Kripto Para Dünyasının “Kader Anı”: Nisan Ayında Her Şey Değişiyor

Beyaz Saray, CLARITY Yasası’nın önündeki en büyük engel olan “getiri” krizini aşmak adına bugün finans dünyasının dev isimlerini üçüncü kez bir araya getirdi. Coinbase, Ripple ve Andreessen Horowitz gibi kripto para liderleri ile bankacılık temsilcileri, 1 Mart tarihine kadar dijital dolarların kaderini belirleyecek bir uzlaşı zemini arıyor. Toplantıda taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının azaldığı gözlenirken, yasalaşma sürecine dair umutlar piyasalarda yüzde 83 gibi rekor bir olasılıkla karşılık buldu.

Getiri Savaşında Uzlaşı Arayışı ve Kritik Takvim

Kripto para sektörü ile geleneksel bankacılık arasındaki gerilimin merkezinde, USDC gibi stablecoin’lerin kullanıcıya getiri sağlayıp sağlamayacağı konusu yer alıyor. Bankalar, dijital dolarların faiz benzeri getiriler sunmasının mevduat çıkışlarını hızlandıracağından endişe ederken; teknoloji firmaları bu özelliğin inovasyonun can damarı olduğunu savunuyor. Coinbase Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal’ın “yapıcı ve iş birliğine dayalı” olarak nitelendirdiği görüşmeler, Patrick Witt’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Henüz kesin bir imza atılmamış olsa da katılımcıların üslubu, tarafların orta noktada buluşmaya yaklaştığını gösteriyor. Eleanor Terrett gibi önemli gazetecilerin bildirdiğine göre Stuart Alderoty ve Miles Jennings gibi isimlerin de hazır bulunduğu bu zirve, CLARITY Yasası’nın geçen yıl Temsilciler Meclisi’nden aldığı iki partili desteği Senato kanadına taşımayı hedefliyor. Kripto dünyası için bir numaralı politika önceliği haline gelen bu düzenleme, piyasalardaki belirsizliği sona erdirmeyi amaçlıyor.

Mart ayının ilk günü, sektör için adeta bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, yasanın Mart başında ilerleme kaydedeceği ve Nisan ayına kadar yasalaşacağı konusunda yüzde 90’a varan bir iyimserlik sergiliyor. Beyaz Saray’ın süreci hızlandırmak için uyguladığı yoğun baskı, hem bankaları hem de kripto varlık ihraççılarını daha esnek bir tutum sergilemeye zorluyor.

Senato Engeli ve Piyasalardaki Beklenti Artışı

Mevzuatın yasalaşması için öncelikle Senato Bankacılık Komitesi’nin bir oturum düzenlemesi ve ardından Genel Kurul’da Demokratların desteğini alması gerekiyor. Daha önce Senato Tarım Komitesi kendi versiyonunu partizan bir çizgide onaylamış olsa da asıl belirleyici olan, bankaların itirazlarının ne ölçüde dindirileceği olacak. Demokrat koalisyonun henüz tam olarak ikna edilememesi, müzakerecilerin üzerindeki 1 Mart baskısını daha da artırıyor.

Polymarket gibi tahmin platformlarında yasanın geçme ihtimalinin hızla yükselmesi, yatırımcıların bu diyalogdan olumlu bir sonuç beklediğini kanıtlıyor. Brian Armstrong gibi yöneticiler, her iki endüstrinin de dengeli bir sonuca odaklandığını belirterek, kripto para birimlerine yönelik net kuralların ABD’nin finansal geleceği için elzem olduğunu vurguluyor. Müzakereler devam ederken, kripto paraların regülasyon çerçevesi her geçen gün biraz daha netleşiyor.

Stablecoin ihraççıları için getirilen kısıtlamalar veya esneklikler, sadece ABD iç pazarını değil, küresel kripto para standartlarını da doğrudan etkileyecek güce sahip. Bu sebeple taraflar, son virajda hem güvenliği hem de karlılığı koruyacak bir formül üzerinde ter döküyor. Müzakere masasından çıkacak nihai karar, kripto paraların ana akım finans sistemine entegre olup olmayacağını belirleyecek.