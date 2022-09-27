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Polkadot’tan (DOT) Yeni Hamle: Büyük Ses Getirecek!

Kripto para piyasalarının popüler altcoini olan Polkadot (DOT) büyük ses getirecek bir hamlede bulundu. Fiyatlamasında etki edecek mi?
00:30
27 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük stablecoin Tether (USDT), kontrolün kullanıcıların elinde olduğu ve tamamen merkezsiz bir web sağlamayı amaçlayan Polkadot’ta (DOT) piyasaya sürüldü.

USDT Polkadot’ta

Tether yeni bir şirket blog gönderisinde, merkezi olmayan ekosistemlerdeki varlığını artırmanın bir yolu olarak en iyi stablecoin olan USDT’nin artık Polkadot blok zincirinde mevcut olduğunu belirtti. Tether yetkililerinin açıklamalarına göre USDT’nin Polkadot’ta piyasaya sürülmesi, piyasa volatilitesinin stablecoin üzerindeki olası olumsuz etkilerini hafifletirken, blok zincirinde satın alma işlemleri için sağlam bir para birimi olarak dolar kullanılması hedefleniyor. Tether CTO’su Paolo Ardoino açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Polkadot bu yıl bir büyüme ve evrim yörüngesinde ve Tether’in eklenmesinin gelişmeye devam etmesine yardımcı olmak için gerekli olacağına inanıyoruz.

Ayrıca basın açıklamasına göre USDT şu anda Ethereum ve rakipleri Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Algorand (ALGO) ve Near Protocol (NEAR) dahil olmak üzere 11 kripto para birimi ağında yayında. Polkadot’un merkezi olmayan finans merkezi Acala’nın (ACA) büyüme sorumlusu Dan Reecer, hareketin USDT’yi DOT’u birçok merkezi olmayan uygulaması (DApps) ile uyumlu hale getirdiğini ileri sürdü. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

USDT artık Polkadot’ta yerel olarak basılabilir. AcalaNetwork ve Centrifuge gibi uygulama zincirleri ve MoonbeamNetwork, AstarNetwor, general-purpose EVM zincirleri artık yerel USDT’yi, alt katmana özgü aUSD’nin yanı sıra kendi DApp ekosistemlerine entegre edebilir.

Balinaların Hedefi Stablecoin

Öte yandan Tether’in duyurusu, USDT balinaları ve köpekbalıkları faaliyetlerini hızlandırdığı bir döneme denk geliyor. Kripto para veri analiz firması olan Santiment’e göre, 100.000 ila 10 milyon dolar arasında tutan adresler, iki aydan kısa bir sürede yaklaşık 450 milyon dolar değerinde stablecoin topladı. Şirket açıklamalarında şunları vurguladı:

Hisse senetleri daha fazla oran artışına hazırlanırken kripto para hareketli kalmaya devam ediyor. Satın alma gücü büyük USDT adresleri arasında kademeli olarak artıyor. 100.000 ila 10 milyon dolarlık değerli adresler, son yedi hafta içinde bakiyelerine %4.03, toplam arzın %1.12’sini ekledi.

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