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Piyasada Düşüş Devam Edecek Mi? Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Geçtiğimiz gün düşüş başlatan Bitcoin, altcoinlerin fiyatlarını da etkiledi. İşte Bitcoin ve altcoin'lerde son durum.
08:40
15 Nisan 2022
Yazar: Emre Aydıner

Kripto para piyasası geçtiğimiz günlerde yaşanan düşüşlerin ardından dün yukarı yönlü bir hareket başlattı. Bitcoin (BTC), 41.000 dolar seviyesinin de üzerine yükselirken, altcoin‘lerde de artışlar kaydedildi.

Ancak dün akşam saatlerinde başlayan düşüş trendi Bitcoin‘i yeniden 40.000 doların altına çekmeyi başardı. Bununla birlikte altcoin’ler de düşüş başlattı.

İşte Bitcoin ve altcoin’lerde son durum ve güncel seviyeler;

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçtiğimiz günlerde 39.000 dolar seviyelerine geriledikten sonra 41.000 dolar seviyelerine bir hareket başlattı. Ancak Bitcoin, 41.500 dolarlık direnç bölgesini temizleyemedi ve yeniden 40.000 doların altına geriledi. 39.200 dolarlık destek bölgesinin altında net bir hareket olursa BTC kayıpları artırabilir.

Öte yandan Bitcoin fiyatı 41.000 dolar direnç bölgesinin üzerinde düzeltildi. Öyle ki BTC 41.400 dolar seviyesini bile geçti ve 41.500 dolar direnç bölgesinin üzerinde net bir hareket girişiminde bulundu.

Ancak, ayılar 41.500 dolar seviyesinin yakınında aktifti. Dolayısıyla 41.548 dolar civarında bir zirve oluştu ve fiyat yeni bir düşüş başlattı.

41.000 dolarlık destek bölgesinin altında net bir hareket oldu. Bu hareketle birlikte fiyat, 39.269 dolardan 41.548 dolara yükselen son artışın %50 Fib geri çekilme seviyesinin altına düştü.

Öte yandan yukarı yönde ilk direnç 40.200 dolar seviyesinin yakınında yer alırken bir sonraki kilit direnç 40.400 dolar ve 100 saatlik SMA olabilir.

Boğalar 40.400 dolar ve 40.500 dolar direnç seviyelerini geçebilirse, fiyat iyi bir artışa başlayabilir. Öyle ki Bitcoin, belirtilen durumda, 41.000 dolar direnç bölgesine doğru yükselebilir. Daha fazla kazanç ise, fiyatı yakın vadede 41.500 dolar kilit seviyesine doğru bir hareketin hızını belirleyebilir.

Ancak Bitcoin 40.400 dolarlık direnç bölgesini geçemezse, başka bir düşüş başlatabilir. Bu durumda aşağı yönde acil bir destek 39.650 dolar seviyesine yakınken bir sonraki büyük destek 39.250 dolar seviyesinin yakınında görülüyor.

39.250 dolarlık destek bölgesinin altında aşağı yönlü bir kırılma, kayıpları hızlandırabilir. Belirtilen durumda, fiyat 38.500 dolar, hatta 37.750 dolar seviyesine düşebilir.

Altcoin’lerde Son Durum Ne?

Öte yandan altcoin’lere baktığımızda, piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH) da Bitcoin’le birlikte yeni bir düşüş trendine başladı.

Öyle ki popüler altcoin geçtiğimiz günlerde yaşana düşüşün ardından 3.000 doların altından yükselerek 2.145 doların üzerine yükseldi.  Ancak ETH’deki bu artış da uzun sürmedi ve fiyat yeniden düşüşe geçti.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Ethereum (ETH), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %2.43’lük bir düşüşle 3.035 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

İlk 10’daki diğer kripto para birimlerine baktığımızda ise durum şu şekilde;

Binance Coin (BNB), son 24 saatte %0.81’lik bir düşüşle 417 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ederken, Ripple (XRP) son 24 saatte %5.21’lik bir artışla 0.77 dolardan, Solana (SOL) son 24 saatte %4.39’luk düşüşle 102 dolardan, Cardano (ADA) son 24 saatte %1.89’luk düşüşle 0.95 dolardan, Terra (LUNA) son 24 saatte %7.11’lik düşüşle 82 dolardan ve Avalanche (AVAX) son 24 saatte %4.07’lik düşüşle 78 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

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