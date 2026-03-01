Winvest — Bitcoin investment
Cardano (ADA)STABILCOIN

USDCx Cardano Ana Ağı Üzerinde Kullanıma Açıldı: DeFi Likiditesi Güçleniyor

Özet

  • USDCx stabilcoini, Cardano ana ağında doğrudan kullanılabilir hale geldi.
  • Circle, USDCx için xReserve altyapısıyla Cardano’ya güvenli likidite sağlıyor.
  • Liqwid, Minswap ve SundaeSwap gibi platformlar USDCx’i baştan destekliyor.
COINTURK
COINTURK

Cardano blokzinciri, Circle tarafından geliştirilen USDCx stabilcoininin ana ağda kullanıma sunulmasıyla dolar bazlı likiditede yeni bir döneme girdi. USDCx, herhangi bir üçüncü taraf köprüye gerek kalmadan, Circle xReserve altyapısı üzerinden doğrudan Cardano ağına entegre edildi. Bu adım, ağdaki DeFi ürünleri için anlamlı bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Circle’ın Duyurusu ve USDCx’in Yapısı
2 Geliştirici Doğrudan Transferi Gerçekleştirdi
3 DeFi Platformları Başlangıçta Destek Sunuyor
4 xReserve Altyapısı ve Blokzincirler Arası İşleyiş

Circle’ın Duyurusu ve USDCx’in Yapısı

Uluslararası çapta faaliyet gösteren finansal teknoloji şirketi Circle, USDCx’in Cardano ana ağına bağlandığını resmî olarak açıkladı. Şirketin açıklamasında, USDCx’in Cardano üzerinde, xReserve altyapısı kullanılarak tamamen şeffaf ve gözetimsiz akıllı kontratta tutulan USDC ile desteklendiği vurgulandı. Bu yaklaşım, işlemlerin blokzincirler arası güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Geliştirici Doğrudan Transferi Gerçekleştirdi

Circle’ın duyurusunun ardından Cardano topluluğundan bir geliştirici, resmi arayüzleri kullanmadan doğrudan akıllı kontrat aracılığıyla USDC’den USDCx’e transfer işlemini pratikte gösterdi. Yaklaşık 25 dakikada ve sıfır ücretle tamamlanan işlemde, Ethereum ağındaki USDC’nin Cardano blokzincirindeki USDCx’e dönüşümü on-chain olarak kaydedildi.

Geliştiricinin on-chain kimlik etiketiyle kayda geçen bu transfer, Cardano ve Ethereum üzerinde herkese açık şekilde izlendi. Bu gelişme, USDCx’in sadece duyuru aşamasını geçip pratikte aktif biçimde kullanılabildiğini ortaya koydu.

DeFi Platformları Başlangıçta Destek Sunuyor

Cardano ekosisteminin öne çıkan DeFi uygulamaları Liqwid, Minswap ve SundaeSwap, USDCx’in ana ağda devreye alınmasıyla birlikte stablecoin desteğini sunmaya başladı. Liqwid borç verme ve alma işlemlerini, Minswap ile SundaeSwap ise token takası ve likidite hizmetlerini destekliyor. Böylece, Cardano’daki merkeziyetsiz finans uygulamalarına doğrudan dolar bazında stabil varlık likiditesi sağlanmış oldu.

Kullanıcılar ayrıca, Base ağı üzerinden USDC destekli merkezi borsalardan Cardano cüzdanlarına doğrudan varlık transferi yapabiliyor. Bu yöntemle, Ethereum üzerinden işlem yapmaya gerek kalmadan Cardano üzerinde USDCx kullanılabiliyor.

Circle, USDCx’in Cardano içerisinde kredi havuzlarından sınır ötesi ödemelere ve varlık tokenizasyonu işlemlerine kadar çeşitli kullanım alanları sunduğunu belirtti. Böylece, eUTXO tabanlı Cardano üzerinde dolar destekli stabilcoin ile daha fazla finansal ürün geliştirilmesinin önü açıldı.

xReserve Altyapısı ve Blokzincirler Arası İşleyiş

USDCx’in merkezi unsurunu Circle’ın birlikte çalışabilirlik katmanı olan xReserve oluşturuyor. Bu altyapı, USDC bakiyesini gözetimsiz bir akıllı kontratta tutarken, Cardano tarafında hem yatırma hem de çıkarma işlemlerine ait doğrulamaları sağlıyor. Bu çift katmanlı yapı, sabit para birimi dengesinin korunmasına olanak tanıyor.

Cardano, akademik temelli araştırmaları ile bilinen ve 2017’den bu yana proof-of-stake mekanizmasıyla çalışan bir blokzincir olarak öne çıkıyor. eUTXO modeli, işlem ücretlerinde öngörülebilirlik sağlıyor ve stablecoin ürünlerinde tutarlılık arayan projeler için cazip bir ortam sunuyor.

Circle CCTP altyapısı ile birlikte xReserve, USDC transferlerini desteklenen blokzincirler arasında güvenli ve aracısız şekilde gerçekleştirebiliyor. USDCx’in Cardano’da kullanıma geçmesi, bu modelin somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

JPYC ile LINE Arasında İş Birliği: Stabilcoin, Web3 Cüzdanı Unifi’ye Entegre Ediliyor

SBI Holdings ve Startale Group, Düzenlemelere Uygun Yen Destekli Stabilcoin JPYSC’yi Duyurdu

Milyonların Sevgilisiydi, Şimdi Herkes Ondan Kaçıyor: Dev Altcoin’deki Gizli Sinyal Tartışmalara Neden Oldu

Bybit Piyasa Belirsizliğinde İstikrarlı Getirili Kripto Ürünlerini Öne Çıkardı

AllUnity, İsviçre Frangına Endeksli Stablecoin CHFAU’yu Piyasaya Sundu

Gate.io, Malta’da Aldığı Lisansla AB’de Stablecoin Hizmetlerini Genişletiyor

Circle’ın USDC Getirisinde Dağıtım Maliyeti Dikkat Çekiyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Siz Uyurken O Nöbette: Gece Yarısı Fırsatlarını Kaçırmamanızı Sağlayan Teknoloji
Bir Sonraki Yazı Ethereum’da Hesap Soyutlamasında Dönüm Noktası: EIP-8141 Duyuruldu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Artan Küresel Gerilimler Altın Fiyatlarında Yeni Zirve Beklentisini Güçlendirdi
ALTIN
XRP ETF Listelendikten Sonra: XRP Yatırımcıları Günde 3000 XRP Nasıl Kolayca Kazanabilir?
Sponsorlu Makale
ABD’de Endüstriyel Ölçekte Kripto Dolandırıcılıklara 580 Milyon Dolarlık Operasyon
Güvenlik
Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksinde Tarihi Dip: 2026 Krizi, Tüm Dönemlerin En Düşük Seviyesi
Kripto Para
Ethereum’da Hesap Soyutlamasında Dönüm Noktası: EIP-8141 Duyuruldu
Ethereum (ETH)
Lost your password?