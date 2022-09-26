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  •   Popüler Kripto Para Yeni Yükseltmeyi Duyurdu! Altcoin Fiyatını Artırmak İstiyorlar!

Popüler Kripto Para Yeni Yükseltmeyi Duyurdu! Altcoin Fiyatını Artırmak İstiyorlar!

Ekip bu altcoinin fiyatını artırmak için müjdeyi verdi. Yeni güncelleme birçok yenilik getirecek.
20:29
26 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum ve Cardano’dan sonra bu kripto para da önemli bir yükseltmenin müjdesini verdi. Blokchainler kendilerini şartlara göre güncelliyor. Bu tarz büyük yükseltmeler genellikle ilgili ağın yerel tokenine de olumlu yansıyor. Örneğin Ethereum bir süre Merge sebebiyle Bitcoin’den iyi performans gösterdi ve Cardano’nun ADA’sı aylardır kayıplarını Vasil hard fork beklentisiyle sınırlandırıyor.

Cosmos (ATOM) Müjdesi

Kolombiya, Medellín’deki Cosmoverse konferansında yayınlanan yeni bir teknik inceleme, Cosmos ağının merkezinde yer alan Cosmos Hub’ın kullanımına yönelik büyük yenilikler öneriyor. Makale ayrıca Cosmos Hub’ın yerel tokeni olan ATOM için de yeni bir vizyon ortaya koyuyor. Bugün, Hub’ın birincil rolü, bilgi ve varlıkları kolayca paylaşabilen bireysel blok zincirlerinden oluşan bir ağ olan Cosmos “interchain” için blockchain şablonu olarak hizmet etmektir.

Cosmos Hub 2.0 teknik incelemesi, zincirler arası güvenliğin kalbi olarak Hub’ın yenilenen rolünü ana hatlarıyla belirtiyor. Bu, diğer zincirlerin Hub’ı kendi ağlarını güvenceye almak için kullanabilecekleri anlamına geliyor.

Cosmos’un kurucu ortağı Ethan Buchman şunları söyledi;

“Hub yeni sistemde de zincirler arası sisteme hakim olmayacak veya tüm interchain’e sahip olmayacak ancak daha büyük interchain’e onu etkinleştirmeye, desteklemeye yardımcı olan hizmetler sunma hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye katkı sağlayacak”.

Cosmos 2.0

Cosmos 2.0 teknik incelemesi, Hub’ın ileriye dönük değer teklifinin temel bir unsuru olarak, yakında çıkacak bir Cosmos özelliği olan zincirler arası güvenliğe dikkat çekmektedir. Tüm Cosmos ağları Ethereum’un PoS konsensüs mekanizmasına bağlı bir hisse kanıtı sistemi kullanır. Bu sistem altında, zincirler doğrulayıcılar tarafından güvence altına alınır. Örneğin Osmosis doğrulayıcıları OSMO tokenleriyle bunu yapar. Veya Regen kullanıcıları, REGEN tokenlerini paylaşır ve doğrulayıcı olarak güvenliği üstlenir.

Zincirler, geniş ve çeşitli bir doğrulayıcı havuzuna sahiplerse genellikle daha güvenli kabul edilir. Saldırgan ağın doğrulayıcılarının bir kısmını ele geçirirse potansiyel olarak kötü amaçlı ağ yükseltmeleri yapabilir ve teknik kabiliyetine göre sisteme zarar verebilir. Hub, Cosmos emsallerinden herhangi birinden daha çeşitli bir doğrulayıcı seti üretti. Cosmos Hub’da zincirler arası güvenliğin başlatılmasıyla, diğer Cosmos zincirleri, kendi ağlarını korumak için Hub’ın doğrulayıcılarını ödünç alabilecekler.

Bu durum ilerleyen süreçte Cosmos ekosisteminin daha da büyümesini sağlayabilir.

ATOM Fiyatı Artabilir

Güncellenen White Paper bize ATOM hakkında bazı müjdeler de veriyor. Bugün, spekülatörler ATOM’u bir bütün olarak Cosmos ekosisteminin bir endeksi gibi görüyor. Yeni teknik incelemeye göre, ATOM’un arkasındaki yatırım anlatısı, Cosmos Hub çekirdeğinde ATOM tokeni ile zincirler arası güvenlik yoluyla Cosmos ekosisteminin daha geniş bir alanını güvence altına almak için kullanıldığında yatırımcıların ATOM’a bakış açısı da değişecektir.

Altcoinin fiyatını yukarı çekebilecek diğer bir detay ise ATOM yatırımcılarına sağlanacak liquid staking avantajıdır. ATOM sahipleri, tokenlerini doğrulayıcılarla stake ederek APY kazanabilir.

Buchman şunları söyledi;

“Artık ATOM tokeni güvenlik sağlarken bile daha likit hale gelmeye başlayabilir, benzer şekilde ATOM tokenin güvenliğini ve likiditesini ekosistemde başlatılan diğer tokenere bağlamak için yeni yollar da sunacağız”.

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