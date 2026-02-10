Hyperliquid, Yıllık İşlem Hacminde Coinbase’i Geride Bıraktı

Hyperliquid, merkeziyetsiz sürekli vadeli işlemler platformu olarak, yıllık toplam işlem hacminde Coinbase’i geçerek sektörde önemli bir değişimi işaret etti. Verilere bakıldığında Hyperliquid’in 2025 yılındaki toplam işlem hacmi 2,6 trilyon dolara ulaşırken, aynı dönemde Coinbase’in işlem hacmi 1,4 trilyon dolarda kaldı. Bu gelişme, kripto türev ürünlerinde kullanıcıların merkeziyetsiz platformlara olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Hyperliquid’in Büyüme Nedenleri

Hyperliquid, sürekli türev ürünlere odaklanan bir merkeziyetsiz borsa olarak faaliyette bulunuyor ve tüm operasyonlarını kendi geliştirdiği Layer 1 blokzinciri üzerinde yürütüyor. Kullanıcılar, platformun hızlı işlem onayları, düşük maliyetli komisyon yapısı ve zincir üstü likiditeye doğrudan erişim olanakları nedeniyle bu platforma yöneldi. 2025 yılı boyunca Hyperliquid’de günlük işlem hacimleri zaman zaman 30 milyar dolara yaklaştı, aylık hacimler ise birkaç yüz milyar dolar seviyesine ulaştı. Platformda kilitli varlık miktarı 6 milyar dolara yükselirken, açık pozisyon büyüklüğü ise 16 milyar dolar civarında zirve yaptı.

Kullanıcı Profili ve Öne Çıkan Yenilikler

Hyperliquid’in kullanıcı tabanında hızlı bir artış yaşandı. Aktif kullanıcı sayısı yaklaşık bir yıl içinde 300 bin seviyesinden 1,4 milyonun üzerine çıktı. Bu büyümenin büyük oranda platformun performansı ve kullanıcı memnuniyetinden kaynaklandığı, agresif bir tanıtım kampanyası yürütülmediği aktarılıyor. Platformun yerel token’ı HYPE da ilgi odağına yerleşirken, toplanan komisyon gelirinin bir bölümü ile bu token’ın geri alınıp yakılması, uzun vadeli cazibenin korunmasına katkı sağladı. 2026 yılı başı itibarıyla HYPE, yıl başından bu yana yüzde 31,7 oranında değer kazandı.

Coinbase ile Aradaki Farkın Sebepleri

Coinbase, regülasyonlara uygun şekilde bireysel kullanıcılar için önemli bir giriş noktası olmayı sürdürüyor, ancak görece yüksek işlem ücretleri, sıkı mevzuat gereksinimleri ve merkezi saklama modelleri profesyonel kullanıcılar için esnekliği kısıtlayıcı unsurlar oluşturuyor. Buna karşılık, merkeziyetsiz borsalarda kullanıcılar varlıklarının kontrolünü ellerinde tutabiliyor ve işlemler blokzinciri üzerinde şeffaf biçimde tamamlanıyor.

Hyperliquid’in akıllı kontrat tabanlı risk yönetimi ve geleneksel borsalara yakın kullanıcı arayüzü, özellikle yeni kullanıcılar açısından sürecin daha anlaşılır ve erişilebilir olmasına katkı sağladı. Sektördeki gözlemciler, özellikle türev ürün ticareti yapan yatırımcıların, fonlarının kontrolünü kaybetmeden ve daha rekabetçi maliyetlerle işlem yapabildikleri platformları tercih ettiklerini aktarıyor.

Öte yandan, klasik merkezi borsalar için zorlu bir dönem yaşanıyor. Coinbase’in hisselerinin yılbaşından beri yaklaşık yüzde 27 oranında değer kaybetmesi, merkezi kripto şirketlerinin halihazırdaki piyasa koşullarından önemli ölçüde etkilendiğine işaret ediyor.

Yeni Ürünler ve Sektörel Etki

Hyperliquid, vadeli işlemlerin yanı sıra son dönemde sonuca dayalı kontratlar ve sınırlı riskli bazı opsiyon ürünleriyle kullanım alanını genişletiyor. Bu doğrultuda HIP-4 yükseltmesiyle birlikte platforma yeni bir “sonuç odaklı” işlem protokolü eklendi. Bu tür geliştirmelerin, platformun büyümesinde etkili olduğu değerlendiriliyor.

Hyperliquid’in geleneksel borsalara kıyasla hızlı yükselişi, blokzincir tabanlı türev ürünlere yönelik talebin arttığını ve kullanıcıların yenilikçi finansal araçlara olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.