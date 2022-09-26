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Shiba Inu Bir Başarıya Daha İmza Attı: Umutları Filizlendiren Gelişme!

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, Shiba Inu (SHIB) yeni projeleri ve ortaklıkları ile bir sonraki boğa koşusuna hazırlanıyor. 
12:30
26 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, Shiba Inu (SHIB) yeni projeleri ve ortaklıkları ile bir sonraki boğa koşusuna hazırlanıyor.

“Shiba Eternity” iOS App Store’da 5  Üzerinden 4,9 Puan Aldı

Shiba Inu ekibi, merakla beklenen Shiba Eternity oyununun küresel indirme tarihinin 1 Ekim 2022 olacağını duyurmuştu. Shiba Eternity oyununun geliştiricisi, oyundan elde edilen gelirlerin yüzde 5’inin SHIB token’ları yakmak için kullanılacağını bildirmişti. “Shiba Eternity” iOS App Store’da 5 Yıldız üzerinden 4,9 puan aldı. Shiba Inu Games’in danışmanı, Oyun hala üç ülkede Beta Test Aşamasından geçtiği için bu başarıyı “etkileyici” olarak nitelendiriyor. Oyun, 1 Ekim 2022’de dünya çapında piyasaya sürülecek. PlaySide Studios ve Shiba Inu Oyun ekibi, iOS App Store’da 5 üzerinden 4,9 puan alan Shiba Eternity’nin fark yaratacağına innaıyor.  Shiba Inu oyun geliştiricisi William Volk, PlaySide Studios ve Shiba Inu Games ekibine teşekkürler etti. Volk ayrıca, bu başarının ekran görüntüsünü de paylaştı.

William Volk, oyun şu anda sadece üç ülkede oynanabildiği için “Shiba Eternity”nin ilk performansından etkilendiğini söylüyor. Oyunun tüm dünyada hayata geçtikten sonra daha fazla başarı elde etmesi bekleniyor. Shiba Inu şu anda üç ülkede Beta Test aşamasından geçiyor: Vietnam, Endonezya ve Avustralya. Test aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından, “Shiba Eternity” 1 Ekim 2022’de dünya çapında piyasaya sürülecek. Öte yandan, Shiba Inu topluluğu, Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama ile birlikte, dünyaya SHIB’in gücünü kanıtlamaya çalışırken, büyük gün için geri sayım başladı.

Shiba Eternity, Neden Önemli?

Shiba Inu‘nun oyum hamlesi büyük önem teşkil ediyor. Uzmanlara göre, ‘kart oyunları sektöründe bu yıl uygulama içi satın alımların 5,73 milyar dolara, ücretli uygulama gelirlerinin 200 milyon dolara, reklam gelirlerinin ise 9,96 milyar dolara, indirme sayısının ise 1,7 milyara ulaşacağını’ tahmin ediyor. Güncel olarak kart oyunlarında indirme başına ortalama gelirin, 9,14 dolar olduğu tahmin ediliyor. ABD’nin kart oyunları endüstrisinden elde edilen gelirde dünyada lider olduğu biliniyor.

Bu yıl kart oyunlarından elde edilen gelirin 6 milyar 405 milyon doları ABD’den geldi. piyasadaki sert düzeltmeler ve kötümserliğe rağmen, yatırımcıların SHIB’e yönelik ilgisi artıyor. Son 3 ay içerisinde, 35.384 yeni yatırımcı SHIB ekosistemine katıldı. SHIB’in toplam yatırımcı sayısı ise an itibariyle 1.2660.30. CoinMarketCap verilerine göre 27 Haziran’da bu rakam 1.190.196 idi. Bu, %3’lük bir artışı temsil ediyor. Sonuç olarak, oyun sayesinde daha fazla SHIB yakılacak. Yakımlar, SHIB fiyatını büyük oranda etkiliyor.

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