Kripto para piyasası son yaşanan düşüşle birlikte stabil kalmaya devam ediyor. Peki Bitcoin ve altcoin'lerde son durum ne?

Kripto para piyasasında düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle lider kripto para birimi Bitcoin’de (BTC) yaşanan değer kaybı piyasanın geri kalanını da büyük ölçüde etkiliyor.

Gelin bu makalemizde Bitcoin ve altcoin’lerde son durum ve güncel seviyelere bakalım.

Bitcoin (BTC)

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), geçtiğimiz ay içerisinde 48.000 dolar seviyelerine kadar tırmanmayı başardı ancak BTC artışını daha fazla sürdüremedi.

Öyle ki ardı ardına yaşanan bu düşüşlerle birlikte amiral gemisi kripto para birimi 39.000 dolar seviyelerini yeniden test etti. Bir süredir 39.000 dolar ile 40.000 dolar seviyesi arasında hareket eden Bitcoin konsolide olmaya devam ediyor.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.22’lik bir düşüşle 40.457 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Altcoin’lerde Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin’de yaşanan sert düşüşler kripto para piyasasının tamamını derinden etkiledi. Pek çok altcoin bu düşüşlerde büyük değer kayıpları ile karşı karşıya kaldı.

İlk olarak piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum‘a (ETH) bakacak olursak, popüler altcoin 3.000 dolarlık kritik seviyenin üzerinde tutunmak için mücadele ediyor.

Popüler altcoin, Bitcoin’in 38.000 dolar seviyesine ulaştığı dönemde 3.550 dolar seviyesini test ederken yaşanan düşüşlerde birlikte yeniden 3.000 dolar seviyesine kadar geriledi.

İçeriği kaleme alındığı an itibarıyla Ethereum, CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.09’luk bir artışla 3.042 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

İlk 10’daki diğer kripto para birimlerine baktığımızda ise durum şu şekilde;

Binance Coin (BNB), son 24 saatte %0.10’luk bir düşüşle 415 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ederken, Ripple (XRP) son 24 saatte %0.86’lık bir düşüşle 0.77 dolardan, Solana (SOL) son 24 saatte %0.33’lük artışla 101 dolardan, Cardano (ADA) son 24 saatte %1.13’lük düşüşle 0.94 dolardan, Terra (LUNA) son 24 saatte %0.77’lik artışla 81 dolardan ve Avalanche (AVAX) son 24 saatte %0.76’lik artışla 77 dolardan işlem görmeye devam ediyor.