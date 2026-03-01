Winvest — Bitcoin investment
ALTIN

Artan Küresel Gerilimler Altın Fiyatlarında Yeni Zirve Beklentisini Güçlendirdi

Özet

  • Altın fiyatları jeopolitik riskler ve teknik kırılma sonrası yükseliş gösterdi.
  • ABD ve İran arasındaki gelişmeler güvenli liman talebini yeniden güçlendirdi.
  • Makroekonomik koşullar ve kurumsal talep fiyat görünümünü desteklemeyi sürdürüyor.
COINTURK
COINTURK

Altın fiyatları, artan jeopolitik riskler ve teknik göstergelerdeki güçlü görünümün etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürerek kritik seviyelerin üzerine çıktı. Şubat boyunca oluşan yükseliş momentumu, kısa vadeli grafiklerde simetrik üçgen formasyonunun yukarı yönlü kırılmasıyla güç kazandı. Güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte yatırımcılar kısa vadeli fiyat beklentilerini yeniden değerlendirmeye başladı. Ons altın fiyatı 5.200–5.240 dolar aralığındaki konsolidasyon bölgesini aşarak 5.300 dolar psikolojik sınırına yaklaştı.

İçindekiler
1 Teknik Kırılma Yükseliş Eğilimini Güçlendirdi
2 Cenevre Görüşmelerinden Sonuç Çıkmaması Risk Algısını Artırdı
3 Makroekonomik Faktörler ve Güvenli Liman Talebi Öne Çıkıyor

Teknik Kırılma Yükseliş Eğilimini Güçlendirdi

Teknik görünüm, fiyatın daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler oluşturarak yükselen kanal yapısını koruduğunu gösteriyor. RSI göstergesi aşırı alım bölgesine ulaşmadan yüksek seviyelerde kalırken, hareketli ortalamaların yukarı yönlü hizalanması yükseliş trendini destekledi. Teknik analist Captain Faibik, formasyon kırılımının mevcut trendin devamına işaret ettiğini belirterek fiyatın ölçülü hareket hedeflerinin 5.360 ve 5.400 dolar seviyelerine uzanabileceğini ifade etti.

Yukarı yönlü kırılımın, mevcut yükseliş trendinin devam ettiğini doğruladığı ve fiyatın kademeli hedeflere ilerleyebileceği değerlendirildi.

Teknik açıdan 5.300 ve 5.400 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, 5.240 ve 5.200 dolar aralığı ilk destek bölgesi konumunda bulunuyor. Fiyatın kırılım seviyesinin üzerinde kalması, kısa vadeli teknik görünümün pozitif kalmasına neden oluyor.

Cenevre Görüşmelerinden Sonuç Çıkmaması Risk Algısını Artırdı

Altın fiyatlarındaki yükselişte jeopolitik gelişmeler önemli rol oynadı. ABD ile İran arasında Cenevre’de gerçekleştirilen dolaylı nükleer görüşmeler somut bir anlaşma olmadan sona erdi. Bölgedeki askeri hareketlilik ve artan güvenlik endişeleri piyasalarda risk algısını yükseltti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi görüşmelerin ciddi ve kapsamlı geçtiğini belirterek teknik müzakerelerin Viyana’da devam edeceğini açıkladı.

Görüşmelerin şimdiye kadarki en ciddi ve uzun temaslar olduğu, teknik düzeyde müzakerelerin sürdürüleceği bildirildi.

Ancak piyasa katılımcıları ilerleme sağlanamamasını fiyatlamaya devam etti. Artan belirsizlik ortamı güvenli liman talebini desteklerken, altın fiyatına jeopolitik risk primi eklendiği gözlendi.

Makroekonomik Faktörler ve Güvenli Liman Talebi Öne Çıkıyor

Jeopolitik gelişmelere ek olarak küresel makroekonomik koşullar da altın fiyatlarını destekledi. ABD’de uygulamaya alınan yeni ticaret tarifeleri ve hukuki tartışmalar piyasalardaki belirsizliği artırırken, ABD tahvil getirilerinin yüzde 4 seviyesinin altına gerilemesi ve doların zayıflaması değerli metal için olumlu bir zemin oluşturdu. Doların zayıf seyri, getirisi olmayan varlıkların elde tutulma maliyetini düşürerek altına olan talebi artırdı.

Merkez bankalarının devam eden altın alımları ve ETF girişlerinin güçlü kalması da fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Altının üst üste yedinci aylık yükselişine doğru ilerlemesi, uzun vadeli talep dinamiklerinin korunmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Kısa vadede fiyatın 5.300 dolar üzerinde kalıcı olması yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir. Buna karşılık 5.200 dolar altına olası geri çekilmeler, trend dönüşünden ziyade konsolidasyon süreci olarak değerlendiriliyor. Yaklaşan ABD enflasyon verileri ve üretici fiyat endeksi açıklamalarının oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP ETF Listelendikten Sonra: XRP Yatırımcıları Günde 3000 XRP Nasıl Kolayca Kazanabilir?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP ETF Listelendikten Sonra: XRP Yatırımcıları Günde 3000 XRP Nasıl Kolayca Kazanabilir?
Sponsorlu Makale
ABD’de Endüstriyel Ölçekte Kripto Dolandırıcılıklara 580 Milyon Dolarlık Operasyon
Güvenlik
Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksinde Tarihi Dip: 2026 Krizi, Tüm Dönemlerin En Düşük Seviyesi
Kripto Para
Ethereum’da Hesap Soyutlamasında Dönüm Noktası: EIP-8141 Duyuruldu
Ethereum (ETH)
USDCx Cardano Ana Ağı Üzerinde Kullanıma Açıldı: DeFi Likiditesi Güçleniyor
Cardano (ADA) STABILCOIN
Lost your password?