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Altcoin’de Son Durum! Avax Coin Yükselecek Mi?

Avax, son dönemde yaşanan kaos ve entrikalardan sonra kendisine bir çıkış yolu arıyormuş gibi görünüyor. Peki Avax bu güce sahip mi?
21:45
26 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avalanche (AVAX), son zamanlarda ağ üzerinde birkaç önemli gelişme yaşandığı için kripto endüstrisinde isminden söz ettiriyormuş gibi görünüyor. Bu durum birçok yatırımcının dikkatini çekti. Örneğin, kısa süre önce AVAX’ın işlem sayısının tüm alt ağlar dahil olmak üzere tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.916.369 işleme ulaştığı ortaya çıktı.

Ayrıca, kullanılan gaz miktarı da ilerleyen günlerde çarpıcı bir şekilde artarak 722.479.684.418 gas ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. Bu gelişmeler, ağ üzerinde daha fazla faaliyeti temsil ettiğinden token için oldukça umut verici görünüyordu. Ancak, bunların önümüzdeki günlerde AVAX’ın bir sonraki boğa koşusunu körükleme potansiyeline sahip olup olmadığı sorusu devam ediyor.

Metrikler Ne Gösteriyor

Yukarıda bahsedilen güncellemeler daha aktif kullanıcıların metriklerine işaret ediyordu. İlginç bir şekilde, işlem sayısı artarken adres sayısı 36.000 ile 40.000 arasında değişti. Bu nedenle, artışa yeni kullanıcıların değil, halihazırda aktif olan adreslerin neden olduğu söylenebilir.

İlginç bir şekilde, geçen hafta Avalanche ikinci yıldönümünü de kutladı. Buna ek olarak, bu gelişmeler AVAX’ın grafiğine yansımadı ve 24 saatlik hareketi incelendiğinde %3’lük düşüş kaydetti. Yazım saatine göre AVAX, 5.043.721.718 dolar piyasa değeri ile 17,05 dolardan işlem görüyordu. Bununla birlikte, AVAX metrikler üzerinde incelendiğinde, çoğu bir yükselişi işaret ettiği için token’ın geleceğine dair daha parlak bir tablo çizilmiş olabilir.

Örneğin, AVAX’ın geliştirme faaliyeti geçen hafta önemli ölçüde arttı ve bu da bir blok zinciri için olumlu bir sinyal olarak kabul edilebilir. Tüm olumlu güncellemelere rağmen AVAX, yatırımcıları etkilemeyi başaramamış gibi görünüyor. Bu durum, düşüş kaydeden sosyal hacim metriğinin okunmasından da anlaşılmakta. Dahası, AVAX’ın işlem hacmi de keskin bir düşüş gösterdi ve bu da token için olumsuz bir sinyal oldu.

Ne Bekleniyor?

AVAX’ın ağındaki tüm gelişmeler metriklerle birleştiğinde karışık sinyaller veriyordu. İlginç bir şekilde, CryptoQuant’ın verileri, AVAX’ın göreceli güç endeksinin (RSI) bir piyasa dip göstergesi olan aşırı satım konumunda olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla, yukarı yönlü bir fiyat hareketi beklenebilir. Bununla birlikte, AVAX’ın popülaritesindeki düşüş ve işlem hacmindeki azalma, fiyatının yükselmesinin önündeki engel olarak görülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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