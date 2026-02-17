Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Nexo, Düzenlemelere Uyumlu Yeni Platformuyla ABD Pazarına Geri Döndü

Özet

  • Nexo, ABD pazarında düzenlemelere uygun yeni platformuyla yeniden faaliyete başladı.
  • Yapılan iş birlikleri ve Bakkt altyapısı kullanılarak yasal uyumluluk vurgusu öne çıktı.
  • Kredi ve fon girişlerinde istikrar, yatırımcı güveninin sürdüğünü ortaya koyuyor.
Kripto varlık yönetimi sağlayıcısı Nexo, birkaç yıl aradan sonra ABD pazarına tam uyumlu yeni platformuyla yeniden giriş yaptı. 16 Şubat 2026 tarihinde duyurulan bu hamle, şirketin Amerika’daki faaliyetlerine düzenleyici çerçevede devam etmeyi hedeflediği dönüm noktası olarak görülüyor.

İçindekiler
1 Yeni ABD Platformunda Sunulan Hizmetler
2 Düzenleme Geçmişi ve Yeni Dönem
3 Kredi ve Fon Akışlarında İstikrar

Yeni ABD Platformunda Sunulan Hizmetler

Nexo’nun ABD’de yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte, yatırım ve kredi ürünlerinde kullanıcılarına çeşitli seçenekler sunduğu ifade edildi. Platformda sabit ve esnek getiri programlarının yanı sıra, kripto teminatlı kredi hatları, entegre kripto para borsası, itibari para giriş-çıkışı için kanallar ve sadakat ödül sistemi bulunuyor. Sunulan bu hizmetlerin, ABD yasal düzenlemelerine uygun şekilde lisanslı iş ortakları ile birlikte yürütüldüğü belirtildi.

Düzenleme Geçmişi ve Yeni Dönem

Nexo’nun ABD pazarına dönüşü; daha önce özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaşadığı sorunların ardından geldi. 2023 yılında, Earn Interest Product adlı hizmetinin menkul kıymet olarak kaydedilmediğine yönelik iddialar çerçevesinde şirket 45 milyon dolar ceza ödemiş ve ABD’de bu ürünü askıya alarak, ülkeden geçici olarak çekilmişti. Şirket, bu süreçte düzenlemelere daha güçlü şekilde uyum sağlama stratejisi geliştirdi.

Yeniden başlatılan ABD platformunun, geçmişteki deneyimlerden çıkarılan dersler doğrultusunda şekillendiği, Nexo tarafından özellikle vurgulandı. ABD’li lisanslı sağlayıcılar ve Bakkt altyapısı ile kurulan yeni struttura, yasal uyumluluk ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımla öne çıkıyor. Bakkt, dijital varlık alanında halka açık listelenmiş ve kurumsal standartlarda uyum konusunda bilinirliğe sahip bir firma olarak öne çıkıyor.

Kredi ve Fon Akışlarında İstikrar

Kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmalara rağmen Nexo’nun kredi faaliyetleri istikrarlı seyrini korudu. CryptoQuant tarafından incelenen verilere göre, Ocak 2025-Ocak 2026 arasındaki dönemde kullanıcılar yaklaşık 863 milyon dolar tutarında kredi kullandı ve toplamda neredeyse 1 milyar dolarlık kredi verildi. Piyasalarda gerileme görülen zamanlarda gerçekleşen geri ödemelerin, portföy yönetiminde kontrollü bir borç azaltmaya işaret ettiği not edildi.

Nexo, yeni platformda ABD düzenlemelerine tam uyum sağlamak için lisanslı ortaklarla ve Bakkt altyapısıyla çalıştığını belirtti ve uzun vadeli ABD stratejilerinin temelinde bu iş birliklerinin bulunduğuna dikkat çekti.

Yatırımcı ilgisinin devam ettiğinin bir diğer göstergesi ise, şirkete Ocak 2026 itibarıyla toplamda 30 milyar doları aşan stabilcoin girişi oldu. Bu eğilim, kripto teminatlı kredi platformlarına olan güvenin ve talebin devam ettiğini gösteriyor.

Şirketin çeşitli ödül programları, getiri imkanları ve kurumsal düzeyde güvenlik standartlarıyla piyasadaki konumunu güçlendirmeyi amaçladığı görüldü.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

