USDCx Cardano Ana Ağı Üzerinde Kullanıma Açıldı: DeFi Likiditesi Güçleniyor

Cardano blokzinciri, Circle tarafından geliştirilen USDCx stabilcoininin ana ağda kullanıma sunulmasıyla dolar bazlı likiditede yeni bir döneme girdi. USDCx, herhangi bir üçüncü taraf köprüye gerek kalmadan, Circle xReserve altyapısı üzerinden doğrudan Cardano ağına entegre edildi. Bu adım, ağdaki DeFi ürünleri için anlamlı bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Circle’ın Duyurusu ve USDCx’in Yapısı

Uluslararası çapta faaliyet gösteren finansal teknoloji şirketi Circle, USDCx’in Cardano ana ağına bağlandığını resmî olarak açıkladı. Şirketin açıklamasında, USDCx’in Cardano üzerinde, xReserve altyapısı kullanılarak tamamen şeffaf ve gözetimsiz akıllı kontratta tutulan USDC ile desteklendiği vurgulandı. Bu yaklaşım, işlemlerin blokzincirler arası güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Geliştirici Doğrudan Transferi Gerçekleştirdi

Circle’ın duyurusunun ardından Cardano topluluğundan bir geliştirici, resmi arayüzleri kullanmadan doğrudan akıllı kontrat aracılığıyla USDC’den USDCx’e transfer işlemini pratikte gösterdi. Yaklaşık 25 dakikada ve sıfır ücretle tamamlanan işlemde, Ethereum ağındaki USDC’nin Cardano blokzincirindeki USDCx’e dönüşümü on-chain olarak kaydedildi.

Geliştiricinin on-chain kimlik etiketiyle kayda geçen bu transfer, Cardano ve Ethereum üzerinde herkese açık şekilde izlendi. Bu gelişme, USDCx’in sadece duyuru aşamasını geçip pratikte aktif biçimde kullanılabildiğini ortaya koydu.

DeFi Platformları Başlangıçta Destek Sunuyor

Cardano ekosisteminin öne çıkan DeFi uygulamaları Liqwid, Minswap ve SundaeSwap, USDCx’in ana ağda devreye alınmasıyla birlikte stablecoin desteğini sunmaya başladı. Liqwid borç verme ve alma işlemlerini, Minswap ile SundaeSwap ise token takası ve likidite hizmetlerini destekliyor. Böylece, Cardano’daki merkeziyetsiz finans uygulamalarına doğrudan dolar bazında stabil varlık likiditesi sağlanmış oldu.

Kullanıcılar ayrıca, Base ağı üzerinden USDC destekli merkezi borsalardan Cardano cüzdanlarına doğrudan varlık transferi yapabiliyor. Bu yöntemle, Ethereum üzerinden işlem yapmaya gerek kalmadan Cardano üzerinde USDCx kullanılabiliyor.

Circle, USDCx’in Cardano içerisinde kredi havuzlarından sınır ötesi ödemelere ve varlık tokenizasyonu işlemlerine kadar çeşitli kullanım alanları sunduğunu belirtti. Böylece, eUTXO tabanlı Cardano üzerinde dolar destekli stabilcoin ile daha fazla finansal ürün geliştirilmesinin önü açıldı.

xReserve Altyapısı ve Blokzincirler Arası İşleyiş

USDCx’in merkezi unsurunu Circle’ın birlikte çalışabilirlik katmanı olan xReserve oluşturuyor. Bu altyapı, USDC bakiyesini gözetimsiz bir akıllı kontratta tutarken, Cardano tarafında hem yatırma hem de çıkarma işlemlerine ait doğrulamaları sağlıyor. Bu çift katmanlı yapı, sabit para birimi dengesinin korunmasına olanak tanıyor.

Cardano, akademik temelli araştırmaları ile bilinen ve 2017’den bu yana proof-of-stake mekanizmasıyla çalışan bir blokzincir olarak öne çıkıyor. eUTXO modeli, işlem ücretlerinde öngörülebilirlik sağlıyor ve stablecoin ürünlerinde tutarlılık arayan projeler için cazip bir ortam sunuyor.

Circle CCTP altyapısı ile birlikte xReserve, USDC transferlerini desteklenen blokzincirler arasında güvenli ve aracısız şekilde gerçekleştirebiliyor. USDCx’in Cardano’da kullanıma geçmesi, bu modelin somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.