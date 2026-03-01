Bitcoin’de Perakende Yatırımcı Davranışında Durağanlık Gözleniyor: Volatilite Aralık Ayındaki Seviyelere Geriledi

Kripto para analiz platformu CryptoQuant’ın verilerine göre, Binance borsasında kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının net akışlarını ölçen 7 günlük dinamik standart sapma 693 BTC’den 267 BTC’ye sert bir gerileme yaşadı. Bu daralma, geçen yıl Aralık ayında da benzer şekilde görüldükten sonra Bitcoin’in kısa süreli yükselişine zemin hazırlamıştı.

Metodoloji ve İzlenen Davranış

Analist Amr Taha tarafından hazırlanan Binance Perakende Yatırımcıların Günlük Alım/Satım Miktarı grafiği, kısa vadeli Bitcoin sahiplerinin alım ve satım eğilimlerini yakın olarak izliyor. Pozitif değerler, kullanıcıların Bitcoin alıp borsadan çekerek biriktirme eğiliminde olduklarını işaret ederken; negatif okuma, borsaya transfer sonrası satışı ve piyasadan çıkışı ifade ediyor.

Davranış Sıkışmasının Önceki Örnekleri

Grafikte analist tarafından vurgulanan iki kritik sıkışma noktası yer alıyor. İlk örnek 22-23 Aralık civarında görülürken, ikinci örnek ise 27 Şubat tarihinde ortaya çıkıyor. Her iki durumda da 7 günlük standart sapmanın belirgin biçimde düşüşe geçtiği ve yatırımcı davranışındaki dalgalanmanın azaldığı kaydediliyor.

Aralık ayında yaşanan ilk dalgalanma sıkışması, Bitcoin’in yaklaşık 90 bin dolar seviyelerinde işlem gördüğü dönemde ortaya çıktı. Bu dönemin hemen ardından fiyat, kısa vadede yüzde 11 yükseliş göstermiş, ardından ise Ocak ayında bir düzeltme süreci başlamıştı.

Son gerçekleşen sıkışmada ise standart sapmanın 693 BTC’den 267 BTC’ye inmesiyle yüzde 60’ın üzerinde bir daralma gözlendi. Bitcoin fiyatı şu anda 67.700 dolar seviyelerine gerilemiş durumda. Aynı grafik üzerinde, günlük pozitif okuma 782,7 BTC’ye ulaşırken, günlük negatif değer 1.900 BTC olarak aktarıldı. Net dağıtım baskısı devam etse de yatırımcı davranışındaki dalgalanmanın azaldığı görülüyor.

Davranıştaki Sıkışmanın Anlamı

Standart sapmanın bu denli gerilemesi, piyasalarda yönsel bir sinyalden ziyade, yatırımcı davranışındaki değişikliğe işaret ediyor. CryptoQuant verilerine göre, Binance üzerinde işlem yapan perakende yatırımcılar arasındaki oynaklık ciddi şekilde azaldı ve önceki dönemlerde görülen düzensiz hareket yerini daha dengeli bir yapıya bırakmış görünüyor.

Yüksek standart sapma, piyasalarda belirsiz ve tepkisel davranışların hakim olduğuna işaret ederken, daralma piyasa katılımcılarının benzer davranışlar sergilemeye başladığı anlamına geliyor.

Aralık ayındaki sıkışmada fiyat yukarı yönlü kırılmış; ancak güncel durumda bu tarz bir hareketin gelip gelmeyeceği piyasadaki diğer gelişmelere ve bazı yasal belirsizliklere bağlı olarak değişebilir. Özellikle yaklaşan Clarity Act ile ilgili karar süreci ve küresel jeopolitik gelişmeler, bu noktada kritik önem taşıyor.

Güncel Tablo ve Diğer Göstergeler

Bitcoin’in şu andaki fiyatı 67.700 dolar civarında. Bu seviye CryptoQuant’ın zincir üstü analizlerinde, 72.700 dolarlık düzeltilmiş gerçekleşmiş fiyat seviyesinin altında kaldı ve piyasanın yapısal bir toparlanma için kritik bir seviyeye yaklaştığını gösteriyor. Binance’in Bitcoin/Stablecoin rezerv oranı ise geçmişte önemli dip seviyelerde görülmüş banda kadar geriledi. Kaldıraç oranlarındaki düşüş ile birlikte, perakende oynaklığının da azalması Aralık ayındaki yukarı yönlü hareketin arka planına benzer bir tabloya işaret ediyor.

Bununla birlikte, hiçbir gösterge tek başına piyasanın yönünü kesin biçimde belirleyemez. Fakat bağımsız zincir üstü sinyallerin benzer koşulları eş zamanlı göstermesi analistlerin dikkatini çeken önemli bir durum olarak öne çıkıyor.