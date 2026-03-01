ABD’de Endüstriyel Ölçekte Kripto Dolandırıcılıklara 580 Milyon Dolarlık Operasyon

ABD Adalet Bakanlığı, son dönemde kripto para temalı dolandırıcılıklara karşı yürüttüğü operasyonlarda üç ay içinde 580 milyon doların üzerinde varlığı dondurdu veya el koydu. Yetkililer, bu rakamın Asya merkezli geniş bir dolandırıcılık ağı üzerinde uygulanan yeni bir müdahale modelini yansıttığını ifade ediyor. Operasyonun odağında kitlesel metin mesajlarıyla kurban bulan ve gerçek görünümlü yatırım platformlarıyla güven oluşturup, paraları uluslararası para aklama ağlarına aktaran organize yapılar yer alıyor.

Dolandırıcılıkta Fabrika Modeli

Güncel kripto yatırım dolandırıcılıklarının ayırt edici yönü, bireysel yetenekten çok, operasyonun ölçeği olarak öne çıkıyor. Küresel çapta otomatik mesajlarla başlatılan bu sistemlerde çalışanlar, haftalar ya da aylar süren yazışma süreçlerinde kurbanla güven ilişkisi inşa ediyor. Başlangıçta gerçek bir kripto para cüzdanına transfer yapılması istenirken, sonraki aşamada kurbanlar sahte platformlara yönlendirilerek, sözde kazançlar gösteriliyor. Para çekmek isteyenler ise doğrulama ücreti ve vergi gibi gerekçelerle yeni ödemelere zorlanıyor.

Ağların Yapısı ve Çalışma Sistemi

Asya’da yer alan kapalı ve korunaklı tesislerde yürütülen bu operasyonlarda çok sayıda çalışan, tehdit ve zor kullanımıyla dolandırıcılığa zorlanıyor. ABD Hazinesi kayıtlarında, bu tesislerin yaşam alanı, iş istasyonu ve güvenlik altyapısını aynı çatı altında sunan ve kaçışı engellemeye yönelik olarak tasarlanmış kompleksler olduğu belirtiliyor. Bu yapı, dolandırıcılığı yüksek beceri gerektiren bir faaliyetten, ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüştürüyor.

ABD Hazinesi’nin 2024 yılı itibarıyla sadece Güneydoğu Asya kaynaklı dolandırıcılık operasyonlarından Amerikan vatandaşlarının en az 10 milyar dolar kaybettiği tahmin ediliyor. FBI verilerine göre, 2024 yılında kripto para dolandırıcılığına ilişkin şikayetlerde en fazla etkilenen grup 60 yaş ve üzeri bireyler.

Adalet Bakanlığı’nın Yeni Müdahale Stratejisi

Adalet Bakanlığı, klasik yöntemlerden farklı olarak bireyleri tek tek yakalamak yerine, endüstriyel çapta kümelenen para akışı noktalarına odaklanıyor. Bu yeni stratejiyle, blockchain analizleri sayesinde yasa dışı gelirlerin yoğunlaştığı cüzdanlar tespit edilip, stablecoin ihraççılarının iş birliğiyle hızlıca dondurulabiliyor. Kurum, bu kapsamda Tether’in aktif desteğinden yararlandığını belirtti.

Silinen gelirlerin bir kısmı ara transferler sırasında yakalanırken, el konulan varlıkların önemli bir bölümü sivil yargı süreçleriyle devlete geçirildi. Adalet Bakanlığı, bu tür varlıkların mümkün olan en yüksek oranda mağdurlara iadesi için çalışmalar yürütüldüğünü, ancak kesin bir geri dönüş garantisinin olmadığını ifade ediyor.

Teknoloji ve Uyarlama Çabaları

Yükselen yakalama oranlarına karşılık, dolandırıcılık ağları ödeme kanallarını çeşitlendirerek, yeni teknolojileri bünyelerine katıyor. Yapay zeka tabanlı kimlik taklitleri ve video görüşmeleri sayesinde, kurbanlardan daha yüksek ödemelerin alınabildiği görülüyor. Chainalysis verilerine göre, ortalama dolandırıcılık miktarı bir yıllık sürede yaklaşık 782 dolardan 2.764 dolara yükseldi. Bu durum, yapay zeka sayesinde hedefli, büyük tutarlı dolandırıcılıkların arttığını gösteriyor.

Bitcoin ATM’leri ve nakit tabanlı eşten eşe borsa işlemleri ise hâlâ kolluk kuvvetlerinin erişmekte zorlandığı çıkış noktası olmayı sürdürüyor. Yetkililer, bu tür noktaların denetimini artırarak, para akışını kesintiye uğratmayı amaçlıyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, operasyonun başarısı teknolojik, finansal ve operasyonel yetkinliklerin sürekli yarışında belirleniyor. Hangisinin daha hızlı gelişim göstereceği, ekonomik modelin sürdürülebilirliğinde belirleyici olacak.