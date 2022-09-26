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Dünyanın en büyük ikinci meme tokeni SHIB son 30 günlük süreçte çift haneli bir kayıp gördü. Ancak her şey bitmiş değil. Fiyatın düşmüş olması birilerini birikime itiyor ve dip görülen seviyelerde artan bu talep ilerleyen süreçte yaşanacak yükselişin habercisi olabilir. Nitekim ATH sürecinin startı da balinalar tarafından yapılan agresif alımlarla başlatılmıştı.

Shiba Inu (SHIB) Balinaları

Fiyatın yaşadığı son düşüş Ethereum balinalarının en büyük ikinci meme token olan ilgisini de artırdı. Whalestats’a göre, Shiba Inu en büyük 100 ETH balinası tarafından tutulan en büyük kripto para olan stETH’yi devirdi. Ve nihayet birincilik tahtına oturdu. En büyük SHIB balinalarının elinde 161,5 milyon dolar değerinde SHIB bulunuyor. İkinci sıradaki stETH ise 129 milyon dolarda kaldı.

Verilere göre, en büyük 100 ETH balinası 24 Eylül 2022’de yaklaşık 142,39 milyon dolar değerinde Shiba Inu tutuyordu. Ancak en büyük balinalar son 2 gün içinde 1,69 trilyon SHIB tokeni satın aldı ve sıralamayı değiştirdi. Balinaların aldığı tokenlerin yaklaşık değeri 18,6 milyon dolar değerindeydi. Ayrıca en büyük 500 balinayla ilgili de güncel veriyi paylaşan Whalestats, SHIB tokeninin son 24 saat içinde en büyük 500 ETH balinası arasında satın alınan ilk 10 token listesine de girdiğini duyurdu.

SHIB Token Yorumları

SHIB fiyatı şimdilik düşüyor olsa da balinaların birikimi de bir gerçek. Kabarık cüzdanlara sahip olan bu eski yatırımcıların attıkları adımlar genellikle orta ve uzun vade hedefli oluyor. Eğer balinalar orta ve uzun vadede yükseliş bekliyorsa düşüşler yaşandıkça alımlarını sürdürmeleri beklenir. Talebin devamı, SHIB fiyatının kritik destek seviyelerini koruması için önemlidir.

Öte yandan Shiba Inu token yakma oranında büyük bir artış yaşadı. Shibburn, son 24 saatte yanma oranının %790 arttığını raporluyor. ShibArmy, geçtiğimiz gün ölü bir cüzdana 128 milyondan fazla SHIB token gönderdi. Yakım miktarının dolar karşılığı zayıf olsa da istikrarlı biçimde devamı uzun vadede SHIB fiyatını etkileyebilir. Üstelik yakım hacmini artırmayı hedefleyen yan uygulamalar da bu amaca hizmet etmesi için tasarlanıyor.