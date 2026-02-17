Wintermute, Kurumsal Yatırımcılara Yönelik Tokenizasyonlu Altın OTC Masasını Hizmete Açtı

Kripto varlık piyasalarında önde gelen piyasa yapıcı kuruluşlardan Wintermute, kurumsal yatırımcılar için tokenleştirilmiş altın ürünlerinde tezgah üstü (OTC) alım-satım hizmeti başlattı. Şirketin yeni servisi, özellikle Pax Gold (PAXG) ve Tether Gold (XAUT) varlıklarına algoritmik olarak optimize edilmiş erişim sunuyor.

Kurumsal Altın İşlemlerine Yeni Yaklaşım

Wintermute’un OTC platformu sayesinde kurumsal portföy yöneticileri ve fonlar, geleneksel borsa işlem gören fonlar (ETF) yerine doğrudan blok zinciri altyapısı üzerinden fiziki altına dayalı tokenlara yatırım yapabiliyor. Böylece, sadece borsa saatlerinde işlem yapan klasik altın ETF’lerinin sınırlamaları aşılmış, 7 gün 24 saat, anlık on-chain mutabakat avantajı elde edilmiş oluyor.

Altın Tokenları ve Piyasa Dinamikleri

Son dönemde blok zinciri tabanlı altın tokenlarının piyasa değeri önemli ölçüde artış gösterdi. Son üç ayda bu varlıkların toplam piyasa değeri yaklaşık 2,99 milyar dolardan 5,4 milyar dolara yükseldi. 2025’in son çeyreğinde, altın tokenlarının işlem hacmi 126 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu miktar aynı dönemde en büyük beş altın ETF’sinden daha yüksek bir hacme işaret ediyor.

Mevcut durumda Pax Gold ve Tether Gold tokenları, tokenleştirilmiş altın piyasasının yaklaşık yüzde 96,7’sini elinde bulunduruyor. Wintermute yönetimi, blok zinciri tabanlı altın piyasasının önümüzdeki birkaç yıl içinde büyümesini sürdüreceğini düşünüyor.

Wintermute CEO’sundan Sektörel Öngörüler

Wintermute’un kurucusu ve CEO’su Evgeny Gaevoy, makroekonomik belirsizliklerle birlikte dijital varlıkların kurumsal alanda hızlı şekilde benimsendiğini vurguluyor. Gaevoy’un değerlendirmesine göre, tokenleştirilmiş altın piyasası 2026 yılı sonunda 15 milyar dolarlık büyüklüğe yaklaşabilir.

Evgeny Gaevoy, altın tokenlarına yönelik kurumsal ilginin önümüzdeki iki yıl içinde hızlı büyümeyle sonuçlanabileceğini işaret ediyor.

Gerçek Dünya Varlıklarına Kurumsal Yönelim

Kurumsal yatırımcıların tokenizasyonlu fiziki varlıklara olan ilgisindeki artış, gerçek dünya varlıklarının (RWA) blok zincirine taşınması kapsamında genel bir eğilimi yansıtıyor. Yalnızca Wintermute değil, aynı alanda faaliyet gösteren başka girişimler de yeni ürünler geliştiriyor. Yıl başında Tenbin Labs, çoklu blok zincir desteğine sahip altın tokenları için Wintermute Ventures’ın da katıldığı 7 milyon dolar yatırım aldı.

Rapora göre, Ekim ayında yaşanan yüksek kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi sonrası bireysel yatırımcılar, daha likit ve istikrarlı varlıklara yönelirken, risk iştahında azalma yaşandı. Wintermute, bu süreçte perakende kripto kullanıcılarının dikkatini tekrar Bitcoin ve Ethereum’a çevirdiğini belirtiyor.

Wintermute, küresel dijital varlık piyasasındaki köklü aktörlerden biri olarak, yeni kurumsal ürünleriyle geleneksel piyasalardaki oyuncuları blok zinciri tabanlı çözümlere çekmeyi amaçlıyor. Şirketin bu adımı, hem gerçek altına dayalı ürünlerin hem de tokenizasyon konseptinin geleceği açısından dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.