkları gerçekçesiyle dava açan SEC’yi bir kez daha eleştirdi. XRP‘yi bir menkul kıymet olarak nitelendiriyorsa SEC’nin tüm XRP sahiplerini tanımak durumunda olduğunu ifade eden Garlinghouse, bunun bir SEC gerekliliği olduğunu, ancak pek de mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

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