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  •   Ünlü Analist Cevapladı! Önümüzdeki Hafta Kripto Paralar İçin Kritik!

Ünlü Analist Cevapladı! Önümüzdeki Hafta Kripto Paralar İçin Kritik!

Gündem son derece yoğun ve yatırımcılar volatiliteye hazırlıklı olmalı. Peki ünlü analist Bitcoin için kaç doları hedefliyor?
21:35
25 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarını domine eden Bitcoin olduğu için tüm yatırımcılar onun fiyat hareketlerini yakından izliyor. Fed depreminin ardından beklendiği üzere aşırı volatilite gören Bitcoin şimdilik yatay seyrediyor. Peki önümüzdeki hafta Bitcoin fiyatını ne gibi gelişmeler bekliyor? Popüler kripto para analisti Bitcoin için kaç doları hedefliyor? Önümüzdeki hafta kripto paralar yükselecek mi? Daha fazlası haberimizde.

Bitcoin (BTC) Uzman Yorumu

Yüzbinlerce kripto para yatırımcısı tarafından takip edilen popüler analist Michael Poppe görüşlerini paylaştı. Bugün Chainlink hakkındaki beklentilerini de duyurmuştuk. Peki Poppe, Bitcoin için neler bekliyor? Aşağıdaki grafiği paylaşan analist Bitcoin’in önümüzdeki günlerde 19.500 dolar seviyesindeki potansiyel kırılmasına dikkat çekiyor. Buna göre fiyat 22.400 dolar seviyelerine kadar tırmanabilir.

Diğer bir popüler analist Capo da benzer şekilde Bitcoin fiyatının 22.500 dolar ile 23.000 dolar arasında yeni bir zirve yapmasını bekliyordu. Sonrası için beklentisi ise 14.000 dolara kadar bir kayıp. Ancak bu felaket senaryosuna olan inanç arttıkça fiyatın 28.000 dolara doğru bir sürpriz yapma ihtimali de akıllara geliyor. Yatırımcıların her iki yöne artacak volatiliteye karşı hazırlıklı olması gerekir. Özellikle kaldıraçlı işlemler önümüzdeki hafta son derece riskli olacaktır. Peki ama neden?

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Kripto paraları yine hareketli bir hafta bekliyor. Yarın itibariyle yoğun gündem yeniden yatırımcıların başını döndürecek. Hem AB hem de ABD tarafında önemli gelişmelere şahit olacağız. Peki önümüzdeki hafta kripto para yatırımcılarını ilgilendiren ne gibi gelişmeler var?

Pazartesi

  • ECB (Avrupa Merkez Bankası) Başkanı 16:00’da konuşacak.
  • Fed üyeleri (Collins, Bostic ve Mester) saat 17:00 ile 23.00 arası konuşma yapacak.

Salı

  • Fed üyeleri Evans ve Bullard konuşacak. Sırasıyla 13:15 ve 16:55 saatlerinde.

Çarşamba

  • ECB Başkanı Lagarde 10:15’te konuşacak.
  • Fed üyeleri Bostic, Bullard ve Evans sırasıyla 15:35, 17:10 ve 21:00’da konuşacak.

Perşembe

  • ABD Tüketici Harcamaları 15:30’da açıklanacak. Beklenti %1,5
  • ABD için ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Beklenti -0,6%
  • Yine 20:00 ile 23:45 arasında 3 Fed üyesinin konuşmaları olacak.

Cuma

  • AB Enflasyon verisi, saat 12:00’da gelecek. Beklenti %9,7
  • ABD kişisel gelir harcamaları, saat 15:30’da ve beklenti %0,02
  • ABD çekirdek tüketim giderleri, saat 15:30, beklenti %0,4
  • 16:00 ve 23:15’te Fed üyelerinin konuşmaları
  • 23:15 AB Acil Enerji Toplantısı

Gördüğünüz gibi boş günümüz yok ve özellikle Fed tarafından gelecek açıklamalar fiyatın anlık olarak yönünü etkileyecektir.

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