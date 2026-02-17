Kraken, Wyoming’de Yeni Doğanlara Kripto Destekli Hesap Sponsorluğu Başlattı

ABD’nin önde gelen kripto para platformlarından Kraken, 2026 yılında Wyoming eyaletinde doğan her bir çocuk için Trump Accounts adı verilen dijital hesaplara finansal destek sağlayacağını duyurdu. Şirketin bu hamlesi, eyaletin blockchain ve kripto regülasyonlarındaki yenilikçi yaklaşımından ilham alıyor. Karar, uzun vadeli sermaye oluşumunu teşvik etme amacıyla atıldı ve çocuklara dijital ekonomide kendilerini geliştirme fırsatı sunmayı hedefliyor.

Wyoming’in Stablecoin Hamlesi ve Kraken’in Katkısı

Kraken’in bu girişimi, ABD’de bir ilk olan, Wyoming’in resmi stablecoin’i Frontier Stable Token’ın piyasaya sürülmesinin hemen ardından geldi. FRNT kısaltmasıyla anılan bu varlık, eyaletin Stable Token Komisyonu tarafından yönetiliyor ve ABD doları ile kısa vadeli Hazine bonoları ile tam karşılıkla rezervleniyor. Platformda işlem gören bu token, Solana blokzincirine özgü olmakla birlikte Stargate Finance üzerinden Ethereum, Polygon ve Arbitrum gibi zincirler arası taşınabiliyor. Fon yönetimi konusunda Franklin Templeton görev alıyor.

Toplumsal Yatırıma Yönelik Adımlar

Kraken’in eş CEO’su Arjun Sethi, yeni doğanlar için açılan dijital hesapların Wyoming’in geleceğine yapılmış uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurguladı. Sethi’ye göre eyaletin kripto alanındaki liderliği, bu tür girişimleri mümkün kılıyor. ABD Senatörü Cynthia Lummis ise finansal başlangıç desteğinin çocuklara modern finansal araçlara erişim imkanı sunacağını belirtti.

Wyoming Valisi Mark Gordon, Frontier Stable Token’ın tamamen kullanıma açıldığını ve Kraken platformunda işlem gördüğünü açıkladı. Gordon, stablecoin’in eyaletin dijital dönüşüm hedefleri açısından kritik bir adım olduğunu aktardı. Stablecoin’in özelliği ise her bir FRNT biriminin, karşılığında ABD doları ve kısa vadeli devlet tahvilleriyle destekleniyor olması.

Resmi makamlar, stablecoin’in yalnızca bireysel kullanıcılar nezdinde değil, idari operasyonlarda da etkili bir şekilde değerlendirileceğine dikkat çekiyor. Converse County Haznedarı Joel Schell, stablecoin ile yapılan ödemelerin, kredi kartı işlem ücretlerinin yıl içinde yaklaşık 70 bin dolara ulaştığını ve bu yöntemin önemli bir tasarruf imkanı sunduğunu açıkladı.

Kripto Ekosisteminde Yenilikçi Yaklaşımlar

Kraken, Wyoming’deki bu hamlesinin yanı sıra, geçtiğimiz dönemde Avrupa’da Deutsche Börse ile birlikte kripto alım-satımı için yeni hizmetler sunacağını da duyurdu. Şirket, ABD’de regüle edilmiş kripto hizmetlerine yatırım yapmaya odaklanmış durumda. Hem bireysel hem kurumsal düzeyde hayata geçirilen bu projeler, kripto varlıkların geleneksel finans ve kamu sektörü alanlarında da kullanılmasına öncülük ediyor.

Wyoming’in kripto regülasyonu konusundaki yenilikçi modeli, sektörde önde gelen şirketlerin dikkatini çekmeye ve bölgedeki dijital finansal altyapının güçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyor.