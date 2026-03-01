Bitcoin Madenciliğinde Zorluk Rekor Kırdı: Operatörler Satış Baskısıyla Karşı Karşıya

Bitcoin ağında madencilik zorluğu yaklaşık yüzde 15 artarak 144,40 trilyon seviyesine yükseldi. Bu güncelleme, son yılların en büyük zorluk ayarlamalarından biri olarak dikkat çekti. Zorluktaki sert artış, Bitcoin fiyatının uzun süredir 65.000 dolar civarında dalgalandığı bir dönemde gerçekleşti.

Madenci Ekonomisinde Yeni Dönem

Bitcoin protokolü, blok süresi hedefinin altına düşüldüğünde zorluk seviyesini yükselterek blok üretimini ve yeni coin arzını dengelemeyi amaçlıyor. Zorluğun bu kadar keskin biçimde artırılması blok süresinin düzenli kalmasını hedeflerken, aynı anda madencilik faaliyetinin maliyetini de önemli ölçüde yükseltti. Yapılan son ayar, ağın güvenliğini güçlendirirken blok üretim titreşimlerini azaltma açısından sistemin beklenen şekilde çalıştığını gösteriyor.

Zorluk Artışının Hashprice ve Operatörler Üzerindeki Etkisi

Madencilikteki zorluk, blok başına kazanılan getiriyi doğrudan etkileyen bir çarpan haline geliyor. Zorluk artışıyla birlikte, hashpower başına elde edilen gelir anlamına gelen hashprice, ayarlama sürecinde günlük yaklaşık 33,5 dolardan 29,7 dolara kadar düştü. Hashprice’ın bu seviyelere gerilemesi, özellikle elektrik maliyetleri yüksek olan madenci gruplarını hızlıca baskı altına sokuyor. Donanımı verimli olan ve düşük maliyetle işletme yapan madenciler pozisyonunu koruyabilirken, daha az verimli tesisler maliyet baskısı altında kalıyor.

Zorluk artışıyla beraber zayıf durumda olan madenciler, faaliyetlerini sürdürebilmek için ellerindeki Bitcoin’leri spot piyasada satma eğilimine girebiliyor. Arzdaki bu kısa vadeli artış, özellikle çok sayıda madencinin finansal baskı altında olduğu dönemlerde fiyat davranışını etkileyebiliyor.

Kâr Marjlarındaki Daralma ve Satış Baskısı

Zorluk artışı ile birlikte aynı fiyata sahip kalan bir piyasada, madencilerin kârı önemli ölçüde sıkışıyor. Madenciler bu dönemde maliyetleri azaltmak, verimlilik artırmak veya sermaye bulmak için çalışıyor, fakat kısa vadeli likidite ihtiyacı genellikle ellerindeki coinlerin satışı yoluyla karşılanıyor. Kamuya açık ve büyük ölçekli madencilik şirketleri, operasyonel giderlerini karşılamak için ellerindeki Bitcoin’leri zaman çizelgesine bağlı şekilde satabiliyor. Bu tür satışlar, piyasa üzerinde doğrudan bir arz baskısı oluşturuyor.

Fiyatın sıkıştığı ve hashprice’ın düşük seyretmeye devam ettiği ortamlarda, birden fazla madencinin eş zamanlı olarak satışa yönelmesi, kısa süreliğine de olsa ek bir baskı yaratabiliyor.

Likidite Baskısından Çıkış Yolları

Madencilerin satış baskısı oluşturduğu dönemler genellikle üç şekilde sonlanabiliyor: Bitcoin fiyatında yükseliş, işlem ücretlerinin artması ya da zorluk seviyesinin bir sonraki ayarlamada gerilemesi. Fiyat hareketi hızlı çözüm sağlarken, yeni piyasa talebi ya da ağda yaşanan tıkanıklık nedeniyle yükselen ücretler de madenci gelirini artırabiliyor.

Eğer zorluk güncellemesi sonrası yeterince madenci cihaz kapatırsa, blok sürelerinin uzamasıyla birlikte bir sonraki zorluk ayarlamasında düşüş görülebiliyor. Bu yaklaşımlar, madencilerin satışa yönelme ihtiyacını hafifletebiliyor.

Bundan Sonraki İzlenecek Göstergeler

Önümüzdeki dönemde piyasanın bu zorluk artışını nasıl karşılayacağı birkaç temel gösterge üzerinden değerlendirilecek. Hashprice seviyeleri gelirdeki baskının boyutunu ortaya koyarken, fiyatın 65.000 dolar civarında kalıp kalmaması madenci davranışlarını etkileyebilir. Ayrıca, işlem ücretlerindeki seyir ve gelecek zorluk ayarlaması da piyasa dengeleri açısından yakından izlenecek.