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  •   Aman Dikkat! Piyasa Gurusundan SEC’in Darbesi Sonrası Çöken Altcoin İçin Kırmızı Bayrak!

Aman Dikkat! Piyasa Gurusundan SEC’in Darbesi Sonrası Çöken Altcoin İçin Kırmızı Bayrak!

Özet

  • Kripto para analisti Benjamin Cowen, Cardano'nun (ADA) uzun bir düşüş sürecinde olduğunu öngördü.
  • Cardano'nun ADA/BTC işlem çiftinin 0.000004 BTC seviyesine düşmesinin önemli bir dip noktası olabileceğini belirtti.
  • SEC'in menkul kıymet sınıflandırması sonrası Cardano'nun değeri yüzde 20'den fazla düştü.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:54
20 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tecrübeli kripto para analisti Benjamin Cowen, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun menkul kıymet olarak sınıflandırması sonrası sert şekilde düşen Cardano’nun (ADA) dibe vurmadan önce muhtemelen kat etmesi gereken uzun bir yol olduğu öngörüsünde bulundu.

“ADA’daki Düşüş En Az 5 Daha Sürebilir”

Kripto para analisti Benjamin Cowen, gerçekleştirdiği son strateji oturumunda, geçmiş piyasa döngülerine dayanarak ADA‘nın dibe vurması için yılın geri kalanına ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Cowen ayrıca ADA/BTC işlem çiftinin de takip edilmeye değer olduğunu ve işlem çiftinin yaklaşık 0.000004 BTC (0,11 dolar) seviyesine ulaşmasının akıllı sözleşme protokolü için bir dibe vurma işaret olabileceğini iddia ederek şunları belirtti:

Yeni bir dip yaptığımızı biliyoruz. Yine, son döngüye dayanarak, bunun beş ay ya da daha uzun sürebileceğini biliyoruz. Yani bu düşünülmesi gereken bir şey bu. Dibi görmek gerçekten zor. Bence ADA/BTC‘nin değerlemesine bakmak ve dip seviyelerini, belki de gelecekteki dip seviyelerini koruyup korumadığını görmek daha önemli. Diyelim ki 400 Satoshi’ye (0.000004 BTC) düşer ve bu seviyelerde tutunabilirse, o zaman haklı çıkmaya başlanır. Ancak bana göre şu anda bunu haklı çıkarmak biraz daha zor.

Bitcoin‘in yükselmesi halinde ABD doları karşısında geri sıçrama yapamayacağını söylemiyorum, muhtemelen yapacaktır. Ancak sorun şu ki Bitcoin’e karşı kan kaybediyorsa, Bitcoin yukarı ya da aşağı gitse de riske göre ayarlanmış getiriler piyasa döngüsünün bu aşamasında sadece Bitcoin’i tutmak kadar cazip değildir.

Cardano’da (ADA) Son Durum

SEC’in menkul kıymet sınıflandırması sonrası sert şekilde düşen Cardano‘nun ADA’sı, bu sınıflandırma sonrası değerinin yüzde 20’sinden fazlasını kaybetti. Popüler altcoin, yazım sırasında son 24 saatte yüzde yaptığı yüzde 0,49 düşüşle 0,2603 dolardan işlem görüyor.

ADA, 2021’in Ağustos ayında 3,10 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmıştı. Güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 91 altında fiyatlanıyor.

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