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Hoskinson kriptonun medyatik yüzlerinden biridir ve onun için bu tarz tartışmalar çok normal. Yakın geçmişte de topluluğa saldırmıştı. Vasil hard fork sürecinde yaşanan ertelemelerden dolayı sürekli olarak suçlanmaktan bıktığını ifade etmiş, topluluğun haklı tepkisine sert bir cevap vermişti. Ardından aylar sonra Vasil hard fork başlatıldı. Ancak bu sefer de farklı tartışmanın içindeydi.

Ethereum ve Hoskinson

Ethereum ekibi yıllardır Merge üzerinde çalışıyor ve nihayet bu ay hedeflerine ulaştılar. Ancak Cardano (ADA) kurucusu Hoskinson durumdan pek memnun değildi. Hoskinson, Ethereum Merge’i kusurlu bir PoS uygulaması olarak nitelendirdi ve custodial staking’in uzun vadede ağ için ciddi sorunlar doğuracağını iddia etti.

Merge hakkındaki gecikmelere değinen Web3 yatırımcısı Evan Van Ness, Ethereum kurucusu Vitalik ile yorumlarını paylaşırken Hoskinson, Ethereum geliştiricilerinin, hisse kanıtı (PoS) konsensüsüne daha hızlı geçiş sağlamak için snow white protokolü kullanmasını söyleyerek sohbete dahil oldu. Snow White bir PoS sistemi için uçtan uca, resmi güvenlik kanıtları sağlayan ilk protokollerden biridir ve Hoskinson tarafından yıllardır savunuluyor.

Cardano Kurucusu Tartıştı

Hoskinson’un sohbete dahil olması Van Ness ile diğer Ethereum geliştiricileri arasında hararetli bir tartışmaya kapı araladı. Hoskinson, 2014’ten itibaren Ethereum ağındaki teknik yükseltmelerle ilgili fikirlerinin, Merge’den daha iyi olduğunu iddia etti. Van Ness ise Cardano kurucusuna uygunsuz davranışları ve Ethereum’dan kovulmasını hatırlattı. Hoskinson önemli bir katkısı olmaması sebebiyle 6 ay içinde Ethereum’dan kovulmuştu.

Pazartesi günü erken saatlerde Hoskinson, bir Tweet dizisinde Ethereum geliştiricilerini son beş yıl boyunca Ouroboros’u (güvenli bir PoS blok zinciri ve hakemli araştırmaya dayanan ilk protokol) görmezden gelmekle suçladı. Ethereum çekirdek geliştiricisi Hudson Jameson, Hoskinson’ın Ouroboros protokol uygulamasına ilişkin iddialarını ele aldı. Jameson, diğer Ethereum geliştiricilerinin de Hoskinson sebebiyle Cardano’yu sevmediğini itiraf etti. Jameson daha sonra Hoskinson’a Ethereum Classic topluluğuna yaptığı kötü muameleyi hatırlattı ve masumu oynamayı bırakmasını tavsiye etti.

Son tartışma Cardano ve Ethereum arasındaki kopukluğu da ortaya koyuyor. Belki de Hoskinson gibi kendini ön plana çıkaran kurucular, kendi projelerinin başarısını gölgeliyordur?