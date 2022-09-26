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Birçok altcoin son 30 günde önemli kayıplar yaşadı. Ancak bu kripto para kayıplarda başı çekenlerden oldu. Fiyatın bu denli düşmüş olması onun cazibesini artırdı mı? Peki %42 kayıp yaşayan bu kripto para için alım seviyeleri geldi mi? Kritik kayıplar yaşayan altcoinin güncel verileri ve kısa vadeli fiyat tahminlerini ele alıyoruz. Detaylar haberimizde.

Maker (MKR)

Düşük arzı ve 3 haneli fiyatıyla dikkat çeken Maker (MKR) ağustos ayında %42’lik bir kayıp yaşadı. Günlük grafikte, 30 günlük süre içinde fiyattaki bu serbest düşüş, tokenin düşen bir kama yapısı oluşturmasına neden oldu. Düşen bir takozun yukarı doğru kırılması genellikle ilgili kripto para için boğa sinyali olarak kabul edilir. Peki bu basmakalıp MKR için geçerli olacak mı?

Yazı hazırlandığı sırada MKR için satın alma baskısı toparlanıyordu. Bir ay süren fiyat düşüşünden toparlanan Göreceli Güç Endeksi, halen nötr 50 seviyesinin altında kalmasına rağmen 44’e toparlandı. MKR için Chaikin Money Flow (CMF) varlık için satın alma baskısındaki sürekli büyüme ile merkez (0.1) çizgisinde oturmasına rağmen kuzeye doğru hareket etmeye hazır görünüyordu. Ayrıca, MACD düşen kamayı bir yükseliş kırılması izlediğinde, MACD çizgisinin trend çizgisiyle yukarı doğru kesiştiğini gösteriyor. Bu veri de fiyatın artık yükselmeye hazır olduğunu teyit ediyor.

Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?

Fiyat grafiği boğaların ip yeniden ellerine aldığını gösteriyor. Ancak on-chain veriler yatırımcılara ciddi uyarılar gönderiyor. Santiment’in verilerine göre, MKR’nin borsalardaki arzı geçen ay %7 oranında artış gösterdi. Borsalardaki artan arz genellikle satış baskısındaki büyümeye yorulur ve olumsuz bir sinyaldir.

Geçen ay MKR fiyatında istikrarlı bir düşüşle birlikte, ağırlıklı duyarlılık 26 Ağustos’taki 7.61’den takip eden 24 saat içinde -0.136’ya keskin bir şekilde düştü. Yazı hazırlandığı sırada ise bu veri -0.144 olarak ölçülüyor. 30 günlük MVRV, %0.088’lik bir düşüş trendinde merkez çizgide durdu ve bu, geçen ay çok az sayıda MKR yatırımcısının kazanç elde ettiğini gösteriyor. Yatırımcılar teknik grafikteki boğa sinyallerini on-chain verilerindeki olumsuzlukla değerlendirirse daha doğru kararlar verebilir.