Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksinde Tarihi Dip: 2026 Krizi, Tüm Dönemlerin En Düşük Seviyesi

Kripto piyasasında tanınan analist Michaël van de Poppe, Bitcoin’in 2026 yılındaki çöküşü sırasında Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin 5 seviyesine gerilediğini vurguladı. Bu seviye, Bitcoin’in bugüne kadarki en büyük krizlerinde kaydedilen değerlerden bile daha düşük olmasıyla dikkat çekiyor. Van de Poppe, kısa süre önce piyasa duyarlılığındaki bu sert düşüşe ve bunun geçmişteki çöküşlerle karşılaştırmasına odaklandı.

Geçmişle Kıyaslandığında 2026

Michaël van de Poppe, Bitcoin tarihinin önemli düşüş dönemlerinden altısını yan yana getirerek Korku ve Açgözlülük Endeksi’ni karşılaştırdı. 2012 yılındaki çöküşte endeks 10 seviyesindeydi. Ardından Bitcoin’in ilk döneminde yaşanan en büyük borsa iflası olan Mt. Gox çöküşü sırasında endeks 9 olarak kaydedilmişti. Bitcoin’in 2017–2018 ayı piyasasına girdiği dönemde endeks 11 seviyelerindeydi.

2020 yılının Mart ayında Covid-19 pandemisiyle birlikte Bitcoin, 3.852 dolara düşerken endeks 9 oldu. 2022 Kasım’ında FTX borsasının çöküşüyle Bitcoin 15.642 dolara gerilemiş ve endeks 12’ye çıkmıştı. 2026 yılında ise endeksin 5’e kadar inmiş olması, geçmiş tüm krizlerin altına inen bir korku düzeyine işaret ediyor.

Van de Poppe, endeksin bu kadar düşük olması piyasadaki duyarlılığın en olumsuz seviyede olduğunu ve daha önceki krizlerden bile daha derin bir güvensizliğin olduğunu aktardı.

Korku ve Açgözlülük Endeksi Nasıl İşliyor?

Korku ve Açgözlülük Endeksi; volatilite, piyasa momentumu, sosyal medya verileri, işlem hacmi ve Bitcoin’in piyasa hakimiyeti gibi bir dizi göstergeyi tek bir değere dönüştürüyor. Endeks, 0’dan 100’e kadar puanlanıyor ve 25’in altındaki seviyeler aşırı korku olarak tanımlanıyor. 2026 yılında ölçülen 5 puan ise bu skalada neredeyse dip seviye olarak öne çıkıyor.

Bu kadar düşük endeks değerleri, piyasadaki yatırımcıların çoğunun satış yaptığı veya piyasada kalanların da ciddi derecede rahatsız olduğu anlamına geliyor. Genellikle geniş çaplı satışların ardından piyasa duyarlılığındaki dip noktalar, yatırımcıların risklerini en aza indirmeye çalıştıkları dönemleri temsil ediyor.

Van de Poppe, tarihte aşırı korku seviyelerinin, uzun vadede fiyatların daha yüksek seviyelere çıktığı dönemlerin başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Geçmişte endeksin benzer seviyelerde olduğu dönemlerin ardından Bitcoin’in fiyatının kayda değer şekilde toparlandığı görülüyor.

Mevcut Endeks Değeri Ne Anlama Geliyor?

Bitcoin’de bugün kaydedilen 5 puanlık Korku ve Açgözlülük Endeksi, daha önce 3.852 dolara veya 15.642 dolara düştüğü dönemlerden bile daha düşük bir piyasa güvenine işaret ediyor. Ancak bu kez Bitcoin fiyatı yaklaşık 60.000 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Mevcut düşüş döngüsünde daha yüksek seviyelerden alım yapan birçok yatırımcı psikolojik olarak büyük değer kayıpları yaşarken; bu durum, piyasadaki duyarlılığı daha da olumsuz hale getiriyor. Yatırımcılar, yüksek fiyatlardan gerçekleştirdikleri alımların ardından önemli kayıplarla karşılaşırken, piyasanın geneline hakim olan korku daha önceki dönemlerden de yoğun biçimde hissediliyor.

Bitcoin’in on dört yıllık tarihinde yaşanan altı büyük çöküşün ardından piyasa yine benzer bir döngüden geçiyor. Şu anki veri noktası da, endeks tarihinde yedinci kez aşırı korku döneminin yaşandığını gösteriyor.