Merkezi Borsalara Güven Azalıyor: Kullanıcılar Kripto Varlıklarını Kendileri Saklamaya Yöneliyor

2022 yılından bu yana merkezi kripto para borsalarına olan güvenin ciddi oranda düştüğü görülüyor. Yapılan son araştırmalar, kullanıcıların çoğunluğunun borsalara olan güvenini önemli ölçüde kaybettiğini ortaya koyuyor. Özellikle büyük çaplı borsa iflaslarının ardından, yatırımcıların kendi varlıklarını kendileri saklama eğiliminde olduğu dikkat çekiyor.

Yatırımcı Güveninde Derin Kayıp

Cointelegraph Research tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 65’i merkezi borsalara olan güvenlerinin dört yıl öncesine göre azaldığını belirtti. Bu kişilerin yüzde 45’i güven kaybının çok yüksek olduğunu ifade ederken, yüzde 20’lik bir kesim ise kısmen azaldığını aktardı. Buna karşılık, yalnızca yüzde 16’lık bir kullanıcı grubu borsalara olan güveninin arttığını söylerken, yüzde 19’luk kesimde ise önemli bir değişim yaşanmadı.

Araştırmada ayrıca, kullanıcıların yüzde 57’si kendi özel anahtarlarının kontrolünde olmanın, borsa dışı saklama tercihinin temel nedeni olduğuna dikkat çekti. Bu veriler, borsalardan uzaklaşmanın yalnızca olumsuz deneyimlere bağlı kalmayıp, giderek bir tercihe dönüştüğünü işaret ediyor.

İflaslar Dönüm Noktası Oldu

Ankette ortaya çıkan güvensizliğin kökeninde son yıllarda yaşanan büyük kripto para borsası iflasları öne çıkıyor. Sektörde uzun süre yankı bulan ilk büyük şoklardan biri, Mt. Gox borsasının yaklaşık 850.000 BTC kaybetmesiyle yaşandı. Ardından QuadrigaCX’in kurucusunun ölümüyle özel anahtarların kaybolması, müşterilerin 169 milyon dolar değerinde varlığa ulaşamamasına neden olmuştu. Yakın geçmişte ise FTX’in müşteri fonları üzerinde yarattığı yaklaşık 8 milyar dolarlık açık, sektörde genel bir kriz yarattı.

Her bir olayda benzer bir örüntü gözlemlendi: Kullanıcılar varlıklarını merkezi bir kuruma emanet etti ve bu kurumlar, hesap sahiplerini ciddi kayıplarla baş başa bıraktı. Son dönemdeki FTX çöküşü, kullanıcıların merkezi borsalara yönelik tutumunda önemli bir kırılma noktası olarak öne çıkıyor.

Kendi Saklama Modeli Yaygınlaşıyor

Borsalara olan güven kaybının ardından, kripto varlıkların kullanıcılar tarafından doğrudan saklanması eğilimi güçleniyor. Kullanıcıların kendi özel anahtarlarını koruması, borsa iflası veya usulsüzlük durumlarında varlıklarına erişimin mümkün olmasını sağlıyor. Ancak bu yöntemi seçenlerin, varlıklarının güvenliğinden tamamen sorumlu olması gerektiği de vurgulanıyor.

Cointelegraph Research, kullanıcıların varlıklarını kendi kontrolüne alma yönündeki eğilimin arttığını ancak özel anahtar yönetimi, yedekleme ve siber riskler gibi yeni sorumlulukları beraberinde getirdiğini ortaya koyuyor.

Özel anahtarların kaybedilmesi, yanlış adrese transfer ve oltalama saldırıları gibi tehditler, merkezi borsa kullanımında var olan güvenlik katmanlarının ortadan kalkmasıyla daha ön plana çıkıyor.

Bununla birlikte, ankete katılanların tamamının borsa kullanımını bıraktığı söylenemez. Borsalara olan güvende azalma yaşansa da, kullanıcıların bir kısmı pratik nedenlerle veya teknik bilgi eksikliğinden dolayı varlıklarını hâlâ merkezi platformlarda tutmaya devam ediyor.

Öte yandan, güvenin azaldığını belirten çoğunluğun yanı sıra, borsalara duyduğu güvenin arttığını ifade eden azımsanmayacak bir kullanıcı grubu da bulunuyor. Bu tablo, yeni düzenlemeler ve daha şeffaf uygulamaların etkisinin, sektörde kaybolan güvenin yeniden kazanılması için önemli olabileceğine işaret ediyor.