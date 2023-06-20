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Tecrübeli kripto para analisti Benjamin Cowen, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun menkul kıymet olarak sınıflandırması sonrası sert şekilde düşen Cardano’nun (ADA) dibe vurmadan önce muhtemelen kat etmesi gereken uzun bir yol olduğu öngörüsünde bulundu.

Kripto para analisti Benjamin Cowen, gerçekleştirdiği son strateji oturumunda, geçmiş piyasa döngülerine dayanarak ADA‘nın dibe vurması için yılın geri kalanına ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Cowen ayrıca ADA/BTC işlem çiftinin de takip edilmeye değer olduğunu ve işlem çiftinin yaklaşık 0.000004 BTC (0,11 dolar) seviyesine ulaşmasının akıllı sözleşme protokolü için bir dibe vurma işaret olabileceğini iddia ederek şunları belirtti:

Yeni bir dip yaptığımızı biliyoruz. Yine, son döngüye dayanarak, bunun beş ay ya da daha uzun sürebileceğini biliyoruz. Yani bu düşünülmesi gereken bir şey bu. Dibi görmek gerçekten zor. Bence ADA/BTC‘nin değerlemesine bakmak ve dip seviyelerini, belki de gelecekteki dip seviyelerini koruyup korumadığını görmek daha önemli. Diyelim ki 400 Satoshi’ye (0.000004 BTC) düşer ve bu seviyelerde tutunabilirse, o zaman haklı çıkmaya başlanır. Ancak bana göre şu anda bunu haklı çıkarmak biraz daha zor.

Bitcoin‘in yükselmesi halinde ABD doları karşısında geri sıçrama yapamayacağını söylemiyorum, muhtemelen yapacaktır. Ancak sorun şu ki Bitcoin’e karşı kan kaybediyorsa, Bitcoin yukarı ya da aşağı gitse de riske göre ayarlanmış getiriler piyasa döngüsünün bu aşamasında sadece Bitcoin’i tutmak kadar cazip değildir.