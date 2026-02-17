Bitcoin’de Küçük Yatırımcı Büyük Balinalara Meydan Okuyor! Ünlü İsim Açıkladı

Bitcoin piyasası Ekim ayındaki tarihi zirvesinden bu yana değerinin yarısını kaybederek sert bir sınavdan geçiyor. En büyük kripto para 70.000 dolar barajının altında tutunmaya çalışırken, Coinbase CEO’su Brian Armstrong bireysel yatırımcıların dipten alım yaparak varlıklarını koruduğunu savunuyor. Sektör temsilcileri ve analistler, spekülatif balonların sönmesiyle birlikte piyasada “kripto kışı” endişelerinin giderek derinleştiğini ifade ediyor.

Kurumsal Karamsarlık ve Bireysel Direnç

Kripto para borsası Coinbase’in verileri, piyasadaki sert düşüşe rağmen küçük yatırımcıların geri adım atmadığını ortaya koyuyor. Brian Armstrong, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, platformdaki bireysel kullanıcıların Bitcoin ve Ethereum bakiyelerinin Aralık ayı seviyelerinin üzerinde olduğunu belirtti. Bu veriler, büyük satış baskısına rağmen tabandaki yatırımcı kitlesinin piyasaya olan güvenini taze tuttuğunu ve her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirdiğini kanıtlıyor.

Ancak madalyonun diğer yüzünde piyasa yorumcularının karamsar tabloları yer alıyor. Tanınmış analizci Mippo, mevcut tablonun 2019 veya 2022 yıllarındaki yıkıcı ayı piyasalarıyla benzerlik taşıdığı konusunda uyarıyor. Uzmana göre, geçmişte temel finansal verilerden kopuk şekilde yükselen değerlemeler, şimdi gerçeklerle yüzleşiyor. Sektördeki “hava boşluğu” olarak tanımlanan bu dengesizlik, fiyatların bir süre daha baskı altında kalmasına neden olabilir.

Regülasyon Kıskacı ve Yapay Zeka Rekabeti

Piyasadaki dönüşümün temelinde, kripto para projelerinin artık sadece spekülasyonla değil, somut nakit akışlarıyla değerlendirilmeye başlanması yatıyor. Stablecoin’lerden başlayarak tüm ekosisteme yayılması beklenen yasal düzenlemeler, projeleri şeffaf ve denetlenebilir bir gelir modeline zorluyor. Bu geçiş süreci, geçmişin yüksek riskli temaları üzerine inşa edilen şişkin fiyatların yeniden hesaplanmasını zorunlu kılıyor. Temel kullanım verileri artsa bile, token fiyatlarının aşağı yönlü seyretmesi bu yeniden değerleme sürecinden kaynaklanıyor.

Öte yandan, teknoloji dünyasındaki sermaye akışının rotası da kripto paraların aleyhine dönmüş durumda. Yapay zeka sektörünün yakaladığı devasa ivme, kripto para ekosistemine gidecek fonları adeta kendine çekiyor. Mippo, kripto para sektörünün “memecoin” çılgınlığıyla vakit kaybederken gerçek dünyada karşılığı olan ürünler geliştirmekte geç kaldığını savunuyor. Bu durumun bir sonucu olarak, piyasadaki taşların yerine oturmasının dokuz ile on sekiz ay arasında bir süre daha devam edebileceği öngörülüyor.