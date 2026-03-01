Ethereum’da Hesap Soyutlamasında Dönüm Noktası: EIP-8141 Duyuruldu

Ethereum’un kurucu isimlerinden Vitalik Buterin, uzun süredir çözüm bekleyen hesap soyutlama sorununa yönelik hazırlanan EIP-8141’i duyurdu. Bu yeni teklif, hem Ethereum ağındaki işlem modelini köklü şekilde değiştiriyor hem de işlem katmanında aracıların devre dışı kalmasını hedefliyor. Buterin, sektörde çokça tartışılan bu başlığın çözümüyle birlikte hesap soyutlamanın yıllardır beklenen potansiyelini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

Çerçeve İşlemleri ve Yeni Özellikler

EIP-8141’in temelinde “Frame Transaction” adı verilen çerçeve işlemleri bulunuyor. Bu mekanizma, her bir işlemin birden fazla çağrıdan oluşmasına ve bu çağrıların hem gönderici hem de gas ödeyen tarafları kendi içinde belirleyebilmesine olanak tanıyor. Bu sayede çoklu imza hesapları gibi senaryolar, iki ayrı çerçeveyle hem onay hem de yürütmeyi kolayca gerçekleştirebiliyor. Dağıtım gerektiren hesaplarda ise ilgili çerçevenin otomatik olarak eklenebileceği belirtiliyor. Vitalik Buterin, EIP-7997’nin de bu noktada zincirler arası adres tutarlılığı sağlayabileceğine işaret etti.

Aracısız İşlemler ve Gelişmiş Gas Yönetimi

Yeni öneriyle birlikte, gas ödemeleri için dışarıdan bir aracıya ihtiyaç kalmadan doğrudan token kullanımı mümkün hale geliyor. Paymaster adlı akıllı sözleşmeler, ETH’e anlık dönüşüm sağlayarak kullanıcıların işlem ücretlerini farklı tokenlarla ödemesinin önünü açıyor. İşlemlerde sırasıyla dağıtım, doğrulama, paymaster kontrolü, harcama, yürütme ve kullanılmayan tokenların iadesi adımları öne çıkıyor. Buterin, bu yaklaşımın aracıları tamamen ortadan kaldırdığını ve işlemlerin doğrudan ağda gerçekleşebileceğini vurguladı.

Buterin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Artık ağda üçüncü taraf yayımcılara veya aracı servislere ihtiyaç kalmıyor, tüm süreç zincir üzerinde gerçekleşebiliyor” ifadesini kullandı.

Gizlilik ve Paralel İşlem Altyapısı

EIP-8141 gizlilik uygulamaları için de iki farklı yol öngörüyor. İlki, paymaster sözleşmesinin geçerli ZK-SNARK kanıtı ile gas ücretini karşılaması. İkincisi ise, çift boyutlu nonce sistemiyle tek bir hesabın, farklı kullanıcıların işlemlerini paralel şekilde alabilmesine imkan tanıyor. Vitalik Buterin, bu kapsamda RIP-7712 standardına da atıfta bulundu. Bu yenilikler, özellikle Railgun ve Tornado Cash gibi araçlardaki kamu yayıncılarının yarattığı kullanıcı deneyimi sorununu azaltmayı hedefliyor. Artık işlemler genel amaçlı bir ortak mempool üzerinden yürütülebilecek.

Kuantum Dirençli İmzalar ve Uyumlu Hesaplar

Yeni çerçeve ile klasik Ethereum hesapları da bu yapı içinde çalışabiliyor. Toplu işlemler, işlem sponsorluğu ve FOCIL uyumluluğu, ilk kez birincil işlemler olarak sisteme entegre edilmekte. Özellikle FOCIL ile hızlı işlem onayı öne çıkarken, EIP-8141 ise işlemlerin dahil edilme sürecinin karmaşıklığını yönetiyor. Kuantum dirençli imza şemaları da gündeme alınmış durumda. Buterin, mevcut verimlilik sınırlamalarına rağmen bu alanda çeşitli denemelerin sürdüğünü belirtti.

Mempool’da Kademeli Geçiş ve Güvenlik

Yeni sistemde mempool aşamasında ilk kurallar oldukça temkinli ilerleyecek. Doğrulama çerçeveleri işlemlerden önce gelmek zorunda ve dış sözleşmeler çağrılamayacak. Paymaster’lar ise hizmet reddi riskini azaltmak için teminat mekanizmasına tabi olacak. Ayrıca paralel çalışan, daha esnek ikinci bir mempool seçeneği de sisteme dahil olacak ve zamanla ana yapıya entegre olacak.

Buterin, Hegota hard fork’u kapsamında tüm bu değişikliklerin bir yıl içinde hayata geçirilebileceğini aktardı. Yaklaşık on yıl önce gündeme gelen hesap soyutlama vizyonunun, EIP-8141 ile tamamlanacağı vurgulanıyor.