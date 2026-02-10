Bitcoin’ın Son Düzeltmesi, Dört Yıllık Döngüsünü Doğruluyor

Bitcoin’in (BTC) son dönemde yaşadığı ciddi fiyat düşüşüne rağmen, bu hareketin Bitcoin’in tarihinde sıkça görülen dört yıllık yarılanma döngüsüne uygun ilerlediği ileri sürüldü. Araştırma şirketi Kaiko’nun yayınladığı son rapora göre, varlığın fiyatındaki düzeltmeler ve piyasa davranışları dört yıllık döngüyle paralellik gösteriyor.

Bitcoin’de Fiyat Düzeltmesi ve Döngüsel Davranış

Ocak ayında Bitcoin’in fiyatı 126.000 dolara yaklaşırken, Şubat başında 60.000–70.000 dolar bandına çekildi. Bu süreçte yaklaşık yüzde 52’lik bir düşüş yaşandı. Kaiko, bu tür keskin geri çekilmelerin, önceki döngülerde de görüldüğünü ve bu durumun piyasada olağanüstü bir kırılma anlamına gelmediğini belirtmekte.

Uzman Görüşleri ve Dört Yıllık Döngüye Eleştiriler

Uzun süredir Bitcoin piyasasında fiyat hareketlerinin dört yılda bir yarılanma ile şekillendiği savunulurken, bazı uzmanlar bu görüşe karşı çıkarak, makroekonomik dinamiklerin ve küresel likiditenin artık daha belirleyici olduğu düşüncesini öne sürmekte. Özellikle son dönemde, bu döngünün sona erdiği ve artık beş yıllık bir modelin öne çıktığı yönünde farklı değerlendirmelere de rastlanıyor.

Arthur Hayes de dahil bazı isimler, küresel likiditenin fiyatlamada daha etkili olduğunu vurgulayarak, klasik döngülerin yerini yeni dinamiklere bıraktığını savunuyor. Öte yandan, kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve spot Bitcoin ETF’lerinin piyasada etkin rol oynaması, fiyat oynaklığını çift yönlü artırdığı gözlemleniyor.

Piyasa Dinamikleri, ETF’ler ve DeFi Ekosistemi

2024 yılında spot Bitcoin ETF’lerine yönelik talep ve daha net regülasyonların getirilmesi, mevcut döngüyü önceki dönemlerden farklı kılmış durumda. Son fiyat düşüşlerinde, ETF’lerden 2,1 milyar doların üzerinde çıkış yaşandığı ifade ediliyor. Bu durumun, likiditenin hem yükseliş hem de düşüş yönünde hızlanmasına neden olduğu aktarılıyor.

Rapor, merkeziyetsiz finans (DeFi) altyapısının göreceli olarak dirençli kaldığını, ancak toplam kilitli varlık (TVL) ve stake akışlarında gerileme olduğunu vurguluyor. Piyasa dinamiklerinin, küresel risk iştahı ve ABD Merkez Bankası politikalarıyla yakından ilişkili olmaya devam ettiği değerlendiriliyor.

Kaiko, mevcut fiyat hareketlerinin, Bitcoin’in yarılanma sonrası beklenen düzeltme dönemine girdiğine işaret ettiğini ifade ediyor. Ayrıca, geçmişteki veriler dikkate alındığında, böyle dönemde birkaç başarısız toparlanma yaşandıktan sonra istikrarlı bir taban seviyesi oluşabileceği belirtiliyor.

Kaiko’nun analizine göre, mevcut durumda stabil kripto varlıkların piyasa hakimiyeti yüzde 10,3 civarında. Fonlama oranlarında önemli bir düşüş ve vadeli işlem açık pozisyonlarında ise yaklaşık yüzde 55’lik bir azalma gözlemleniyor. Bu göstergeler, piyasada belirgin bir riskten kaçış ve kaldıracın azaltıldığını ortaya koyuyor.

Raporda ayrıca, Bitcoin’in şu anda dört yıllık döngüsünün olağan akışında olduğu kaydediliyor. Pek çok piyasa katılımcısının geçmişten farklı gelişmeler beklentisine rağmen, bugüne kadarki davranışların önceki döngülerle paralel ilerlediği görüşü öne çıkıyor.