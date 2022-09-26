Kriptoda ki kötü gidişe rağmen bazı şirketler hala büyük yatırımlar alıyormuş gibi görünüyor. Bu yatırımların nasıl kullanacağı ise merak konusu.

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Bahsedeceğimiz konuyla ilgili bilgi sahibi dört kaynağın verdiği bilgiye göre, pazar payına göre en büyük Bitcoin opsiyon borsası olan Deribit, mevcut yatırımcılardan 400 milyon dolar değerleme üzerinden fon topladı.

Dört kaynaktan ikisi, Panama merkezli borsanın anlaşmada yaklaşık 40 milyon dolar topladığını söyledi. Mevcut hissedarları arasında QCP Capital, Akuna Capital ve Dan Tapiero 10T Holdings bulunuyor.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Kaynak yaratma haberi, Deribit’in Three Arrows Capital’in (3AC) pozisyonlarını tasfiye ederek “küçük” bir darbe almasından üç ay sonra, şu anda iflas etmiş olan kripto hedge fonunun marj çağrılarını karşılayamamasının ardından geldi. Kaynaklardan birine göre Deribit, rezervlerini 3AC olayından önceki seviyesine getirmek için yeni sermaye topladı.

3AC, Terra ekosisteminin patlaması ve ardından gelen kripto piyasası türbülansından büyük kayıplar yaşadıktan sonra Haziran ayında çöktü. Fonun Terra’nın yerel Luna token’ına yaptığı 200 milyon dolarlık yatırım, TerraUSD algoritmik stablecoin’in Mayıs ayında değeri neredeyse sıfıra düştü. Deribit, Haziran ayında bir İngiliz Virgin Adaları mahkemesinde fona karşı tasfiye başvurusu başlattı.

Kaynaklardan birine göre, 3AC darbesi ve mevcut zayıf piyasa koşulları göz önüne alındığında, en son fon toplamanın benzersiz koşulları, mevcut destekçiler için keskin bir karmaşaya dönüşmüş gibi görünüyor. Kaynak, Deribit’in Ağustos 2021’de 100 milyon dolar topladığı son fonlama anlaşmasında 2,1 milyar dolar değerinde olduğunu söyledi.

Baş Sorumlu Açıklama Yaptı

Deribit’in baş ticari sorumlusu Luuk Strijers verdiği demeçte, 400 milyon dolarlık değerlemenin “esasen alakasız” olduğunu çünkü fonlamanın mevcut yatırımcılardan geldiğini söyledi.

Bunun devamında şu açıklamayı yaptı:

Herhangi bir değer olabilirdi. Bu daha çok mevcut hissedarlardan temettülerin geri alınması. Daha önce yüksek bir kar payı ödedik. Bilançomuzu güçlendirmenin ve varlıkları hissedarlara dağıtmak yerine elde tutmanın daha ihtiyatlı olduğuna karar verdik.

Strijers, bir şirketin gerçek değerinin dışarıdan bir kaynak yaratana kadar bilinemeyeceğini söyledi. Strijers, Deribit’in bu iç turda potansiyel yatırımcılarla “tartışmalardan kaçınmak için” değerlemesini düşük tuttuğunu belirtti.

2016 yılında kurulan Deribit, ağırlıklı olarak kurumsal yatırımcılara hitap ediyor ve kurucu ortakları John Jansen, Marius Jansen ve Sebastian Smyczýnski, FTX’ten Sam Bankman-Fried ve Binance’ten Changpeng Zhao’ya kıyasla düşük bir profil çiziyor.

Buna rağmen, Deribit’in düşük değerlemesi, düşüş eğilimindeki kripto piyasası koşullarının özel şirket değerlemeleri üzerinde yarattığı baskıyı vurguluyor. FTX’in Ocak ayında ulaştığı 32 milyar dolarlık değerlemeye paralel bir değerlemeyle 1 milyar dolara kadar para toplamak için potansiyel yatırımcılarla görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.