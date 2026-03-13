Bitcoin’de Büyük Yatırımcıların Alımları Yeniden Hızlandı, Ağ Kullanıcı Sayısı 571 Milyonu Aştı

Bitcoin ağına yönelik son veriler, büyük miktarda BTC tutan cüzdanların yeniden alımlara başladığını ve toplam zincir üstü kullanıcı sayısının hızla arttığını gösteriyor. Özellikle 100 BTC ve üzeri bakiyeye sahip cüzdanlar, bir süredir satış yönünde ilerledikten sonra yeniden birikime geçti. Aynı dönemde Bitcoin’in fiyatı da 72.500 dolar seviyesine ulaştı.

Büyük Cüzdanlardaki BTC Birikimi ve Dağılımı

Kripto analiz platformu CryptoRank tarafından Santiment verileri kullanılarak oluşturulan grafiklerde, 2010 yılından bu yana 100 ve üzeri BTC bulunduran cüzdanların toplam varlıkları izleniyor. Bu cüzdanların sayısı, 2013’e kadar sıfıra yakınken, o yıldan sonra yaklaşık 10 bin seviyesine ulaştı ve bir süre aynı seviyelerde seyretti. Ancak 2016 sonrası dönemde yükseliş tekrar hız kazandı ve kısa süreli dalgalanmalar haricinde sürekli artış gösterdi. Güncel verilere göre, 100’den fazla BTC bulunduran cüzdan sayısı 20 bin civarında ve bu, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye.

Bir süredir bu kategoriye giren cüzdanlar fiyatlardaki yükselişle birlikte satış yaparken, Mart ayında 65.900 dolar seviyesinden başlayan toparlanmanın ardından, tekrar alımların öne çıktığı görülüyor. Piyasa düzeltmesi sonrası çok sayıda büyük yatırımcı, düşüşü bir fırsat olarak değerlendirdi ve pozisyonlarını artırdı.

Arab Chain’in zincir üstü borsa rezervi analizine göre, platformlardaki toplam Bitcoin miktarı yaklaşık 2.742.794 BTC seviyesine gerilerken, büyük yatırımcıların hareketleri uzun vadede tutma eğiliminin güçlü olduğuna işaret ediyor.

Bu veriler, son yükselişle birlikte coinlerin platformlardan kişisel cüzdanlara taşındığını ve satış baskısının azaldığını ortaya koyuyor. CryptoRank’in büyük yatırımcılara ilişkin sunduğu veriler de bu tabloyu destekler nitelikte.

Kullanıcı Sayısında Rekor Artış

Büyük cüzdanların yeniden birikime geçmesi kadar, Bitcoin ağındaki kullanıcı sayısındaki yükseliş de dikkat çekiyor. CryptoRank, zincir üstü kullanıcı sayısının 571 milyona ulaştığını ve her çeyrekte bu rakama 10 milyondan fazla yeni kullanıcının eklendiğini belirtiyor. Bu durum, arz tarafında yaşanan daralmanın yanında, talep artışının da sürdüğüne işaret ediyor.

Sabit arz yapısı nedeniyle yeni kullanıcıların yarattığı talep piyasaya ciddi bir baskı oluşturuyor. 2024 Nisan’ında gerçekleşen son yarılanma ile blok başına dağıtılan ödül 3,125 BTC’ye düşerken, borsa rezervlerinde de altı yılın en düşük seviyeleri görülüyor. Böyle bir ortamda kullanıcı tabanının sürekli genişlemesi, varlığı tutmaya yönelik eğilimi pekiştiriyor.

Geçmiş döngülere bakıldığında, 2020 ve 2021 yıllarında da kullanıcı sayısı ve büyük cüzdanlardaki varlıklar istikrarlı biçimde yükselmiş, ardından fiyatlarda hızlanan artış gözlemlenmişti. Özellikle kurumsal ilginin belirginleştiği son dönemde, BlackRock ve Fidelity gibi varlık yöneticilerine ait ETF’lerin alımları devam ederken, bireysel yatırımcılarda korku endeksi düşüş göstermeye devam ediyor.

Whale alımlarındaki artış, borsalardan çekilen rekor seviyede BTC, hızlı artan kullanıcı tabanı ve devam eden kurumsal talep, Bitcoin fiyatındaki son yükselişin arka planını oluşturan temel unsurlar olarak öne çıkıyor.