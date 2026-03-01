Hürmüz Boğazı’ndaki Gerginlik Kripto Piyasası İçin Likidite Endişesini Gündeme Taşıdı

Hürmüz Boğazı çevresinde yükselen askeri hareketlilik, kripto para piyasalarında dikkatlerin tekrar küresel risk ortamına yönelmesine neden oldu. Dünya genelindeki petrol sevkiyatının beşte biri bu dar suyolundan geçiyor. Son dönemlerde bölgede artan gerginlik, sigorta primlerinde ve piyasada risk algısında ciddi artışlar getirdi.

Petrol Fiyatları ve Küresel Likiditeye Yansımaları

Taşıdığı küresel önemin yanı sıra Hürmüz Boğazı’nda günlük geçtiği bildirilen tonlarca petrol, dünya enerji tedarikinin merkezinde yer alıyor. Son dönemde bölgede doğrudan bir engelleme olmasa bile, risk primiyle birlikte petrol tankerlerinin sigorta maliyetlerinde yüzde 50’yi aşan artış yaşandı. 100 milyon dolarlık bir seferin sigorta bedelinin 250 bin dolardan 375 bin dolara yükseldiği ifade edildi. Uzmanlar, olası devam eden bir kriz halinde petrol fiyatlarının varil başına 120-130 dolara çıkabileceğini öngörüyor.

Analist 0xNobler, “Ham petrolün varil fiyatı tahminlere göre 120-130 dolara yükselebilir” değerlendirmesini paylaştı.

Kripto paralar açısından ise, böylesi bir petrol fiyatı dalgalanması sadece enerji piyasalarını değil, daha geniş bir makro risk kanalını tetikleme potansiyeli taşıyor.

Enflasyon ve Merkez Bankalarının Kararlarında Baskı

Olası petrol şokunun, küresel enflasyon beklentilerini yeniden yukarıya çekmesi ve birçok ülke merkez bankasının faiz indirimlerine yönelik planlarını gözden geçirmesine yol açabileceği öngörülüyor. Petrol fiyatındaki artış, ulaştırmadan üretime kadar birçok kalemde maliyetlerin yükselmesini ve tüketici fiyat endeksinde yukarı yönlü hareketi beraberinde getirebilir.

21Shares’in makro analiz bölümü sorumlusu Stephen Coltman, “Savaşlar genel anlamda emtia fiyatlarını ve bütçe açıklarını artırarak enflasyonu tetikler. Ayrıca, son günlerde jeopolitik krizlerle yaşanan sert dalgalanmanın ardından, Bitcoin fiyatlarında hafta sonunda toparlanma görülüyor. Bu varlıkların yüksek enflasyon beklentisinden destek buldukları gözleniyor.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Enflasyonun yükselmesi halinde, başta ABD Merkez Bankası olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz indiriminde aceleci davranmaktan kaçınması bekleniyor. Bu durum, tahvil faizlerinde yükselişi ve buna bağlı olarak tüm likiditenin daralmasını gündeme getiriyor.

Sosyal Medyada Yükselen Uyarılar ve Bitcoin Madenciliği Riski

Sosyal medyada öne çıkan çeşitli piyasa yorumcuları, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin ani bir oynaklık artışına yol açabileceği tahmini üzerinden zincirleme risklere işaret etti. Özellikle DeFiTracer ve 0xNobler, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu ve tahvil faizlerini artırarak, küresel likiditenin daralmasına zemin hazırlayabileceğini belirtti.

“Yüksek petrol fiyatı → daha fazla enflasyon → faiz indirimi olmaması → yükselen tahvil faizleri → sıkılaşan likidite” ifadelerine dikkat çekildi.

Bunun yanında Merlijn the Trader gibi isimler, İran’ın ucuz enerji kaynaklarına dayalı kripto madenciliğinde yaşanabilecek potansiyel bir kesintinin Bitcoin ağında ani bir hashrate şoku yaratabileceğini öne sürdü. Altyapıya yönelik muhtemel bir müdahalenin, büyük miktarlarda Bitcoin’in piyasada dengesizliğe neden olabileceği kaydedildi.

Tüm bu spekülatif uyarılara karşın, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki durumdan endişe duymadığını kamuoyuna açıkladı.

Piyasa aktörleri ise siyasi açıklamalardan çok, devlet tahvili faizlerinde yaşanan hareketleri ve küresel likiditeye etkilerini daha yakından izliyor. Kripto türev ürünlerinde kaldıraç seviyeleri özellikle sakin dönemlerde yükselirken, ani makro şoklar zincirleme tasfiyeleri tetikleyebiliyor.

Küresel enerji fiyatlarında yaşanacak bir istikrarsızlık, önümüzdeki günlerde dünya genelindeki risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olabilir. Piyasalarda, petrol ve tahvil piyasasındaki gelişmelerin yakından takip edildiği ve alınacak pozisyonların bu beklentilere göre şekillendiği ifade ediliyor.