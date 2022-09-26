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  •   Son Dakika: 100.000 ETH Dağıtılacak! Binance Müjdeyi Verdi!

Son Dakika: 100.000 ETH Dağıtılacak! Binance Müjdeyi Verdi!

Bu sefer mağdurlar mağduriyetleriyle ortada kalmadı. ABD harekete geçti ve fonlar iade edilecek. Müjdeyi Binance verdi.
18:55
26 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance biraz önce müjdeyi verdi. Kripto para mağdurları için 100 bin ETH değerinde tazmin çalışması başlıyor. Centra Tech dolandırıcılığından dolayı kayıp yaşayan kullanıcılar nihayet paralarına kavuşacak. Peki duyurunun detayları neler?

Binance Destek Veriyor

Binance, ABD’nin 2017-18 Centra Tech dolandırıcılığının kurbanlarını tazmin etme çabalarıyla ilgili önemli bir duyuru yayınladı. ABD, CTR token yatırımı yapan 170.000’den fazla dolandırıcılık kurbanının zararını tazmin için remisyon havuzunu finanse edeceği 100.000 Ethereum’u geri aldı. Binance, bu sahtekarlığın mağdurlarının tespiti için yaptığı çalışmayla ABD hükümetine destek oldu. Binance CEO’su Changpeng Zhao şunları söyledi;

“Suçu hiçbir şekilde tolere etmiyoruz ve Centra Tech dolandırıcılığının kurbanlarına ulaşmak için ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. On binlerce kullanıcının paralarını geri alabilmesinden heyecan duyuyoruz. Kullanıcıları korumak her zaman en büyük odak noktamız olmuştur ve beş yıl önce Centra Tech’in dolandırıcılığının gerçekleşmesinden bu yana bunu yapmak için yeteneklerimizi büyük ölçüde geliştirdik. Proaktif bir şekilde iş birliği yapmaya devam ediyoruz. Modern finansın faydalarını herkese getiren güvenli ve iyi düzenlenmiş bir kripto ekosistemi oluşturmak için düzenleyiciler, kanun uygulayıcılar ve diğer paydaşlarla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. DOJ’un başarısı, hızla olgunlaşan endüstrimiz için ileriye doğru son derece önemli bir adımdır”.

Centra Tech Dolandırıcılığı

2017 yılının ortalarında, Sohrab Sharma, ortak sanıklar Robert Farkas ve Raymond Trapani ile birlikte, kripto para birimiyle ilgili finansal ürünler sunduğunu yanlış bir şekilde iddia eden Centra Tech adlı bir şirket kurdu. Ayrıca şirketin Visa, Mastercard ve diğerleri ile ilişkileri olan deneyimli bir ekip tarafından yönetildiğini iddia ettiler. Kısmen bu iddialara dayanarak, kurbanlar Centra Tech tokenlerine milyonlarca dolar yatırdı. Birkaç ay içinde dolandırıcılar 25 milyon dolar toplamıştı.

23 Temmuz 2017’den 5 Ekim 2017’ye kadar Centra Tech, kullanıcıların MasterCard ve Visa’yı kabul eden mağazalarda kripto para birimi harcamasına izin veren bir banka kartı da dahil olmak üzere kripto para birimiyle ilgili finansal ürünler sunduğunu iddia ettiği dolandırıcılık vakasında kayıp yaşadıysanız aşağıdaki formu doldurarak talepte bulunabilirsiniz.

Formun paylaşıldığı link Binance tarafından duyuruldu

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