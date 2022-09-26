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Bu haftanın kripto paralar için son derece yoğun geçeceğinden zaten dün bahsetmiştik. Yoğun maraton başladı. Bugün kripto para piyasalarını etkileyen birçok önemli gelişme gördük. Öncelikle dolar endeksi (DXY) 114 tavanını zorluyor. Fed üyelerinin açıklamaları var ve İngiltere kendi para biriminin dolar karşısındaki kayıplarını sınırlandırmaya çalışıyor. Haydi başlayalım.

Kripto Paraları İlgilendiren Gelişmeler

Öncelikle dolar endeksi DXY son 24 saatte 114,52 seviyesine kadar tırmandı. Son 22 yılda zirve olarak 120’yi gören DXY, tüm zamanlarda 160’ı (1985 yılı) gördü. Yani tarihi günler yaşıyoruz ve dolar endeksinin mevcut Fed politikalarıyla nereye gideceğini kestirmek güç, öte yandan güçlenen dolar zayıflayan kripto paraları doğuruyor. Dolar endeksi bu sebepten yakından takip edilmelidir. Sterlin (GBP) karşısında değer kazanan dolar pariteyi 1,03 dolara kadar çekti. Yani neredeyse 1 GBP eşittir 1 dolara kadar geldik. Euro’nun 1 doların altına düşmesi şokunu atlatamamışken bu son yaşanan durum piyasaları salladı. İngiltere’de (İngiltere Merkez Bankası) acil toplantı kararı alındı ve ardından parite toparlanmaya başladı ve yazı hazırlandığı sırada 1,07 dolar seviyesindeydi. İlerleyen günlerde yeni hamlelerle GBP’nin değer kazanması dolar endeksinin bir miktar daha düşüşüyle kripto para piyasalarının ara yükselişe hazırlanmasını sağlayabilir.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde bugün önemli açıklamalarda bulundu. Fed’in yolunu izleyen ECB gecikmeli de olsa şahin mesajlar veriyor. Konuşmanın önemli satır başları şöyleydi;

“Sonraki toplantılarda daha fazla faiz artışı yapacağız. Euro’nun değer kaybı mevcut enflasyonun üzerimizdeki etkisini artırıyor. Para politikasının bölgemize yapabileceği en iyi katkı fiyat istikrarını sağlamak olacak. Ekonomik aktivitenin önümüzdeki aylarda önemli oranda yavaşlamasını bekliyoruz.”

Fed ve Kripto Para Beklentileri

Fed’den Collins kısa süre önce enflasyon konusunda yumuşak inişin zor olsa da mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca 2022 yılı için bekledikleri daha yavaş büyümenin de altını çizdi. Diğer önemli başlıklar ise şunlardı;

“Gelecek yıl için de ekonomide daha yavaş bir büyüme bekliyoruz. Enflasyon zirveye ulaştı veya buna az kaldı. Konut piyasasını yakından izliyoruz. İpotek oranlarının daha fazla yükselmesi şaşırtıcı olmayacaktır.”

Collins nispeten iyimser açıklamalarda bulundu. Bitcoin fiyatı dolar endeksindeki ufak gerileme ve son açıklamalarla 19.083 doların üzerinde bulunuyor. Bu haftanın birçok önemli başlığı var daha fazla detayı haftanın kripto paraları ilgilendiren gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.