Bir kripto para şirketine daha dava açıldı. Ancak altcoinin fiyatı bunu pek umursamıyor.

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Henüz kripto paralarla alakalı yasal çerçeve net biçimde ortaya konulmamış olabilir ancak ABD’li kurumlar davalardan geri durmuyor. Düzenleyiciler kripto paralara odaklanan şirketlerin yasal boşluklardan yararlanmasını istemiyor ve bu yönde yeni bir adım daha atıldı. Peki son dava hangi kripto para şirketine açıldı? Detaylar haberimizde.

ABD Kripto Para Davası

Kaliforniya’nın Finansal Koruma ve Yenilik Departmanı, kripto faiz getiren hesapları nedeniyle bugün kripto borç veren Nexo‘ya karşı bir durdurma ve vazgeçme kararı verdi. Durdurma ve vazgeçme belgesi, Nexo’nun Kazanılan Faiz Ürünü hesaplarının menkul kıymetler olduğunu ve “Kaliforniya Şirketler Yasası bölüm 25110’u ihlal ederek önceden niteliklendirilmeden teklif edilip satıldığını” iddia ediyor. Dosyada şu detaylar yer alıyor;

“31 Temmuz 2022 itibariyle, 18.000’den fazla Kaliforniya sakininin aktif Faiz Kazanma Ürünü esnek veya sabit vadeli hesapları var; bu hesaplarda 174 milyon doların üzerinde varlık bulunuyor”.

DFPI Komiseri Clothilde Hewlett şunları söyledi;

“DFPI, kayıt dışı faiz getiren kripto para hesaplarına karşı agresif yaptırıma odaklanıyor. Bu kripto faiz hesapları menkul kıymetlerdir ve ilgili riskin yeterli şekilde ifşa edilmesi de dahil olmak üzere yasa kapsamında yatırımcı korumasına tabidir. Toplu olarak, bu eylemler yatırımcıları korurken, Kaliforniya’nın sorumlu finansal yenilik için ideal bir ortam olmaya devam etmesini sağlar.”

Yasaları İhlale Taviz Yok

Nexo platformunu kullanılarak açılan hesaplar yatırımcılara mevduatlarından faiz geliri sağlar. Ancak Nexo, sabit getirili menkul kıymetler veya banka tasarruf hesaplarından önemli ölçüde daha yüksek olan yıllık %36’ya varan faiz oranları sunuyor. DFPI, Nexo’nun Faiz Kazandıran Ürün hesaplarını Kaliforniya’da ikamet edenlere, bu hesapları menkul kıymet olarak nitelendirmeden sunduğunu belirledi. Burada menkul kıymet kaydının amacı, kısmen, yatırımcıların, yatırılan fonlarla sağlayıcı tarafından alınan riskler gibi kripto faizli hesap açıp açmamayı değerlendirmek için gereken tüm önemli bilgileri almasını sağlamaktır.

Bu emir, DFPI tarafından BlockFi Lending LLC, Voyager Digital LLC ve Celsius Network Inc’e karşı başlatılan 3 davayı takip ediyor. Voyager ve Celsius, iflas başvurusunda bulunduğu için DFPI benzer mağduriyetleri diğer platformları kullanan vatandaşlarının yaşamasını istemiyor. Örneğin haziran ayından bu yana Celsius kullanıcıları varlıklarına erişemiyor ve kayıplarının telafi edileceğinin bir garantisi de yok.

Haberin ardından NEXO fiyatı ciddi bir kayıp yaşamadı.