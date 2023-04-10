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Değer Artışlarına Hız Kazandıran Altcoin, Yönünü Yeniden Yukarı Çevirdi: Yükselişler Devam Edecek mi?

CMC verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içinde %10'a yakın bir yükseliş kaydeden altcoin, değer artışlarına hız kazandırıyor.
17:30
10 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Curve DAO Token (CRV), kripto para piyasasının da yükselişe geçmesi ile birlikte son günlerde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle kripto para piyasası yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalarken çoğu altcoin de değer artışlarına hız kazandırdı. CRV, son 1 haftada piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında en iyi fiyat performansı sergileyen ilk üç kripto para birimi arasında yer aldı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.000 dolar seviyeleri ile 28.500 dolar seviyeleri arasında işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının ardından yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin bu süreçte değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 1 haftada kaydettiği değer artışları ile birlikte 1850 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre geçen hafta 1,2 trilyon dolar seviyelerine kadar yükseldi.

CRV, Son 1 Haftada %10’a Yakın Bir Yükseliş Kaydetti

Curve DAO Token (CRV) da bu süreçte piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında en iyi fiyat performansı sergileyen kripto para birimleri arasında yer aldı. CRV, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer artışı kaydederek 0,9 dolar seviyelerinden 1 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Son yükselişlerin ardından CRV, CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimleri sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Ayrıca CRV’nin piyasa değeri de bu son yükselişler ile birlikte 800 milyon dolar seviyelerine ulaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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