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  •   Korkuya Mahal Yok! Bitcoin İçin Kritik Piyasa Verisi Adeta Can Çekişiyor!

Korkuya Mahal Yok! Bitcoin İçin Kritik Piyasa Verisi Adeta Can Çekişiyor!

17:10
10 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yılın başından bu yana değerini yüzde 70’in üzerinde artıran Bitcoin (BTC), son dokuz ayın en yüksek seviyesi olan 29 bin doların üzerine kadar çıktı. Sert ralli türev piyasasının yeniden canlanmasına neden olurken, genel kaldıraç kullanımında hakim sessizlik devam ediyor. Bu durum likidasyonların neden olduğu sert fiyat hareketleri riskinin düşük olduğunu gösteriyor.

Kripto Para Piyasasındaki Kaldıraç Derecesi Düşüyor

Likidasyonlar, yatırımcıların teminat olarak yatırdıkları paradan çok daha yüksek pozisyonlar açmalarına imkan tanıyan kaldıraçlı sürekli vadeli işlem piyasalarındaki long veya short pozisyonlarının zorla kapatılması anlamına gelmektedir. Nakit veya nakit eşdeğeri için zorunlu olarak gerçekleşen pozisyon kapatması, piyasanın yükseliş veya düşüş bahsinin tersine hareket etmesinden kaynaklanan marj açığının karşılanamaması durumunda gerçekleşir.

Piyasadaki kaldıraç derecesi (sürekli vadeli işlemlerde kilitli ABD doları değeri -açık faiz- ile kripto paranın piyasa değeri arasındaki oranla ölçülür) yüksek olduğunda, short likidasyonlar yükseliş hareketlerini şiddetlendirme eğilimindedir. Bu durum daha fazla short pozisyonunun sarsılmasıyla bir short squeeze yaşanmasına neden olur. Benzer şekilde, long likidasyonlarda düşüş hareketlerinin şiddetlenmesi durumunda da long squeeze yaşanır.

Long/short squeeze’lar, 2021’deki boğa piyasası ve 2022’deki ayı piyasasının ilk günlerinde piyasanın büyüklüğüne göre ödenmemiş kaldıraç miktarının oldukça yüksek olduğu ve fiyat hareketlerinin milyarlarca dolar değerinde kaldıraçlı alım satım pozisyonunu sarsacağı zamanlarda oldukça sık görülmekteydi. Bu yıl şimdiye bu oranın düşmeye devam ettiği görüldü.

“Açık Faiz/Piyasa Değerindeki Düşüş Trendi Kırılmış Değil”

Blockware Solutions analistleri yayımladıkları son haftalık bültende, “Piyasa değerine oranla yüksek açık pozisyon oranı, piyasanın bir short squeeze ya da likidasyon dalgasına karşı savunmasız olabileceği anlamına gelir ki bu fiyattaki volatilitenin zorunlu alım ya da satım nedeniyle normalde olacağından daha volatil olmasına neden olur. Orta vadede açık faiz/piyasa değerindeki düşüş trendi kırılmış değil. Bu aşağı yönde olacak bir fiyat hareketinde bile fiyatın büyük olasılıkla yıla başlarken bulunduğu seviyeye (yaklaşık 16 bin 500 dolar) düşmeyeceği konusunda güvence veriyor.” notunu düştü.

Blockware Solutions analistlerinin işaret ettiği gibi sürekli vadeli işlemlerin açık faiz/piyasa oranı, eskiden üçüncü en büyük kripto para borsası olan ve sürekli vadeli işlem ticareti yapmak için en çok tercih edilen platformlardan birisi olan FTX’in 2022’nin Kasım ayının başında iflas etmesinden bu yana düşüş trendinde. Analistler, fiyatlardaki akümülasyon baskısına rağmen bu oranın düşüş trendinde kalmasının yatırımcıların risk iştahının düşük olduğunun önemli bir işareti olduğunun altını çizdi.

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