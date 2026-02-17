Winvest — Bitcoin investment
Kripto ParaSTABILCOIN

Kraken, Wyoming’de Yeni Doğanlara Kripto Destekli Hesap Sponsorluğu Başlattı

Özet

  • Kraken, Wyoming’de doğan her çocuğa kripto destekli hesap sponsorluğunu başlattı.
  • Frontier Stable Token, ABD’de eyalet destekli ilk stablecoin olarak işlem görüyor.
  • Stablecoin çözümü, kamu maliyetlerinde tasarruf ve dijital dönüşüm hedefliyor.
COINTURK
COINTURK

ABD’nin önde gelen kripto para platformlarından Kraken, 2026 yılında Wyoming eyaletinde doğan her bir çocuk için Trump Accounts adı verilen dijital hesaplara finansal destek sağlayacağını duyurdu. Şirketin bu hamlesi, eyaletin blockchain ve kripto regülasyonlarındaki yenilikçi yaklaşımından ilham alıyor. Karar, uzun vadeli sermaye oluşumunu teşvik etme amacıyla atıldı ve çocuklara dijital ekonomide kendilerini geliştirme fırsatı sunmayı hedefliyor.

İçindekiler
1 Wyoming’in Stablecoin Hamlesi ve Kraken’in Katkısı
2 Toplumsal Yatırıma Yönelik Adımlar
3 Kripto Ekosisteminde Yenilikçi Yaklaşımlar

Wyoming’in Stablecoin Hamlesi ve Kraken’in Katkısı

Kraken’in bu girişimi, ABD’de bir ilk olan, Wyoming’in resmi stablecoin’i Frontier Stable Token’ın piyasaya sürülmesinin hemen ardından geldi. FRNT kısaltmasıyla anılan bu varlık, eyaletin Stable Token Komisyonu tarafından yönetiliyor ve ABD doları ile kısa vadeli Hazine bonoları ile tam karşılıkla rezervleniyor. Platformda işlem gören bu token, Solana blokzincirine özgü olmakla birlikte Stargate Finance üzerinden Ethereum, Polygon ve Arbitrum gibi zincirler arası taşınabiliyor. Fon yönetimi konusunda Franklin Templeton görev alıyor.

Toplumsal Yatırıma Yönelik Adımlar

Kraken’in eş CEO’su Arjun Sethi, yeni doğanlar için açılan dijital hesapların Wyoming’in geleceğine yapılmış uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurguladı. Sethi’ye göre eyaletin kripto alanındaki liderliği, bu tür girişimleri mümkün kılıyor. ABD Senatörü Cynthia Lummis ise finansal başlangıç desteğinin çocuklara modern finansal araçlara erişim imkanı sunacağını belirtti.

Wyoming Valisi Mark Gordon, Frontier Stable Token’ın tamamen kullanıma açıldığını ve Kraken platformunda işlem gördüğünü açıkladı. Gordon, stablecoin’in eyaletin dijital dönüşüm hedefleri açısından kritik bir adım olduğunu aktardı. Stablecoin’in özelliği ise her bir FRNT biriminin, karşılığında ABD doları ve kısa vadeli devlet tahvilleriyle destekleniyor olması.

Resmi makamlar, stablecoin’in yalnızca bireysel kullanıcılar nezdinde değil, idari operasyonlarda da etkili bir şekilde değerlendirileceğine dikkat çekiyor. Converse County Haznedarı Joel Schell, stablecoin ile yapılan ödemelerin, kredi kartı işlem ücretlerinin yıl içinde yaklaşık 70 bin dolara ulaştığını ve bu yöntemin önemli bir tasarruf imkanı sunduğunu açıkladı.

Kripto Ekosisteminde Yenilikçi Yaklaşımlar

Kraken, Wyoming’deki bu hamlesinin yanı sıra, geçtiğimiz dönemde Avrupa’da Deutsche Börse ile birlikte kripto alım-satımı için yeni hizmetler sunacağını da duyurdu. Şirket, ABD’de regüle edilmiş kripto hizmetlerine yatırım yapmaya odaklanmış durumda. Hem bireysel hem kurumsal düzeyde hayata geçirilen bu projeler, kripto varlıkların geleneksel finans ve kamu sektörü alanlarında da kullanılmasına öncülük ediyor.

Wyoming’in kripto regülasyonu konusundaki yenilikçi modeli, sektörde önde gelen şirketlerin dikkatini çekmeye ve bölgedeki dijital finansal altyapının güçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Nexo, Düzenlemelere Uyumlu Yeni Platformuyla ABD Pazarına Geri Döndü

Wintermute, Kurumsal Yatırımcılara Yönelik Tokenizasyonlu Altın OTC Masasını Hizmete Açtı

Alchemy Pay, Kripto Ekosisteminde Kullanıcı Hacmini ve Lisanslarını Genişletti

Bitcoin Türev Piyasasında Kaldıraçlı Pozisyonlar Geriliyor

Robert Kiyosaki’den Kan Donduran Altın, Gümüş, Bitcoin ve Ethereum Tahmini: O Gün Geldi mi?

DeFi ve Staking Artık Güvende mi? SEC’in Yeni Rehberi Ne Diyor?

Binance’te Likidite Çıkışı Yaşanırken Bitcoin Girişi Artıyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Nexo, Düzenlemelere Uyumlu Yeni Platformuyla ABD Pazarına Geri Döndü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Nexo, Düzenlemelere Uyumlu Yeni Platformuyla ABD Pazarına Geri Döndü
Kripto Para
Wintermute, Kurumsal Yatırımcılara Yönelik Tokenizasyonlu Altın OTC Masasını Hizmete Açtı
Kripto Para
Bitcoin’de Küçük Yatırımcı Büyük Balinalara Meydan Okuyor! Ünlü İsim Açıkladı
BITCOIN (BTC)
Vitalik Buterin: Ethereum Herkese Açık ve Tarafsız Bir Ağ Olarak İşlemeye Devam Ediyor
Ethereum (ETH)
Bitcoin’de Korkutan Benzerlik: FTX Çöküşü Benzeri Bir Çöküşte miyiz?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?