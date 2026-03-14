MoonPay ve Ledger, Yapay Zekâ Destekli Kripto İşlemlerinde Donanım Temelli Güvenlik Sunacak

Yapay zekâ ile çalışan otonom kripto işlem ajanlarının güvenlik açıkları, otomatik ticaret kategorisinin ortaya çıkmasından bu yana sektörün önemli problemleri arasında yer alıyor. Son olarak MoonPay, Ledger’ın geliştirdiği donanım güvenlik modüllerini kendi yapay zekâ tabanlı kripto ajanlarına entegre ettiğini açıkladı. Bu adımla birlikte, işlem imzalama sürecinde özel anahtarların internet bağlantılı ortamlara taşınması gerekliliği ortadan kaldırılıyor.

Donanım Güvenlik Modülüyle Yeni Mimari

MoonPay’in tercih ettiği modelde işlem, yapay zekâ ajanı tarafından hazırlanırken, özel anahtarlar tamamen donanım güvenlik modülünün soğuk depolama ortamında tutuluyor. Böylece anahtarlar hiçbir aşamada açık internete ulaşmıyor ve imzalama işlemi doğrudan Ledger’ın güvenlik çipinde tamamlanıyor. Bu yapı, saldırganların veya kötü niyetli kodların özel anahtarlara erişme olasılığını sıfıra yaklaştırıyor. Yapay zekâ ajanlarının tam otonom işlem yapabilmesi için genellikle ihtiyaç duyduğu “hot wallet” sisteminden farklı olarak, donanım destekli bu yöntem sıcak cüzdan risklerini ortadan kaldırıyor.

Programlanabilir Sınırlar ve Amaca Dönük İşlem Deneyimi

Yeni güvenlik altyapısı, teknik mimarinin ötesinde iki önemli özellikle destekleniyor. Birinci özellikle kullanıcılara belirli işlem izinlerini önceden tanımlama imkânı sunuluyor. Örneğin, yalnızca USDC’den SOL’e takas yapılabilmesi veya tek bir işlemin maksimum 500 dolar ile sınırlandırılması mümkün hale geliyor. Söz konusu kurallar sadece donanımda çalıştığı için, yanlış yönlendirilen bir komut veya hata yapan bir yapay zekâ modeli bile kuralları aşarak yetkisiz işlem gerçekleştiremiyor. Bu yaklaşımda sınırlar donanımsal seviyede uygulanıyor ve yazılım izinlerinin kolayca aşılamaması sağlanıyor.

İkinci özellik ise işlem deneyimini geliştiriyor. Kullanıcılar, örneğin “Base ağında öne çıkan bir token’dan 100 dolar almak istiyorum” gibi bir hedef belirlediklerinde, ajan bu komutu alıp, MoonPay’in sunduğu zincirler arası likidite altyapısıyla birlikte işlemi güvenli şekilde gerçekleştiriyor. Sonuç olarak anahtar koruması, programlanabilir sınırlar ve hedef odaklı işlem akışı bir arada sunuluyor.

Genişleyen Güvenlik Gündemi

Ledger’ın güvenlik araştırma ekibi tarafından bu hafta Android cihazlarda tespit edilen kritik açık, donanım temelli anahtar korumasının önemini öne çıkarıyor. Söz konusu açık sayesinde zararlı uygulamaların birkaç saniye içinde kurtarma anahtarlarını ele geçirebildiği belirtildi. Ekip, böyle bir durumda yalnızca donanım cüzdanlı çözümlerin gerçek koruma sunabileceğini ifade etti.

Diğer taraftan, Circle tarafından paylaşılan verilere göre 2026’nın başlarında gerçekleşen yapay zekâdan yapay zekâya finansal işlemlerin yüzde 98,6’sı USDC ile gerçekleşti. Söz konusu dönemde 140 milyondan fazla işlem kayda geçti. Bu veriler, otonom ajan tabanlı ticari işlemlerin geleceğe dair bir senaryo olmadığını, zaten aktif biçimde büyük ölçekte sürdüğünü ortaya koyuyor.

Kimlik Doğrulamada Yeni Adım

Anahtarları ve işlem kurallarını güvenlikle sınırlandırmak güvenliği artırsa da yüksek tutarlı işlemlerde bir açık daha ortaya çıkıyor: İşlemi başlatan tarafın insan olduğunu kanıtlamak. Worldcoin, insan kimliğinin doğrulanması için Face Auth özelliğini kullanıma sundu. Bu sistem, şirketin donanım cihazı üzerinde şifrelenmiş yüz verisiyle kullanıcıları gizlilik odaklı biçimde doğruluyor ve biyometrik verinin depolanmasına veya iletilmesine ihtiyaç bırakmıyor.

Donanımda saklanan anahtarlar, programlanmış işlem sınırları ve kimlik doğrulama katmanlarıyla oluşturulan bütünleşik altyapının, yakın geçmişte belgelenen ve milyon dolarlık zarara yol açan güvenlik açıklarının önüne geçmesi hedefleniyor. MoonPay ile Ledger arasındaki bu iş birliği, sektörün güvenli otonom işlem dönemi için ilk uygulama örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.