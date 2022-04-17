X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!

Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!

Kripto para piyasası son yaşanan düşüşle birlikte stabil kalmaya devam ediyor. Peki Bitcoin ve altcoin'lerde son durum ne?
09:34
17 Nisan 2022
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin ve Altcoin'lerde Son Durum!
Yazar: Emre Aydıner

Kripto para piyasasında düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle lider kripto para birimi Bitcoin’de (BTC) yaşanan değer kaybı piyasanın geri kalanını da büyük ölçüde etkiliyor.

Gelin bu makalemizde Bitcoin ve altcoin’lerde son durum ve güncel seviyelere bakalım.

Bitcoin (BTC)

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), geçtiğimiz ay içerisinde 48.000 dolar seviyelerine kadar tırmanmayı başardı ancak BTC artışını daha fazla sürdüremedi.

Öyle ki ardı ardına yaşanan bu düşüşlerle birlikte amiral gemisi kripto para birimi 39.000 dolar seviyelerini yeniden test etti. Bir süredir 39.000 dolar ile 40.000 dolar seviyesi arasında hareket eden Bitcoin konsolide olmaya devam ediyor.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.22’lik bir düşüşle 40.457 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Altcoin’lerde Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin’de yaşanan sert düşüşler kripto para piyasasının tamamını derinden etkiledi. Pek çok altcoin bu düşüşlerde büyük değer kayıpları ile karşı karşıya kaldı.

İlk olarak piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum‘a (ETH) bakacak olursak, popüler altcoin 3.000 dolarlık kritik seviyenin üzerinde tutunmak için mücadele ediyor.

Popüler altcoin, Bitcoin’in 38.000 dolar seviyesine ulaştığı dönemde 3.550 dolar seviyesini test ederken yaşanan düşüşlerde birlikte yeniden 3.000 dolar seviyesine kadar geriledi.

İçeriği kaleme alındığı an itibarıyla Ethereum, CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.09’luk bir artışla 3.042 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

İlk 10’daki diğer kripto para birimlerine baktığımızda ise durum şu şekilde;

Binance Coin (BNB), son 24 saatte %0.10’luk bir düşüşle 415 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ederken, Ripple (XRP) son 24 saatte %0.86’lık bir düşüşle 0.77 dolardan, Solana (SOL) son 24 saatte %0.33’lük artışla 101 dolardan, Cardano (ADA) son 24 saatte %1.13’lük düşüşle 0.94 dolardan, Terra (LUNA) son 24 saatte %0.77’lik artışla 81 dolardan ve Avalanche (AVAX) son 24 saatte %0.76’lik artışla 77 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
İlgili Yazılar
Tehlike Çanları Çalıyor! Zengin Baba Yoksul Baba Yazarı, Altın, Gümüş ve Bitcoin’i İşaret Etti
Tehlike Çanları Çalıyor! Zengin Baba Yoksul Baba Yazarı, Altın, Gümüş ve Bitcoin’i İşaret Etti
Düşük Değerli Bu Altcoin Piyasaya Meydan Okudu! Son 7 Günde Yüzde 50 Arttı
Düşük Değerli Bu Altcoin Piyasaya Meydan Okudu! Son 7 Günde Yüzde 50 Arttı
Bitcoin’de Büyük Hareketlilik Yaşanıyor: 30.000 BTC Transfer Edildi!
Bitcoin’de Büyük Hareketlilik Yaşanıyor: 30.000 BTC Transfer Edildi!
Cheeky Crypto: Bu 3 Altcoin’e Dikkat!
Cheeky Crypto: Bu 3 Altcoin’e Dikkat!
Bitcoin (BTC) Balinaları Yarışıyor: Zulalarını Artıran Balinaların Son Gelişmeleri
Bitcoin (BTC) Balinaları Yarışıyor: Zulalarını Artıran Balinaların Son Gelişmeleri
Altcoinlerde Durum Ne: Holo, XRP ve AVAX Fiyat İncelemesi
Altcoinlerde Durum Ne: Holo, XRP ve AVAX Fiyat İncelemesi
Nisan Ayının Fırsat Altcoin’leri: Analist 5 Coin’e Dikkat Çekiyor!
Nisan Ayının Fırsat Altcoin’leri: Analist 5 Coin’e Dikkat Çekiyor!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NBA, Web3, Metaverse ve NFT Koleksiyon Ürünlerine Adanmış Yeni Girişimini Başlattı
NBA, Web3, Metaverse ve NFT Koleksiyon Ürünlerine Adanmış Yeni Girişimini Başlattı
Gateio’dan NFT Yorumu: Piyasa Değeri Ne Olacak?
Bu NFT Platformunu Kullananlar Dikkat! Tüm Varlıklarınız Tek Bir İşlemde Çalınabilir
Bu NFT Platformunu Kullananlar Dikkat! Tüm Varlıklarınız Tek Bir İşlemde Çalınabilir
NFT’imi Kiraya Vermek İstiyorum: Bebek Fluffy’ler Geliyor!
Son Teknik Analizler
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Ethereum (ETH), XRP Fiyatı, ADA Coin ve Solana Coin Grafik!
Zilliqa (ZIL) Boğalarının Yeni ATH İçin Buna İhtiyacı Var!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2022 İlk Çeyrek DeFi Raporu! İkinci Çeyrek Beklentileri Neler?
Yüzde 200 Artabilir! 2 DeFi Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022