Binlerce Bitcoin’i Yuttular: Devlerin Gizli Planı Deşifre Oldu

Bitcoin dünyasında taşlar yerinden oynarken, piyasa katılımcıları 2026 yılının bu ilk aylarında derin bir sessizliğe büründü. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tanıklık edilen tarihi zirvelerin ardından 60.000 dolar bandına demir atan en büyük kripto para, 70.000 dolardaki psikolojik eşiği aşmakta zorlanıyor. Alphractal ve Santiment gibi veri analiz devlerinin paylaştığı son Blockchain içi veriler ağ üzerindeki aktif arzın durma noktasına geldiğini ve yatırımcılar arasında “sosyal demotivasyon” olarak adlandırılan bir yorgunluk evresinin başladığını kanıtlıyor.

Ağ Etkinliğinde Sosyal Demotivasyon Dönemi

Kripto para piyasasının nabzını tutan metrikler, Bitcoin ağındaki kullanıcı etkileşiminin son yılların en düşük seviyelerine gerilediğini gösteriyor. 2021 yılındaki boğa koşusuyla kıyaslandığında, işlem yapan benzersiz adres sayısında %42, yeni oluşturulan cüzdan sayısında ise %47 oranında dramatik bir düşüş yaşanıyor. Bu veriler kripto paranın sadece fiyatının değil, aynı zamanda kullanım iştahının da bir durağanlık döneminden geçtiğini ortaya koyuyor. Yatırımcıların sahip oldukları varlıkları hareket ettirmek yerine cüzdanlarında hareketsiz tutmayı tercih etmesi, şebeke üzerindeki likidite akışını yavaşlatmış durumda.

Analistler, ortaya çıkan bu tabloyu “ayı uyumsuzluğu” olarak nitelendiriyor. 2025 yılı boyunca toplam piyasa değeri yeni rekorlar kırmasına rağmen, Bitcoin’in Blockchain içi kullanımının bu yükselişi desteklememesi dikkat çekici bir tezat oluşturuyor. Fiyat dalgalanmalarının azalması ve belirsizliğin artması, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların piyasadan elini eteğini çekmesine neden oldu. Küresel insan davranışının bir yansıması olan bu çekingenlik, piyasa anlatısı kökten değişmeden önce görülen tipik bir sessizlik evresi olarak yorumlanıyor.

Balinaların Stratejik Biriktirme Hamlesi

Piyasanın genelinde hakim olan bu yılgınlık havasına rağmen, “balina” olarak tabir edilen büyük ölçekli yatırımcılar sahnede zıt bir profil çiziyor. Son haftalarda devasa cüzdanlara 200.000 BTC’den fazla giriş yapılması, kurumsal ve büyük yatırımcıların mevcut fiyat seviyelerini bir fırsat olarak gördüğünü kanıtlıyor. CryptoQuant verilerine göre, Aralık ayı ortasında negatif seyreden balina varlıkları son bir ayda %3,4 oranında artış göstererek toplamda 3,1 milyon BTC barajını aştı.

Büyük oyuncuların bu yoğun alım iştahı, akıllara 2025 yılının Nisan ayındaki piyasa düzeltmesini getiriyor. O dönemde de benzer bir biriktirme aşaması yaşanmış ve bu hamle Bitcoin’in 76.000 dolardan 126.000 dolara uzanan devasa rallisinin fitilini ateşlemişti. Güncel fiyatın zirve noktasının %46 altında seyretmesi, sermaye gücü yüksek olan kesimin satış baskısını emerek bir sonraki yükseliş döngüsü için hazırlık yaptığını fısıldıyor. Bireysel yatırımcıların umutsuzluğa kapıldığı bu ortamda, büyük sermaye sessizce pazar payını artırmaya devam ediyor.