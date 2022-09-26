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Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen mataverse tabanlı altcoin projesi yatırımcıları için çarpıcı bir müjde verdi.

LAND Sahiplerine Özel SAND Staking Sistemi !

Sandbox (SAND), LAND sahiplerine ayrılmış yeni bir staking havuzu sunuyor. LAND (Arsa),Sandbox metaverse evreninde bulunan dijital bir gayrimenkul parçasıdır. Oyuncular LAND’ı oyunlarla, varlıklarla ve etkileşimli deneyimlerle doldurmak için satın alırlar. Bu yeni staking seçeneği ile LAND sahipleri, SAND stake ederek özel yüksek APR ödülleri alacaklar. APR, para kazanmak veya borç almak için kullanılan yıllık oranı temsil eder. Bu yeni sistem sayesinde, LAND sahipleri artık SAND token’larını yüksek bir APR ile stake edebilirler. Program Polygon (MATIC) ağı üzerinde LAND sahiplerine açık olacak. İlk on iki hafta için haftada 250.000 LAND ödül olarak verilecek. Yatırımcılar, ne kadar çok LAND’e sahipse, o kadar çok staking yapabilecekler. Kullancılar, SAND kazançlarınızı haftada bir kez talep edebiliecekler. Yatırımcıların LAND token’larını akıllı sözleşmede stake etmesine gerek yok.

Projeye göre, LAND yatırımcıları metaverse’ün bir parçasına sahip olmaktan çok, eğlence ve kültürün geleceğini birlikte yaratan canlı bir topluluğun büyük bir bölümünü temsil ediyor. Sandbox, yeni stake programı LAND sahiplerine daha fazla fırsat sunacağını ifade etti. SAND, staking programı ile hem ekosistemi hem de yatırımcı güvenini güçlendirecek yeni bir mekanizma sunmaktan gurur duyduğunu açıkladı. Yapılan duyuruya göre, yeni stake programının sunduğu avantajlarından yararlanmak için en az bir LAND sahibi olmanızı gerektirir. Bunun için LAND’inizi akıllı sözleşmeye yatırmanız gerekmiyor. Sistem, LAND transferlerini otomatik olarak tespit ediyor ve havuza katkınızı düzenli olarak güncelliyor

İşte Fırsatlar!

Projee tarafından yapılan duyuruya göre, LAND sahibi değilseniz ve özel LAND sahibi staking programında pay sahibi olmak istiyorsanız, Opensea’de bir veya daha fazla LAND satın alabilir veya gelecekteki LAND satışlarından birine katılabilirsiniz. Bu arada, diğer iki stake programlarına da da katılabilirsiniz: SAND Staking Programı ve MATIC/SAND. Stake programı, uzun vadede LAND sahiplerine ayrılmış daha fazla stake mekanizması gelecekte kullanıma sunulacak ve yatırımcılara güven kanıtlama ve daha da fazla ödül kazanma şansı verecek.

LAND sahibine özel stake programının tanıtımıyla, SAND ve SAND-MATIC stake haftalık ödülleri sırasıyla 250.000 SAND ve 75.000 SAND’a düşürülecek. Projeye göre, staking konusunda yeniyseniz, herhangi bir stake havuzuna yatırım yapmadan önce, stake etmenin sizin için doğru olduğundan ve büyük oranda kayıplar da dahil olmak üzere tüm yönlerini anladığınızdan emin olmak için önce kapsamlı araştırma yapmalısınız.