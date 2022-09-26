Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kripto Dünyasında 400 Milyon Dolarlık Değerleme! Fonlar Ne Olacak?

Kripto Dünyasında 400 Milyon Dolarlık Değerleme! Fonlar Ne Olacak?

Kriptoda ki kötü gidişe rağmen bazı şirketler hala büyük yatırımlar alıyormuş gibi görünüyor. Bu yatırımların nasıl kullanacağı ise merak konusu.
23:40
26 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bahsedeceğimiz konuyla ilgili bilgi sahibi dört kaynağın verdiği bilgiye göre, pazar payına göre en büyük Bitcoin opsiyon borsası olan Deribit, mevcut yatırımcılardan 400 milyon dolar değerleme üzerinden fon topladı.

Dört kaynaktan ikisi, Panama merkezli borsanın anlaşmada yaklaşık 40 milyon dolar topladığını söyledi. Mevcut hissedarları arasında QCP Capital, Akuna Capital ve Dan Tapiero 10T Holdings bulunuyor.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Kaynak yaratma haberi, Deribit’in Three Arrows Capital’in (3AC) pozisyonlarını tasfiye ederek “küçük” bir darbe almasından üç ay sonra, şu anda iflas etmiş olan kripto hedge fonunun marj çağrılarını karşılayamamasının ardından geldi. Kaynaklardan birine göre Deribit, rezervlerini 3AC olayından önceki seviyesine getirmek için yeni sermaye topladı.

3AC, Terra ekosisteminin patlaması ve ardından gelen kripto piyasası türbülansından büyük kayıplar yaşadıktan sonra Haziran ayında çöktü. Fonun Terra’nın yerel Luna token’ına yaptığı 200 milyon dolarlık yatırım, TerraUSD algoritmik stablecoin’in Mayıs ayında değeri neredeyse sıfıra düştü. Deribit, Haziran ayında bir İngiliz Virgin Adaları mahkemesinde fona karşı tasfiye başvurusu başlattı.

Kaynaklardan birine göre, 3AC darbesi ve mevcut zayıf piyasa koşulları göz önüne alındığında, en son fon toplamanın benzersiz koşulları, mevcut destekçiler için keskin bir karmaşaya dönüşmüş gibi görünüyor. Kaynak, Deribit’in Ağustos 2021’de 100 milyon dolar topladığı son fonlama anlaşmasında 2,1 milyar dolar değerinde olduğunu söyledi.

Baş Sorumlu Açıklama Yaptı

Deribit’in baş ticari sorumlusu Luuk Strijers verdiği demeçte, 400 milyon dolarlık değerlemenin “esasen alakasız” olduğunu çünkü fonlamanın mevcut yatırımcılardan geldiğini söyledi.

Bunun devamında şu açıklamayı yaptı:

Herhangi bir değer olabilirdi. Bu daha çok mevcut hissedarlardan temettülerin geri alınması. Daha önce yüksek bir kar payı ödedik. Bilançomuzu güçlendirmenin ve varlıkları hissedarlara dağıtmak yerine elde tutmanın daha ihtiyatlı olduğuna karar verdik.

Strijers, bir şirketin gerçek değerinin dışarıdan bir kaynak yaratana kadar bilinemeyeceğini söyledi. Strijers, Deribit’in bu iç turda potansiyel yatırımcılarla “tartışmalardan kaçınmak için” değerlemesini düşük tuttuğunu belirtti.

2016 yılında kurulan Deribit, ağırlıklı olarak kurumsal yatırımcılara hitap ediyor ve kurucu ortakları John Jansen, Marius Jansen ve Sebastian Smyczýnski, FTX’ten Sam Bankman-Fried ve Binance’ten Changpeng Zhao’ya kıyasla düşük bir profil çiziyor.

Buna rağmen, Deribit’in düşük değerlemesi, düşüş eğilimindeki kripto piyasası koşullarının özel şirket değerlemeleri üzerinde yarattığı baskıyı vurguluyor. FTX’in Ocak ayında ulaştığı 32 milyar dolarlık değerlemeye paralel bir değerlemeyle 1 milyar dolara kadar para toplamak için potansiyel yatırımcılarla görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
İlgili Yazılar
Galaxy Digital CEO’su Bu Kripto Para Sektöründe Zirveyi İşaret Etti!
Galaxy Digital CEO’su Bu Kripto Para Sektöründe Zirveyi İşaret Etti!
JPMorgan Analistinden Dev Kripto Para Borsası Hakkında Şok Açıklama!
JPMorgan Analistinden Dev Kripto Para Borsası Hakkında Şok Açıklama!
Sıcak Gelişme: ABD’den Tanınmış Kripto Para Şirketine Dava!
Sıcak Gelişme: ABD’den Tanınmış Kripto Para Şirketine Dava!
DXY, Fed, Lagarde ve Bugün Kripto Paraları Etkileyen Gelişmeler!
DXY, Fed, Lagarde ve Bugün Kripto Paraları Etkileyen Gelişmeler!
Dev Yatırım Bankasından Kripto Para Piyasası Değerlendirmesi: Devam Ediyor
Dev Yatırım Bankasından Kripto Para Piyasası Değerlendirmesi: Devam Ediyor
SICAK GELİŞME: Binance’dan Altcoin için İşaret Fişeği! Fiyat Sert Yükseldi!
SICAK GELİŞME: Binance’dan Altcoin için İşaret Fişeği! Fiyat Sert Yükseldi!
ICO (Initial Coin Offering), IEO (Initial Exchange Offering) ve IDO (Initial DEX Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering), IEO (Initial Exchange Offering) ve IDO (Initial DEX Offering) Nedir?
Sıcak Gelişme! Binance’tan Heyecan Yaratan Duyuru: Fark Yaratacak Proje!
Sıcak Gelişme! Binance’tan Heyecan Yaratan Duyuru: Fark Yaratacak Proje!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Disney Blockchain Sektörü İçerisinde Yer Almak İçin Kararlı!
Apple’ın Bu Hamlesi Hoş Karşılanmadı!
Milyonlarca Kullanıcılı Move to Earn Projesi Çıkış İçin Yol Arıyor!
NFT’ler Yükselişe Mi Geçiyor? Reddit NFT’leri 5 Bin Dolara Satıldı!
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022